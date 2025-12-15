מוזי בהרכב בית"ר, אצילי בספסל, שמיר בסכנין

אחד הדברים הכי כיפים בכדורגל בכלל, ופה בישראל בפרט, זה המשחקים הגדולים, היריבויות הענקיות. הערב (שני, 20:30) ייפגשו בית”ר ירושלים ובני סכנין באצטדיון טדי, בהתמודדות שיש בה את כל מה שנאמר עד כה. הקבוצה מהבירה חייבת ניצחון כדי להתקרב לפועל באר שבע, האורחת רוצה להפתיע אותה. השינוי היחיד בהרכב הירושלמים הערב הוא משמעותי, כשעומר אצילי נותר על ספסל הקבוצה וטימוטי מוזי עלה במקומו.

הרכב בית”ר ירושלים: מיגל סילבה, גריגורי מורוזוב, בריאן קרבאלי, לוקה גדראני, ירדן כהן, ירין לוי, עדי יונה, דור מיכה, טימוטי מוזי, ג’ונבוסקו קאלו וירדן שועה.

הרכב בני סכנין: מוחמד אבו ניל, אלון אזוגי, איאד אבו עביד, מארון גנטוס, קרלו ברוצ'יץ', עומר אבוהב, עדן שמיר, ג’בייר בושנאק, מתיו קוג’ו, אחמד סלמן וארתור מריניאן.

עומר אצילי, נותר מחוץ ל-11 (רדאד ג'בארה)

החבורה של ברק יצחקי הייתה במומנטום נהדר, עם שלושה ניצחונות משכנעים ברצף, עד שהגיעה למחזור האחרון, לדרבי הירושלמי, ונעצרה, כשאיבדה 2 נקודות חשובות. הקבוצה מהבירה מבינה שאם היא רוצה להישאר מעל מכבי תל אביב ולהמשיך ללחוץ על ב”ש, אין לה ברירה אחרת חוץ מניצחון היום.

מהצד השני של המתרס, עומדת הקבוצה מהמגזר, שכמו בכל המפגשים בין הקבוצות בשנים האחרונות, נאלצת לשחק הערב ללא הקהל שלה. החבורה של שרון מימר מגיעה בכושר מקרטע משהו למפגש, על אף שניצחה במחזור האחרון את בני ריינה, האחרונה בטבלה. היום, האורחת יודעת שמדובר בסיפור שונה לחלוטין.

מפגשי העבר בין שתי הקבוצות הם כמובן עשירים ביותר. בעונה החולפת, בית”ר נהנתה מדומיננטיות כמעט מוחלטת, כשניצחה בשלוש מארבע ההתמודדויות בניהן. באופן כללי, הירושלמים מתקשים נגד הקבוצה מהמגזר וצפוי לנו משחק חם ופיזי, בו לא ניתן לחזות מי תצא עם ידה על העליונה.