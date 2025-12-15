יום שני, 15.12.2025 שעה 19:51
4320-4917ברצלונה1
3916-3417ריאל מדריד2
3513-3115ויאריאל3
3416-3017אתלטיקו מדריד4
3016-2016אספניול5
2419-2515בטיס6
2322-1517אתלטיק בילבאו7
2219-2016סלטה ויגו8
2024-2416סביליה9
2018-1316חטאפה10
1920-1916אלצ'ה11
1817-1416אלאבס12
1716-1315ראיו וייקאנו13
1723-1816מיורקה14
1624-2016ריאל סוסיאדד15
1520-1416אוססונה16
1525-1516ולנסיה17
1530-1516ג'ירונה18
1026-716אוביידו19
928-1615לבאנטה20

"ויניסיוס מרגיש שהשופטים בספרד רודפים אותו"

הברזילאי לא הבין מדוע לא נשרק פנדל במהלך האחרון מול אלאבס, ובסביבתו רואים בכך קמפיין אישי נגדו, כשאף סבורים שמחוץ לברנבאו קל יותר לשרוק נגדו

|
ויניסיוס והשופט (IMAGO)
ויניסיוס והשופט (IMAGO)

המשחק במנדיסורוסה הסתיים עם מחלוקת לאחר מהלך שבו היה מעורב ויניסיוס ג'וניור. הברזילאי נפל ברחבה לאחר מגע עם נאוול טנאליה. בריאל מדריד התפוצצו בדרישה לפנדל, בעוד שבאלאבס מחו על כרטיס צהוב שני לברזילאי בטענה להתחזות. לאחר כמה שניות של מתח על הדשא, גארסיה ורדורה קבע שלא הייתה עבירה.

במועדון ממדריד זעמו מאוד בעקבות אותו מהלך. צ'אבי אלונסו הביע במסיבת העיתונאים את מורת רוחו מהחלטותיו האחרונות של צוות השיפוט: "זה נראה לי פנדל ברור. ויניסיוס מגיע במהירות ויש מגע. מפתיע אותי שזה לא הולך ל-VAR. עם זאת, לא מפתיע אותנו מה שקרה וצריך להמשיך". גם השחקן עצמו הראה את הפתעתו על כר הדשא כשלא נשרקה העבירה ולאחר מכן גם במיקס זון.

בסביבתו של הברזילאי מבטיחים שהבעיה היא של השופטים מול ויניסיוס. למעשה, בתקשורת הספרדית טוענים שבסביבת השחקן סבורים שוויניסיוס משלם על התדמית השלילית שלו ועל הבעיות השונות שהיו לו בעבר בהחלטות מהסוג הזה.

שתתה וניצחה: 1:2 לריאל מדריד על אלאבס

לטענתם, הם משוכנעים שאם אותו מהלך בדיוק היה מבוצע על ידי שחקן אחר של ריאל מדריד או של קבוצה אחרת, היה נשרק פנדל או לכל הפחות גארסיה ורדורה היה נשלח למסך ה-VAR. למעשה, לא רק בנושא הפנדל, שכן השחקן מחה, מהקרקע, על עבירות רבות במהלך המשחק, והשופט לא שרק על אף אחת מהן.

תחושת ה"רדיפה" בסביבתו של ויניסיוס הולכת צעד אחד קדימה. הם מפרשים שקיימת הנחיה מצד מוסד השיפוט שלא לאפשר לו לקבל פנדלים, במיוחד במצבים אפורים או כאלה הנתונים לפרשנות: מגעים ברחבה, מאבקים מתמשכים או מצבים שבהם ה-VAR יכול היה להתערב ולהעריך.

באותו הקשר הם מצביעים גם על מדיניות של אפס סובלנות כלפי מחאותיו, ומשוכנעים שעל ויניסיוס חל רף מחמיר יותר בכל הנוגע למחוות, דרישות או תגובות. והם מוסיפים ניואנס שלדבריהם הוא מפתח: הרחק מהסנטיאגו ברנבאו, קל יותר לשרוק נגדו.

