אחרי מונטריי: כל היעדים האפשריים של ראמוס

היעד הבא של סרחיו ראמוס מסתמן כאחת הסאגות הגדולות של חלון ההעברות הקרוב בחורף. הבלם מסיים חוזה עם מונטריי ב-31 בדצמבר הקרוב וכבר אישר שלא ימשיך במקסיקו, שם בילה את השנה האחרונה מאז הצטרפותו למונטריי בחודש פברואר האחרון. אירופה הופכת בכך ליעד הסביר ביותר שלו, שכן הוא מבקש להמשיך את הקריירה קרוב למשפחתו, אך גם אפשרויות אחרות אינן נשללות.

"להגיד שלום זה אף פעם לא קל. מסתיימת תקופה שהחלה בפברואר עם הרבה התרגשות, שאפשרה לי לגלות מדינה, עיר, כדורגל, ושהשאירה לי הרבה חוויות חדשות ובעיקר הרבה חברים", הסביר ראמוס בפוסט פרידה ברשתות החברתיות שלו.

הספרדי עוזב את מונטריי לאחר שנעצר בשערי גמר טורניר האפרטורה של הליגה המקסיקנית, בחצי גמר שבו, למרות שהבלם הספרדי מצא את הרשת, קבוצתו הודחה. "זה היה המשחק האחרון שלי במקסיקו", הבהיר סרחיו ראמוס לאחר ההפסד. ומאז, שחקן העבר של המועדון ממדריד כבר מחפש יעד חדש כדי להתמודד עם אתגר נוסף בקריירה הארוכה שלו.

קבוצות רבות נקשרו בשבועות האחרונים כשיעדים אפשריים לראמוס, שגם בגיל 39 עדיין יש לו מה להציע והוא רוצה להוכיח זאת במועדון ברמה גבוהה. למעשה, חזרה לליגות האירופיות הבכירות אינה נשללת, שכן מטרתו, גם אם אינה סבירה, היא למשוך את תשומת לבו של לואיס דה לה פואנטה כדי להשתתף במונדיאל בארצות הברית, מקסיקו וקנדה 2026.

הפרמייר ליג, האפשרות המועדפת

עם עבר בסביליה, בריאל מדריד ובפ.ס.ז’, יש ליגה אחת שמושכת במיוחד את סרחיו ראמוס: הפרמייר ליג. בהקשר הזה בספרד נחשף שמנצ'סטר יונייטד כבר הגישה לבלם הצעה רשמית לצירופו החל מחודש ינואר הקרוב. רובן אמורים, מאמן השדים האדומים, זקוק למנהיג לחוליית ההגנה, לדמות מרכזית שלא מצא בדמותו של הארי מגווייר, אך שנחוצה כדי להוביל את ההגנה. עם זאת, בכלי תקשורת נוספים הדגישו כי אין שיחות בין הצדדים וכי לא הייתה הצעה.

ללא עבר באנגליה ועם סיכויים קלושים מאוד לחזור ללה ליגה הספרדית, מנצ'סטר יונייטד עשויה להיות יעד מפתה במיוחד עבור סרחיו ראמוס, שלא היה מתנגד לסיים את הקריירה בליגה שנחשבת לטובה בעולם. גם ליברפול, שחווה משבר גדול עם ארנה סלוט על הקווים, וטוטנהאם הוזכרו כאפשרויות, אך בשלב זה מדובר בשמועות בלבד.

להתאחד עם מודריץ' באיטליה?

ליגות נוספות שבהן ראמוס מעולם לא שיחק הן הבונדסליגה והסרייה א’. ודווקא באיטליה מופיע מועדון חדש שמוכן להיאבק על הבלם הוותיק שיחזיק בכרטיס חופשי החל מ-31 בדצמבר. מדובר במילאן, שם סרחיו ראמוס היה שוב מרכז תשומת הלב במועדון שנאבק העונה על הסקודטו מול אינטר, נאפולי ורומא.

עם המערך הקבוע של שלושה בלמים, אין ספק שעבור מסימיליאנו אלגרי זה יהיה חיזוק בטוח. טומורי, גאביה ופבלוביץ' מציגים רמה גבוהה והם קבועים בציר ההגנה, אך הגעתו של סרחיו ראמוס תעלה את רמת ההגנה ותחזק את התחרות במילאן, שם, אגב, שחקן העבר של ריאל מדריד יתאחד עם חברו הוותיק לוקה מודריץ’.

הקרואטי הוא הדוגמה המובהקת לכך שהגיל הוא רק מספר, או לפחות כך רואה זאת הנהלת הרוסונרי, שאין לה בעיה להחתים שחקנים ותיקים כל עוד הם יכולים לתרום לסגל. למעשה, כבר מתוכננת הצעת הארכת חוזה למודריץ’.

ערב הסעודית, ה-MLS, או אפילו מוזיקה

גם לא נשללת האפשרות שבמקרה שהצעות מחמש הליגות הבכירות באירופה לא יספקו אותו, הוא יעביר את שנותיו האחרונות ככדורגלן מקצועני בארגנטינה, כשריבר פלייט כבר ניסתה להחתימו בשנה שעברה. קיימת אפשרות גם לחתימה בליגות המוכרות של ערב הסעודית או ארצות הברית, שם השכר והגיל של סרחיו ראמוס לא יהוו מכשול כלל.

עם זאת, אף שאינו רוצה לפרוש עדיין, אם אף הצעה לא תספק אותו, הבלם האנדלוסי עשוי לבחור להתרחק מהכדורגל ולהקדים את הקריירה החדשה שלו בעולם המוזיקה. "אני רואה את עצמי בעתיד זוכה בליגת האלופות כמאמן, אבל גם רואה את עצמי עם גראמי קודם. בכל מפגש אנחנו תמיד מסיימים בשירה עם גיטרה. זה היה חלק מכל חיי, לא גחמה רגעית", אמר לפני כמה חודשים לאחר השקת "סיבלס", שיר הסולו הראשון שלו.