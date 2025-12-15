יום חמישי, 18.12.2025 שעה 04:37
כדורגל עולמי  >> ליגה איטלקית
ליגה איטלקית 25-26
3314-3415אינטר1
3213-2415מילאן2
3113-2215נאפולי3
308-1615רומא4
2614-1915יובנטוס5
2513-2315בולוניה6
2412-1915קומו7
2211-1715לאציו8
2119-2115ססואולו9
2122-1615אודינזה10
2018-1815קרמונזה11
1918-1915אטאלנטה12
1726-1515טורינו13
1619-1115לצ'ה14
1421-1515קליארי15
1423-1615גנואה16
1418-1015פארמה17
1222-1315ורונה18
1020-1015פיזה19
626-1215פיורנטינה20

טיאגו סילבה הודיע שהוא עוזב את פלומיננזה

הבלם הברזילאי בן ה-41 ששב לשחק במולדתו, החליט לחזור לשחק באירופה ולהתכונן למונדיאל. האקסית מילאן מועמדת לצרפו. וגם: הרצון לאמן ביום שיפרוש

|
טיאגו סילבה (IMAGO)
טיאגו סילבה (IMAGO)

אחד הבלמים הגדולים של הדור האחרון בדרך לחזור לאירופה. טיאגו סילבה הברזילאי בן ה-41 ששימש בתור קפטן בכל קבוצותיו: פלומיננזה, מילאן, פאריס סן ז’רמן וצ’לסי, החליט לעזוב את קבוצתו מארץ מולדתו ולשוב לאירופה על מנת להתקרב למשפחתו שמתגוררת באנגליה ולהילחם על מקום בסגל נבחרתו למונדיאל.

האפשרות שנראית הכי אפשרית בשלב זה מבחינת טיאגו סילבה היא מעבר לאקסית שלו מילאן, בה שיחק בין 2009-2012 ואפילו שימש כקפטן. הקבוצה האיטלקית מביעה עניין ואף שוקלת להחזיר את הבלם הוותיק לשורותיה לאחר 14 שנים.

את פריצתו הגדולה טיאגו סילבה עשה בפלומיננזה, ממנה עבר למילאן, לאחר מכן הוא הצטרף לפאריס סן ז’רמן ושיחק שם שמונה עונות. אחרי התקופה בבירת צרפת הוא חתם בצ’לסי וב-2024 הוא שב למולדתו לקבוצה הברזילאית בה פרץ. 

טיאגו סילבה חוגג אליפות במילאן, יחזור לרוסונרי? (GettyImages)טיאגו סילבה חוגג אליפות במילאן, יחזור לרוסונרי? (GettyImages)

טיאגו סילבה, שנחשב לאחד הבלמים הגדולים בדור האחרון, ידוע בתור קפטן ומנהיג גדול. הוא כבר מדבר על היום שאחרי הקריירה כשחקן ואף הביע רצון לפתוח בקריירת אימון. חלומו הגדול הוא לאמן בכל הקבוצות בהן שיחק במהלך הקריירה שלו.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
