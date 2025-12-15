יום שני, 15.12.2025 שעה 20:43
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
3512-3414הפועל ב"ש1
2716-3313בית"ר ירושלים2
2714-2913מכבי ת"א3
2214-2614מכבי חיפה4
2218-2614הפועל ת"א5
2231-2814מכבי נתניה6
1826-2214מ.ס אשדוד7
1717-1513בני סכנין8
1524-2114הפועל חיפה9
1433-1414עירוני טבריה10
1320-1614עירוני ק"ש11
1323-1713הפועל פ"ת12
1120-1314הפועל ירושלים13
436-1014מכבי בני ריינה14

עובר ל-MLS: עסקת רן בנימין לדאלאס נחתמה

רשמית: הפועל תל אביב תקבל 1.75 מיליון דולר על השחקן שעבר בהצלחה את הבדיקות הרפואיות בישראל, ובימים הקרובים יחל את תהליך קבלת ויזת העבודה

|
רן בנימין (רדאד ג'בארה)
רן בנימין (רדאד ג'בארה)

עסקת רן בנימין לדאלאס נחתמה רשמית. שחקן הפועל תל אביב עבר בהצלחה את הבדיקות הרפואיות בישראל ויחל בימים הקרובים את תהליך קבלת ויזת העבודה.

השחקן צפוי להגיע לדאלאס בתחילת ינואר ולהיות מוצג רשמית עם פתיחת האימונים, מיד עם קבלת הוויזה. העסקה נסגרה תמורת 1.75 מיליון דולר, ובוצעה באמצעות סוכנו עידן בן אבו.

בנימין בן ה-22 הצטרף למחלקת הנוער של הפועל ת”א בגיל נערים א׳, ובהמשך עלה לקבוצת הנוער, בה שיחק במשך שנתיים.

את הופעת הבכורה שלו בקבוצה הבוגרת ערך בקיץ 2022, במשחק גביע הטוטו מול הפועל ירושליםם, ובמשחק שלאחר מכן, מול מ.ס אשדוד, כבש את שער הבכורה.

בנימין ערך במדים האדומים 110 הופעות בכל המסגרות, בהן כבש 12 שערים ובישל 10 נוספים.

בהפועל תל אביב נפרדו: “רן נתן תמיד את כל כולו על כר הדשא, ואנו גאים בהתפתחות שעבר במועדון. בהצלחה ביעד החדש, מאמינים בך ובטוחים שתגיע רחוק”. 

