"ויניסיוס מרגיש שהשופטים בספרד רודפים אותו"

המשחק במנדיסורוסה הסתיים עם מחלוקת לאחר מהלך שבו היה מעורב ויניסיוס ג'וניור. הברזילאי נפל ברחבה לאחר מגע עם נאוול טנאליה. בריאל מדריד התפוצצו בדרישה לפנדל, בעוד שבאלאבס מחו על כרטיס צהוב שני לברזילאי בטענה להתחזות. לאחר כמה שניות של מתח על הדשא, גארסיה ורדורה קבע שלא הייתה עבירה.

במועדון ממדריד זעמו מאוד בעקבות אותו מהלך. צ'אבי אלונסו הביע במסיבת העיתונאים את מורת רוחו מהחלטותיו האחרונות של צוות השיפוט: "זה נראה לי פנדל ברור. ויניסיוס מגיע במהירות ויש מגע. מפתיע אותי שזה לא הולך ל-VAR. עם זאת, לא מפתיע אותנו מה שקרה וצריך להמשיך". גם השחקן עצמו הראה את הפתעתו על כר הדשא כשלא נשרקה העבירה ולאחר מכן גם במיקס זון.

בסביבתו של הברזילאי מבטיחים שהבעיה היא של השופטים מול ויניסיוס. למעשה, בתקשורת הספרדית טוענים שבסביבת השחקן סבורים שוויניסיוס משלם על התדמית השלילית שלו ועל הבעיות השונות שהיו לו בעבר בהחלטות מהסוג הזה.

שתתה וניצחה: 1:2 לריאל מדריד על אלאבס

לטענתם, הם משוכנעים שאם אותו מהלך בדיוק היה מבוצע על ידי שחקן אחר של ריאל מדריד או של קבוצה אחרת, היה נשרק פנדל או לכל הפחות גארסיה ורדורה היה נשלח למסך ה-VAR. למעשה, לא רק בנושא הפנדל, שכן השחקן מחה, מהקרקע, על עבירות רבות במהלך המשחק, והשופט לא שרק על אף אחת מהן.

תחושת ה"רדיפה" בסביבתו של ויניסיוס הולכת צעד אחד קדימה. הם מפרשים שקיימת הנחיה מצד מוסד השיפוט שלא לאפשר לו לקבל פנדלים, במיוחד במצבים אפורים או כאלה הנתונים לפרשנות: מגעים ברחבה, מאבקים מתמשכים או מצבים שבהם ה-VAR יכול היה להתערב ולהעריך.

באותו הקשר הם מצביעים גם על מדיניות של אפס סובלנות כלפי מחאותיו, ומשוכנעים שעל ויניסיוס חל רף מחמיר יותר בכל הנוגע למחוות, דרישות או תגובות. והם מוסיפים ניואנס שלדבריהם הוא מפתח: הרחק מהסנטיאגו ברנבאו, קל יותר לשרוק נגדו.