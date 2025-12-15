יום שני, 15.12.2025 שעה 17:24
ליגה ספרדית 25-26
4320-4917ברצלונה1
3916-3417ריאל מדריד2
3513-3115ויאריאל3
3416-3017אתלטיקו מדריד4
3016-2016אספניול5
2419-2515בטיס6
2322-1517אתלטיק בילבאו7
2219-2016סלטה ויגו8
2024-2416סביליה9
2018-1316חטאפה10
1920-1916אלצ'ה11
1817-1416אלאבס12
1716-1315ראיו וייקאנו13
1723-1816מיורקה14
1624-2016ריאל סוסיאדד15
1520-1416אוססונה16
1525-1516ולנסיה17
1530-1516ג'ירונה18
1026-716אוביידו19
928-1615לבאנטה20

פגישה בין זהבי ללאפורטה על עתיד לבנדובסקי

נשיא המועדון הקטלוני וסוכנו של הפולני נפגשו במלון בברצלונה כדי לדון בעתידו של החלוץ שמסיים בקיץ חוזה בקבוצה. הכוכב הבהיר שהוא רוצה להישאר

|
רוברט לבנדובסקי (IMAGO)
רוברט לבנדובסקי (IMAGO)

כמה חודשים לפני סיום חוזהו, הפרק של רוברט לבנדובסקי בברצלונה לא בהכרח הגיע עדיין לסיומו. בשבועות האחרונים עלו ידיעות שונות מתוך המועדון הקטלוני שמצביעות על כך שהמועדון אינו פוסל להציע לחלוץ הפולני הארכת חוזה לעונה נוספת, אך בכפוף לתנאי מרכזי אחד: שרמת הביצועים שלו תהיה בהתאם למצופה.

עתידו הוא נושא שלפי מקורות במועדון לא יוכרע בטווח הקצר, מאחר שסבורים שעדיין מוקדם מאוד להחליט ואי אפשר להעריך זאת במחזור ה-17 של הליגה הספרדית. בנוסף, ברצלונה זקוקה לעוד זמן כדי לבחון את השוק ולאתר את צורכי הקבוצה. עם זאת, בספרד מדווחים כי בשבת האחרונה התקיימה פסגה בעלת חשיבות גבוהה בין פיני זהבי, סוכנו של הפולני, לבין הנשיא ז'ואן לאפורטה.

הפגישה, שנמשכה כשעתיים, נערכה בסוויטת הנשיא באחד המלונות האייקוניים ביותר בברצלונה כדי להימנע ממבטים זרים, ובה דובר, בין היתר, על עתידו של השחקן הפולני. עמדתו של השחקן, שהועברה לנשיא במהלך הפגישה, היא להישאר עונה נוספת במועדון הקטלוני. השחקן מרגיש בכושר ורוצה להמשיך בברצלונה, וכך העביר זהבי ללאפורטה במהלך הפגישה. בנוסף, לאשתו של החלוץ יש כמה מיזמים עסקיים בעיר, בהם חדר כושר שהיא פוקדת באופן קבוע, גורם שמחזק את ההשתרשות האישית והמשפחתית של השחקן בברצלונה.

פיני זהבי ולאפורטה (IMAGO)פיני זהבי ולאפורטה (IMAGO)

עם זאת, במועדון סבורים שעדיין מוקדם מאוד לקבל החלטה סופית ומעדיפים להמתין ולבחון כיצד הפולני מגיב בקטע המכריע ביותר של העונה. החל מחודש ינואר יחל החלק התובעני ביותר של השנה, עם משחקי הסופר קאפ הספרדי, משחקים מרכזיים בליגה הספרדית והשלבים המכריעים הן בגביע המלך והן בליגת האלופות.

בנוסף, במועדון מצפים שחלוץ בסדר גודל של רוברט לבנדובסקי יחזור להיות מכריע ויספק תפוקה התואמת לזו שהציג בעונות קודמות, שבהן רשם נתונים מצוינים של 33, 26 ו-38 שערים. זו רמת הייצור שהמועדון מצפה לה ממנו, במיוחד לנוכח מעמדו כאחד השחקנים בעלי המשקל החוזי הגבוה ביותר בסגל.

רוברט לבנדובסקי (IMAGO)רוברט לבנדובסקי (IMAGO)

לפיכך, לבנדובסקי, שנעדר מהאימון שלאחר הניצחון על אוססונה, ייבחן משחק אחר משחק, מאחר שהפעלת אותה עונה אופציונלית תלויה בביצועיו עד לסיום העונה. במועדון אינם מסתירים כי עזיבתו תאפשר מרחב תמרון משמעותי ברמת השכר, אך במקביל מודעים לכך שהחזקת שחקן עם המאפיינים של הפולני מעניקה ערך מוסף הן על כר הדשא והן בתוך חדר ההלבשה, ולכן ההחלטה הסופית תידחה לשלב מאוחר יותר.

