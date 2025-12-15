יום שני, 15.12.2025 שעה 18:53
3512-3414הפועל ב"ש1
2716-3313בית"ר ירושלים2
2714-2913מכבי ת"א3
2214-2614מכבי חיפה4
2218-2614הפועל ת"א5
2231-2814מכבי נתניה6
1826-2214מ.ס אשדוד7
1717-1513בני סכנין8
1524-2114הפועל חיפה9
1433-1414עירוני טבריה10
1320-1614עירוני ק"ש11
1323-1713הפועל פ"ת12
1120-1314הפועל ירושלים13
436-1014מכבי בני ריינה14

בן הרוש, וארלה ואבו פרחי בהרכב מכבי תל אביב

לאזטיץ' פרסם את ההרכב נגד הפועל פ"ת בבלומפילד ב-20:00: קמארה לצד הייטור בהגנה, נוי ודור פרץ באמצע, דוידה משלים את החלק הקדמי ומליקה בשער

|
שחקני מכבי תל אביב (Pedja Milosavljevic)
שחקני מכבי תל אביב (Pedja Milosavljevic)

המחזור ה-14 בליגת העל ימשיך ואף יינעל הערב (שני, 20:30), כאשר מכבי תל אביב תארח את הפועל פתח תקווה באצטדיון בלומפילד. הצהובים יפגשו יריבה מהתחתית במטרה להתאושש מעוד רצף הפסדים שפקד אותם בתקופה האחרונה, בעוד האורחת תנסה בעיקר להפתיע.

הרכב מכבי ת”א: אופק מליקה, טייריס אסאנטה, הייטור, מוחמד עלי קמארה, רוי רביבו, נועם בן הרוש, איתמר נוי, דור פרץ, אושר דוידה, הליו וארלה וסייד אבו פרחי.

הרכב הפועל פ”ת: עומר כץ, נועם כהן, איתי רוטמן, אוראל דגני, שחר רוזן, בוני אמיאן, נדב נידם, רועי דוד, ג’וסלין טאבי, קליי ויונתן כהן.

זז'רקו לאזטיץ' (IMAGO)

אלופת המדינה הפסידה בחמישי האחרון 4:1 לשטוטגרט במסגרת הליגה האירופית, תוצאה רעה שהגיעה לאחר ההפסד 1:0 להפועל באר שבע במשחק העונה. טרם שריקת הפתיחה, האדומים מבירת הנגב עם יתרון של 8 נקודות על החבורה של ז’רקו לאזטיץ’ – שלא יכולה להרשות לעצמה לא לנצח.

בצד השני, החבורה של עומר פרץ סיימה במחזור הקודם עם רצף התיקו החריג, אך ממש לא בצורה שציפתה לאור תבוסה 4:0 להפועל תל אביב בחוץ. כעת פתח תקווה שוב על הדשא במגרש היפואי, כשהמטרה כאמור היא לתקן ולצאת עם משהו שייתן אוויר לנשימה בצל הקרבה של הקבוצה לקו האדום.

ב-30 המפגשים האחרונים שנערכו בין הצדדים, למחזיקת הצלחת יש 19 ניצחונות לעומת 5 פעמים בלבד בהם הפועל פ”ת היא זו שיצאה עם ידה על העליונה. עוד 6 משחקים נגרמו ללא הכרעה. בהתמודדות בין הקבוצות בסיבוב הראשון של העונה, זה נגמר ב-0:4 חלק למכבי ת”א כשאושר דוידה, דור פרץ (צמד) ועידו שחר כבשו.

