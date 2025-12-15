יום שני, 15.12.2025 שעה 14:48
3512-3414הפועל ב"ש1
2716-3313בית"ר ירושלים2
2714-2913מכבי ת"א3
2214-2614מכבי חיפה4
2218-2614הפועל ת"א5
2231-2814מכבי נתניה6
1826-2214מ.ס אשדוד7
1717-1513בני סכנין8
1524-2114הפועל חיפה9
1433-1414עירוני טבריה10
1320-1614עירוני ק"ש11
1323-1713הפועל פ"ת12
1120-1314הפועל ירושלים13
436-1014מכבי בני ריינה14

ק"ש במוקד: עימות חריף סביב שיפוץ האצטדיון

במנהלת אישרו חזרה למשחקים בעיר עם כ-3,000 צופים בלבד, סבורים כי ראש העיר מושך זמן ללא סיבה, וברקע בוחנים לקרוא לאצטדיון המחודש על שם שרצקי

|
אצטדיון קריית שמונה (עמרי שטיין)
אצטדיון קריית שמונה (עמרי שטיין)

עימות מתמשך בין מנהלת הליגות בכדורגל לראש עיריית קריית שמונה, אביחי שטרן, על רקע השבת האצטדיון העירוני לפעילות ואירוח משחקי הקבוצה בעיר.

במנהלת הליגות החליטו לשים סוף לאירוח המשחקים מחוץ לקריית שמונה, ואישרו באופן חריג לקבוצה לחזור לשחק באצטדיון המקומי כבר העונה, אך עם מגבלה של כ-3,000 צופים ביציע המזרחי בלבד. במקביל הועבר מסר חד לעירייה: אם בעונה הבאה האצטדיון לא יהיה כשיר לאירוח מלא, הקבוצה לא תוכל עוד לארח בנתניה ותידרש לבחור בין עכו לנוף הגליל.

במנהלת סבורים כי ראש העיר מושך זמן בכל הנוגע לשיפוץ, מתוך רצון להקים אצטדיון חדש - מהלך שנחשב בעיניהם לא ריאלי וצפוי להימשך שנים ארוכות. גם בעירייה מבינים כעת כי הריסת האצטדיון הקיים ובניית חדש אינה ישימה בטווח הנראה לעין.

רקטה שנפלה באצטדיון במהלך המלחמה (צילום מסך)רקטה שנפלה באצטדיון במהלך המלחמה (צילום מסך)

לאור זאת, הוחלט לקדם מהלך מדורג: הכשרת היציע המזרחי לצורך חזרה מיידית לאירוח משחקים, ובמקביל בנייה מחדש של היציע המערבי, שיכלול כ-3,000 מקומות ישיבה עם קירוי, תוספת של כ-1,200 מושבים, חדרי הלבשה, מתחמי אירוח ותשתיות נלוות.

עלות הפרויקט מוערכת בכ-45 מיליון שקלים, כאשר העלות הממוצעת לכיסא עומדת על כ-15 אלף שקלים, והסכום צפוי לעלות עם תוספת המקומות. בעירייה מקווים לגייס את התקציב ממקורות שונים, בהם מס רכוש, משרד התרבות והספורט, הטוטו ומפעל הפיס. במקביל עלה רעיון לקרוא לאצטדיון על שמו של איזי שרצקי, בעלי הקבוצה, הן כהוקרה על פועלו והן מתוך תקווה שישתתף במימון שדרוג המתקן.

במנהלת מצפים שהעבודות יחלו באופן מיידי, וטוענים כי על פי אנשי מקצוע ניתן להכשיר את האצטדיון בתוך כחודשיים. לטענתם, האישור כבר ניתן לפני כשבועיים, לאחר סיור במקום של ניר ינקלביץ', המשנה למנכ"ל המנהלת, יחד עם נציגי עיריית קריית שמונה.

איזי שרצקי (ראובן שוורץ)איזי שרצקי (ראובן שוורץ)

ראש העיר אביחי שטרן מסר בתגובה: "ברגע שאקבל אישור בכתב, נתחיל בעבודות. המטרה היא שהקבוצה תחזור לשחק בקריית שמונה עוד העונה, ובעונה הבאה נחנוך את היציע המערבי המשודרג. היה לי חלום על אצטדיון חדש, אך הבנתי שזה היה גורם לכך שהקבוצה לא תוכל לשחק בעיר במשך שנים".

