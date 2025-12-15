יום שני, 15.12.2025 שעה 14:49
ליגת העל Winner 25-26
3512-3414הפועל ב"ש1
2716-3313בית"ר ירושלים2
2714-2913מכבי ת"א3
2214-2614מכבי חיפה4
2218-2614הפועל ת"א5
2231-2814מכבי נתניה6
1826-2214מ.ס אשדוד7
1717-1513בני סכנין8
1524-2114הפועל חיפה9
1433-1414עירוני טבריה10
1320-1614עירוני ק"ש11
1323-1713הפועל פ"ת12
1120-1314הפועל ירושלים13
436-1014מכבי בני ריינה14

"מוכן שהפועל פ"ת לא תפסיד ושיהיה בלאגן במכבי"

אלי מחפוד ב"שיחת היום": "הפועל פ"ת צריכה לשנות חשיבה וללכת עם יותר רוע,  שהשחקנים לא יהיו פראיירים. אולי יונתן כהן יבוא עם מוטיבציית יתר"

|
שחקני הפועל פתח תקווה (ראובן שוורץ)
שחקני הפועל פתח תקווה (ראובן שוורץ)

הפועל פתח תקווה תתארח הערב (שני, 20:00) אצל מכבי תל אביב כשהיא חייבת נקודות כדי לברוח מהתחתית, והיא תקווה להפתיע את הצהובים בבלומפילד. אלי מחפוד, שחקן ומאמן העבר של יריבת אלופת המדינה, עלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” של ONE בחסות ‘ישראייר’.

איך אתה רואה את המשחק הערב? נראה את הקבוצה משנה את דרכה היום?
“הייתי שבוי בקונספציה שהקבוצה משחקת כדורגל מסודר ומתוכנן, אבל צריך נקודות. חסר רוע בקבוצה, היא יותר מדי נחמדה ונאיבית. חסרה מנהיגות בתוך המגרש, כמו בתקופה שלנו. אבל אני חושב שעד סוף העונה ישחקו כדורגל”.

יש לעומר (פרץ) את הכלים לשחק הגנתי?
“מחפשים רק כדורגל. לפעמים צריך קשיחות ושירגישו אותם יותר נוקשים. זה לא כמו הלאומית שחצי מהקבוצות משחקות בהליכה. אם יהיו רעים יהיה אפשר להביא היום נקודות”.

עומר פרץ (ראובן שוורץ)עומר פרץ (ראובן שוורץ)

אתמול לאזטיץ’ אמר שזאת הקבוצה שהוא הכי אוהב בליגה.
“אנחנו מכירים את התרגילים האלה. שיאהב אותנו וניקח נקודות. הקבוצה צריכה לשנות חשיבה וללכת עם יותר רוע. זו המילה. ששחקנים לא יהיו פראיירים גם כשהם מאבדים כדור. זה צריך לבוא מתוך הקבוצה”.

איך ייגמר לדעתך?
“אנחנו ניקח נקודה היום. הגיע הזמן לקחת מהגדולות נקודות”.

אם הפועל פתח תקווה לא מפסידה יהיה בלאגן במכבי תל אביב.
“אני מוכן שיהיה שם בלאגן”.

יונתן כהן ישחק?
“לדעתי אמור לפתוח. אולי יבוא עם מוטיבציית יתר”.

