נציגי המשטרה בפגישה עם ההתאחדות והפועל

פגישה משמעותית נערכת כעת בין נציגי המשטרה לאנשי ההתאחדות לכדורגל, מנהלת הליגות והפועל תל אביב, מתוך כוונה למצוא פתרון לבעיה הגדולה המסתמנת בין המשטרה לאולטראס הפועל תל אביב.

אלפי אוהדים מתכוונים להגיע למשחק נגד מכבי בני ריינה בשבת בצהריים עם חולצות המחאה ועל פי החלטת המשטרה - לובשי החולצות נחשבות מסיתות ולא יורשו להיכנס.

ראשי המנהלת וההתאחדות, שינו זוארץ וארז כלפון, ביחד עם הפועל תל אביב, מנסים לשכנע את המשטרה להתיר את הכניסה עם החולצות, דבר שלא נראה כרגע. הנהלת הפועל תל אביב, נמצאת במצב סבוך מאוד מאחר שהיא לא תצליח לשכנע את אוהדי האולטראס לוותר על החולצות.