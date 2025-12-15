"ריאל מדריד השאירה את אלונסו לבד לגמרי"

פרננדו קארו, מנכ"ל באייר לברקוזן, לא חסך במילים כשנשאל על המצב העדין שבו נמצא צ'אבי אלונסו, מאמנה לשעבר של הקבוצה הגרמנית, בריאל מדריד. מנכ"ל הגרמנים חשף כי נפגש לאחרונה עם המאמן ושלח עקיצה לבלאנקוס, כשהוא מאשים אותם בכך שאינם מתייחסים לאלונסו בכבוד הראוי לו.

במקביל, קארו ניצל את הראיון ל’סקיי’, לפני נניצחון 0:2 של לברקוזן בדרבי מול קלן, כדי להבהיר שדלתות הביי ארנה תמיד תהיינה פתוחות, הן עבור אלונסו והן עבור פלוריאן וירץ, שנמכר הקיץ לליברפול מלברקוזן, כאשר גם הוא עובר תקופה קשה לאחר מעברו בקיץ.

"במהלך פגרת הנבחרות ביליתי סוף שבוע במדריד, והצוות המקצועי והמשפחה שלו ביקרו אותנו פעמיים. יש לנו קשר מצוין, בסופו של דבר, במשך שלוש השנים האלו היינו כמו משפחה. אני גם יודע שהם עוקבים אחרי המשחקים שלנו, ואנחנו עוקבים אחרי שלהם, אנחנו שומרים אחד על השני. אצפה בריאל מדריד, ואני בטוח שהם יצפו בלברקוזן מול קלן. יש בינינו הרבה חיבה ואנחנו שומרים על קשר קרוב מאוד", הדגיש קארו.

קארו ואלונסו (IMAGO)

כשנשאל אם יש לו עצה כלשהי לצ'אבי אלונסו בתקופה הקשה הזו כמאמן הלבנים, קארו לא סינן מילים. "אנחנו לא מייעצים לו על שום דבר. בזמנו היינו רוצים שהוא יישאר כאן, אבל אנחנו יודעים שהוא מאמן עם כישרון אדיר, שבכנות מוצא את עצמו במצב שונה במדריד. אם המאמן נותר להתמודד לבד ותמיד הוא זה שסופג את הביקורת, אז המצב שונה לחלוטין ממה שהוא חווה בלברקוזן, שם כולנו משכנו לאותו כיוון ולא השארנו את המאמן מבודד פוליטית", הדגיש.

לסיום הראיון, קארו שלח מסר לווירץ ולצ'אבי אלונסו: "הדלת פתוחה. אם שניהם ירצו לחזור, הם יכולים לעשות זאת בכל עת", סיכם המנהל הספרדי.