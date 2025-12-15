מכבי חיפה, הפועל ב"ש והפועל ת"א יעמדו לדין

תובע ההתאחדות לכדורגל, עו"ד גלעד ברגמן, החליט להעמיד את מכבי חיפה, הפועל ב"ש והפועל ת"א. כל הדיונים שלהן יתקיימו ביום רביעי בשעה 16:00.

הירוקים יעמדו לדין בגין קריאות גזעניות ו/או פוגעניות והתפרצות לשדה המשחק, הפועל ב"ש תעמוד לדין בגין התנהגות בלתי ספורטיבית של אוהדים והפועל ת"א בעקבות העלבת שופט ואי ציות להוראת השופט.

בדו"ח השיפוט צוין שבדקה ה-72 בין מכבי חיפה לבני ריינה נשמעו נהמות וקריאות "מחבל" מהיציע המערבי שאיכלס את האוהדים הירוקים. כמו כן, לאחר סיום המשחק, ירד אוהד לדשא מהיציע שאיכלס את אוהדי חיפה.

בנוגע לב"ש, בדקה ה-78 נזרק כדור מהיציע של אוהדיה, מה שמנע את חידושו המהיר של המשחק. בנוסף, בדקה ה-94 הושלך כדור מאותו יציע, הפעם במהלך המשחק, הוא נחת ברחבה של נתניה וכמעט פגע בכדור המשחק, מה שגרם לעיכוב.

אוהדי הפועל באר שבע (ראובן שוורץ)

לגבי הפועל ת"א, בדו"ח השיפוט נכתב כי בזמן שצוות השיפוט ירד לעבר חדר ההלבשה, שני אנשי צוות מהפועל ת"א קראו לעבר השופטים: “אתם בושה וחרפה, אין לכם מושג. בושה של שיפוט". עוד נכתב כי הקוון ניגש אל השניים וביקש מהם להזדהות, הם סירבו בתוקף והמשיכו לחדר ההלבשה. לבסוף הם זוהו בתור אלון מגדסי (פיזיותרפיסט הפועל ת"א) ואסי אלסדווי (המעסה), שגם הם יעמדו לדין.