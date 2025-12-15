בן הרוש, וארלה ואבו פרחי בהרכב מכבי תל אביב

המחזור ה-14 בליגת העל ימשיך ואף יינעל הערב (שני, 20:30), כאשר מכבי תל אביב תארח את הפועל פתח תקווה באצטדיון בלומפילד. הצהובים יפגשו יריבה מהתחתית במטרה להתאושש מעוד רצף הפסדים שפקד אותם בתקופה האחרונה, בעוד האורחת תנסה בעיקר להפתיע.

הרכב מכבי ת”א: אופק מליקה, טייריס אסאנטה, הייטור, מוחמד עלי קמארה, רוי רביבו, נועם בן הרוש, איתמר נוי, דור פרץ, אושר דוידה, הליו וארלה וסייד אבו פרחי.

הרכב הפועל פ”ת: עומר כץ, נועם כהן, איתי רוטמן, אוראל דגני, שחר רוזן, בוני אמיאן, נדב נידם, רועי דוד, ג’וסלין טאבי, קליי ויונתן כהן.

ז'רקו לאזטיץ' (IMAGO)

אלופת המדינה הפסידה בחמישי האחרון 4:1 לשטוטגרט במסגרת הליגה האירופית, תוצאה רעה שהגיעה לאחר ההפסד 1:0 להפועל באר שבע במשחק העונה. טרם שריקת הפתיחה, האדומים מבירת הנגב עם יתרון של 8 נקודות על החבורה של ז’רקו לאזטיץ’ – שלא יכולה להרשות לעצמה לא לנצח.

בצד השני, החבורה של עומר פרץ סיימה במחזור הקודם עם רצף התיקו החריג, אך ממש לא בצורה שציפתה לאור תבוסה 4:0 להפועל תל אביב בחוץ. כעת פתח תקווה שוב על הדשא במגרש היפואי, כשהמטרה כאמור היא לתקן ולצאת עם משהו שייתן אוויר לנשימה בצל הקרבה של הקבוצה לקו האדום.

ב-30 המפגשים האחרונים שנערכו בין הצדדים, למחזיקת הצלחת יש 19 ניצחונות לעומת 5 פעמים בלבד בהם הפועל פ”ת היא זו שיצאה עם ידה על העליונה. עוד 6 משחקים נגרמו ללא הכרעה. בהתמודדות בין הקבוצות בסיבוב הראשון של העונה, זה נגמר ב-0:4 חלק למכבי ת”א כשאושר דוידה, דור פרץ (צמד) ועידו שחר כבשו.