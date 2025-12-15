בראון: מכוונים ללכת עד הסוף, זה יכול ללכת לשם

העונה המסויטת של בני יהודה נמשכה הערב (שני), כשהקבוצה של אלי לוי הובילה על מכבי הרצליה, הצליחה להשוות בעשרה שחקנים למרות שספגה מהפך, אך לבסוף, ספגה בתוספת הזמן מפנדל שהוביל להרחקה נוספת, של תמיר ברמן, ונוצחה 3:2. הקבוצה של אלעד בראון סגרה סיבוב חלומי עם ניצחון נוסף והשתוותה למכבי פ"ת בראש הטבלה.

"אין יותר מאושר ממני על זה שפתחנו פער של שבע נקודות. עוד לא סיימנו את העונה, צריך לחכות לסוף. אנחנו מתקדמים, עשינו צעד חשוב ותפסנו פער. אנחנו עם רגליים על הקרקע, אנחנו צנועים ויש עוד סיבוב שלם בו נצטרך להביא פתרונות ולייצר משחק יותר טוב ממה שהראנו היום באיכות הכדורגל. קבוצות למדו אותנו ומקשות עלינו והתפקיד שלי הוא לעשות סיבוב שני לא פחות טוב מזה", סיכם המאמן המאושר אלעד בראון.

על הסיבוב הראשון: "הייתי קונה את הסיבוב הזה, לא אשקר לך. כשאתה בונה קבוצה, מעולם אי אפשר לדעת לאן היא תגיע. בני יהודה בנתה קבוצה לעלייה, אנחנו בתחילת השנה לא דיברנו על זה. ידעתי מה יש לי ביד, לא ידעתי איך התבשיל הזה יתבשל. כרגע הוא מתבשל טוב, אבל יש סיבוב שלם ופלייאוף".

שחקני מכבי הרצליה בטירוף (אופיר מגדל)

על מבחני האופי ורכש בינואר: "זה יכול ללכת עד הסוף, אבל סבלנות. אנחנו מכוונים ללכת עד הסוף ורוצים, אבל סבלנות וזה יגיע. רכש? אני עוד חושב על זה. אם ייפול לנו משהו שהוא באמת חריג ויותר טוב ממה שיש לנו, אולי באמת נעשה את הפעולה הזאת. כרגע אנחנו ממתינים בסבלנות ובונים את השטח. נראה לאן זה יוביל אותנו. לכוון לעלייה? מכבי הרצליה שמה, היא רוצה להישאר שמה וצריכה לעבוד קשה בשביל זה".

מנגד, אלי לוי, מאמן בני יהודה, יצא מתוסכל: "בחצי הראשון היינו טובים וירדנו ביתרון. התחלנו את החצי השני, אפשר לקבל גולים וכדורגל זה משחק של טעויות ועשינו טעות. המשכנו לשחק, נהיה 2:1, הצלחנו להשוות בעשרה שחקנים בדקה ה-90 ואז חוזר הסיפור".

"הגורמים למצב? זה מכלול של דברים. נצטרך להיות חזקים עם כל הקושי כדי להרים את השחקנים, בטח שאלו השחקנים שיש לנו כרגע. אני מרגיש שיש לי עם מי לצאת למלחמה: יש לי שחקנים טובים וחדר הלבשה טוב. אחרי הפסד שכזה זו שאלה לגיטימית, אבל אם הייתי צריך לבחור שחקנים, אז סביר להניח שהייתי בוחר את אותם השחקנים".

אלי לוי (אופיר מגדל)

על חודש ינואר: "אנחנו כן רוצים להביא שחקנים נוספים כדי לחזק את הקבוצה וזה מה שנעשה בינואר. מהפכה? צריך לעשות את מה שצריך. הכי קל להגיד דברים אחרי משחק ובטח אחרי משחק שכזה".

על החשש מהתחתית: "אני בן אדם רציונלי, וריאלית אנחנו במקום כזה. אנחנו חייבים לחשוב על זה ואם לא נחשוב על זה, באמת נמצא את עצמנו איפה שאנחנו לא רוצים. אנחנו היום במקום לא טוב ונצטרך ביחד לצאת משם. מה גורם לי להיות אופטימי? השחקנים וחדר ההלבשה. גם אתה דיברת על היכולת שלנו בחצי השעה הראשונה שנצטרך להביא אותה במשך יותר דקות. יש לנו קבוצה טובה, אנחנו בתקופה ארוכה לא טובה".

אלי לוי: "לחץ? בני יהודה נבנתה לעלייה"

"דיברו איתי על לחץ אבל זה חלק מהמשחק: קודם כל אני אישית אוהב את הלחץ וגם לחץ זה חלק מהכדורגל ומהחיים. בני יהודה נבנתה לעלייה אז אם לא עומדים בלחץ איך נעלה ליגה? אותו דבר מאחורה במקום בו אנחנו נמצאים ונצטרך להתמודד עם זה", סיכם.