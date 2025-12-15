יום שני, 15.12.2025 שעה 20:44
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
3512-3414הפועל ב"ש1
2716-3313בית"ר ירושלים2
2714-2913מכבי ת"א3
2214-2614מכבי חיפה4
2218-2614הפועל ת"א5
2231-2814מכבי נתניה6
1826-2214מ.ס אשדוד7
1717-1513בני סכנין8
1524-2114הפועל חיפה9
1433-1414עירוני טבריה10
1320-1614עירוני ק"ש11
1323-1713הפועל פ"ת12
1120-1314הפועל ירושלים13
436-1014מכבי בני ריינה14

מוזי בהרכב בית"ר, אצילי בספסל, שמיר בסכנין

כוכב בית"ר ירושלים לא יעלה ב-11 למשחק ב-20:30, כשבהתקפה ישחקו גם קאלו ושועה. מורוזוב יפתח בהגנה. מנגד, קוג'ו, מריניאן ואזוגי יפתחו אצל מימר

|
טימותי מוזי (חג'אג' רחאל)
טימותי מוזי (חג'אג' רחאל)

אחד הדברים הכי כיפים בכדורגל בכלל, ופה בישראל בפרט, זה המשחקים הגדולים, היריבויות הענקיות. הערב (שני, 20:30) ייפגשו בית”ר ירושלים ובני סכנין באצטדיון טדי, בהתמודדות שיש בה את כל מה שנאמר עד כה. הקבוצה מהבירה חייבת ניצחון כדי להתקרב לפועל באר שבע, האורחת רוצה להפתיע אותה. השינוי היחיד בהרכב הירושלמים הערב הוא משמעותי, כשעומר אצילי נותר על ספסל הקבוצה וטימוטי מוזי עלה במקומו.

הרכב בית”ר ירושלים: מיגל סילבה, גריגורי מורוזוב, בריאן קרבאלי, לוקה גדראני, ירדן כהן, ירין לוי, עדי יונה, דור מיכה, טימוטי מוזי, ג’ונבוסקו קאלו וירדן שועה.

הרכב בני סכנין: מוחמד אבו ניל, אלון אזוגי, איאד אבו עביד, מארון גנטוס, קרלו ברוצ'יץ', עומר אבוהב, עדן שמיר, ג’בייר בושנאק, מתיו קוג’ו, אחמד סלמן וארתור מריניאן.

עומר אצילי, נותר מחוץ ל-11 (רדאד געומר אצילי, נותר מחוץ ל-11 (רדאד ג'בארה)

החבורה של ברק יצחקי הייתה במומנטום נהדר, עם שלושה ניצחונות משכנעים ברצף, עד שהגיעה למחזור האחרון, לדרבי הירושלמי, ונעצרה, כשאיבדה 2 נקודות חשובות. הקבוצה מהבירה מבינה שאם היא רוצה להישאר מעל מכבי תל אביב ולהמשיך ללחוץ על ב”ש, אין לה ברירה אחרת חוץ מניצחון היום.

מהצד השני של המתרס, עומדת הקבוצה מהמגזר, שכמו בכל המפגשים בין הקבוצות בשנים האחרונות, נאלצת לשחק הערב ללא הקהל שלה. החבורה של שרון מימר מגיעה בכושר מקרטע משהו למפגש, על אף שניצחה במחזור האחרון את בני ריינה, האחרונה בטבלה. היום, האורחת יודעת שמדובר בסיפור שונה לחלוטין.

מפגשי העבר בין שתי הקבוצות הם כמובן עשירים ביותר. בעונה החולפת, בית”ר נהנתה מדומיננטיות כמעט מוחלטת, כשניצחה בשלוש מארבע ההתמודדויות בניהן. באופן כללי, הירושלמים מתקשים נגד הקבוצה מהמגזר וצפוי לנו משחק חם ופיזי, בו לא ניתן לחזות מי תצא עם ידה על העליונה.

