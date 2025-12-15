יום שני, 15.12.2025 שעה 14:51
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
3512-3414הפועל ב"ש1
2716-3313בית"ר ירושלים2
2714-2913מכבי ת"א3
2214-2614מכבי חיפה4
2218-2614הפועל ת"א5
2231-2814מכבי נתניה6
1826-2214מ.ס אשדוד7
1717-1513בני סכנין8
1524-2114הפועל חיפה9
1433-1414עירוני טבריה10
1320-1614עירוני ק"ש11
1323-1713הפועל פ"ת12
1120-1314הפועל ירושלים13
436-1014מכבי בני ריינה14

"מלמד כל הזמן אמר שהוא יצליח בקבוצה גדולה"

שקד עמירם, האנליסט של החלוץ, ב"שיחת היום": "גיא חזק, התעקש להישאר במכבי חיפה גם כשחשבו שהוא חי בסרט". וגם: המחסום הפסיכולוגי והעבודה לצידו

|
גיא מלמד בטירוף (עמרי שטיין)
גיא מלמד בטירוף (עמרי שטיין)

גיא מלמד חיכה להזדמנות שלו, חיכה וחיכה, וכשהיא הגיעה – הוא לקח אותה בגדול. החלוץ שב להרכב של ברק בכר והיה שותף פעיל עם שלושה שערים בסך הכל בניצחונות על הפועל תל אביב ועל מכבי בני ריינה. האנליסט שלו, שקד עמירם, עלה לתוכנית “שיחת היום” של ONE בחסות ‘ישראייר’.

ספר לנו על התקופה שעברת עם מלמד ביחד.
“התחלנו לעבוד בתחילת התקופה שלו בהפועל חיפה, איתמר נוי חיבר בנינו. גיא היה מנהיג שם, חיבר את חדר ההלבשה ומבחינה מקצועית הייתה בנינו הבנה עיוורת. עבדנו הרבה על דברים ששינו את הסגנון של גיא, מלהיות חלוץ שרוצה את הכדור לרגל לכזה שרוצה גם לעומק. הוא מפתה את השחקנים היוצרים בחיפה להכניס לו כדורים גם לעומק. הוא למד לשים את עצמו במקומות הכי מסוכנים שיש. הוא מייצר כמות ענקית של הזדמנויות, במעט מאוד דקות הוא הצליח להבקיע מספר יפה של שערים”.

מה עבר עליו בתקופה שהוא התייבש?
“הוא מאוד חזק בראש. לכולם סביבו היו תהיות, וגיא כל הזמן היה עם מנטרה חזקה של אני הולך להצליח בקבוצה גדולה. הוא התעקש להישאר גם כשחשבו שהוא חי בסרט, הוא ידע שתגיע ההזדמנות. תקופות קשות תמיד מגיעות, אבל הוא היה ממוקד במשימה שלו ועבד כרגיל באימונים. הוא לגמרי היה מפוקס”.

גיא מלמד חוגג (חגגיא מלמד חוגג (חג'אג' רחאל)

הוא גם לא רצה לעזוב את מכבי חיפה.
“נכון. במשחק נגד הפועל תל אביב היה לו מחסום פסיכולוגי. הוא אמר שמחצית שלמה הוא לא נגע בכדור, אמרתי לו שהמשימה שלו זה להיות שם ברגע הנכון ולנצח את המשחק. כשמכבי חיפה לוחצת מאוד חזק, נפתח פער מאוד גדול וזה בדיוק היה השער. הוא עשה סיבוב של דניס ברגקאמפ וניצח את המשחק. יגיעו גם השערים הווירטואוזים, יש לגיא מלא איכות”.

זה גיא מלמד המשודרג?
“זה אותו אחד של הפועל חיפה, הוא לא ירד בקצבים לאורך כל התקופה, היה עם אותן אנרגיות”.

איך גיא ביחס לשחקנים אחרים?
“אינטליגנטית, פנטסטי. הכי נוח שיש. הוא רואה איתי קטעים בווידאו ומדמיין. זה הכי כיף שיש, הוא גורם לי לראות דברים שאני לא רואה. אנחנו זורקים אחד לשני ביטויים שמישהו מבחוץ לא יבין”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?
לאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?נגןכך נראית אליפות עולם בטטריס עם רחפנים
כך נראית אליפות עולם בטטריס עם רחפניםנגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטרנגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */