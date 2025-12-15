"אם המשטרה לא תבטל את ההחלטה נפנה לבג"ץ"

עורך הדין בועז בן צור, המייצג את אוהדי הפועל תל אביב, שיגר הערב (שני) מכתב מיצוי הליכים למשטרת ישראל, בעקבות אופן התנהלותה כלפי איסור הכניסה עם חולצות המחאה. במכתב נטען לפגיעה חמורה בזכויות יסוד, ובראשן חופש הביטוי, תוך איום ברור בפנייה לבית המשפט הגבוה לצדק אם לא יחול שינוי מיידי במדיניות.

במכתב נכתב בין היתר: ״גורמי משטרת ישראל חרגו מסמכותם באופן בוטה. הם הפרו זכויות יסוד של ציבור שלם. כך, חופש ביטוי הוא מאבני היסוד של משטר דמוקרטי. ברור כשמש כי ביטוי מחאתי או ביקורתי, לרבות באמצעות לבוש או חולצות הנושאות מסר פוליטי או ביקורת כלפי רשות שלטונית, מצוי בליבת ההגנה של חופש הביטוי. הוא אינו נופל בגדר אלימות מילולית, אינו מהווה הסתה ואינו יוצר כשלעצמו סכנה ממשית״.

עוד נטען במכתב כי האופן שבו בוצעו הבדיקות והאיסורים בכניסות למגרשים חורג מהמקובל ומהחוק. ״פעולות המשטרה האמורות, ובפרט הדרישה מאוהדים שלא ללבוש פריטים מסוימים, תוך בידוק בכניסה, לעיתים על ידי שוטר, על ידי מאבטח ולעיתים גם ללא הזדהות – מהוות פגיעה של ממש, לא רק בחופש הביטוי, אלא גם בכבוד האדם ובאוטונומיה, הואיל והן אף בעלות מימד משפיל״.

בן צור במכתב דורש מהמשטרה שינוי מיידי של ההתנהלות והבהרה רשמית לציבור: ״נדרש כי משטרת ישראל תפרסם הודעה רשמית לפיה היא מתכוונת לבטל את הנוהל הלא חוקי ולא תמנע כניסת אוהדים לובשי חולצות כאמור ולאפשר ביטוי לגיטימי לאוהדי הקבוצה וזאת עד ליום 17.12.2025 בשעה 10:00 בבוקר". בסיום המכתב נחתם כי אם המשטרה לא תבטל את האיסור, תוגש עתירה לבית המשפט הגבוה לצדק.