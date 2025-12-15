עובר ל-MLS: עסקת רן בנימין לדאלאס נחתמה

עסקת רן בנימין לדאלאס נחתמה רשמית. שחקן הפועל תל אביב עבר בהצלחה את הבדיקות הרפואיות בישראל ויחל בימים הקרובים את תהליך קבלת ויזת העבודה.

השחקן צפוי להגיע לדאלאס בתחילת ינואר ולהיות מוצג רשמית עם פתיחת האימונים, מיד עם קבלת הוויזה. העסקה נסגרה תמורת 1.75 מיליון דולר, ובוצעה באמצעות סוכנו עידן בן אבו.

בנימין בן ה-22 הצטרף למחלקת הנוער של הפועל ת”א בגיל נערים א׳, ובהמשך עלה לקבוצת הנוער, בה שיחק במשך שנתיים.

את הופעת הבכורה שלו בקבוצה הבוגרת ערך בקיץ 2022, במשחק גביע הטוטו מול הפועל ירושליםם, ובמשחק שלאחר מכן, מול מ.ס אשדוד, כבש את שער הבכורה.

בנימין ערך במדים האדומים 110 הופעות בכל המסגרות, בהן כבש 12 שערים ובישל 10 נוספים.

בהפועל תל אביב נפרדו: “רן נתן תמיד את כל כולו על כר הדשא, ואנו גאים בהתפתחות שעבר במועדון. בהצלחה ביעד החדש, מאמינים בך ובטוחים שתגיע רחוק”.