יום שבת, 20.12.2025 שעה 00:29
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
17733-8639מכבי ת"א
16589-7198הפועל ת"א
16667-7349הפועל העמק
15800-8439עירוני קריית אתא
14657-6578הפועל חולון
13744-7838בני הרצליה
13615-6548הפועל ירושלים
13865-80710מכבי ראשל"צ
12775-7379עירוני רמת גן
12801-7489הפועל ב"ש/דימונה
12747-6949עירוני נס ציונה
11774-7199מכבי רעננה
11740-6459הפועל גליל עליון
11858-76210אליצור נתניה

הפועל העמק הביסה 59:79 את אליצור נתניה

החבורה של אברהמי ממשיכה להרשים, אחרי שחגגה במשחק נהדר על נועלת הטבלה שמסתבכת. אדוארדס, שדריק וצ׳יילדס בלטו באדום, 22 נק׳ לאונגנדה מנגד. צפו

|
רועי נציה (עמרי שטיין)
רועי נציה (עמרי שטיין)

אחרי שהרצף המרשים שלה נקטע במחזור הקודם מול הפועל תל אביב, הפועל העמק התאוששה הערב (שני) וחזרה לנצח, עם הופעה משכנעת אחרי 59:79 על אליצור נתניה בהיכל חיים אוחיון. קיידן שדריק היה הבולט בשורות המנצחת עם 13 נקודות, לפני שסיים את חלקו בחמש עבירות ברבע האחרון, בעוד ניק אונגנדה קלע 22 נקודות לנתניה, נתון שלא מנע הפסד נוסף של האורחים.

כבר מהפתיחה היה ברור מי שולט בקצב. אמנם הרבע הראשון עוד נשאר צמוד יחסית, אך בהמשך העמק הגבירה הילוך, ניצלה דקות חלשות של נתניה וברחה עם ריצה ממושכת שיצרה פער משמעותי. הירידה להפסקה ביתרון של 21 נקודות סימנה את כיוון המשחק, ומאותו רגע המארחת הקפידה לשמור על מרווח ביטחון עד לסיום.

נתניה ניסתה לחזור לעניינים במחצית השנייה, ובעיקר ברבע השלישי, אך חוסר דיוק וחולשה התקפית מנעו ממנה להפוך את ההתמודדות למותחת. האורחים סבלו מאחוזים נמוכים במיוחד. כ-30 אחוז לבד מהשדה וחמש שלשות, לצד איבודי כדור רבים, בעוד העמק נהנתה מיעילות גבוהה וסיימה את המשחק עם קרוב ל-60 אחוז קליעה.

בלי בעיות: מכבי ראשל"צ מביסה את נס ציונה

בסך הכול שותפו 12 שחקנים בנתניה, אך רק שניים הגיעו לספרות כפולות, כשאונגנדה היה הקלע הבולט במשחק כולו. מנגד, העמק הציגה חלוקת דקות מאוזנת ושליטה ברוב הפרמטרים.

בעקבות הניצחון, הפועל העמק מתבססת במקום השלישי בטבלה עם מאזן של שבעה ניצחונות מתשעה משחקים, כשלפניה רק הפועל ומכבי תל אביב. אליצור נתניה, לעומת זאת, ממשיכה בתחתית עם ניצחון בודד בלבד ומאזן של שמונה הפסדים העונה.

רבע ראשון: 12:22 להפועל העמק

חמישייה הפועל העמק: קיילר אדוארדס, קיידן שדריק, אלייז'ה צ'יילדס, רועי נציה, גיל נויוביץ'.

חמישייה אליצור נתניה: ג'יילן ריילי, שאק ביוקנן, ניק אונגנדה, אוטיס פרייז'ר, אור קורנליוס.

# 10:00-5:00: העמק פתחה עם שתי שלשות של צ׳יילדס ורועי נציה, המארחת הצליחה לאזן, אך צ׳יילדס קלע עוד שלשה. ניק אונגנדה הטביע והמשחק נותר צמוד.

# 5:00-0:00: ביוקנן קלע שלשה ואיזן עבור האורחת, אך אז החלה ריצת 1:11 של האדומים בהובלת שנדריק שקבע יתרון דו ספרתי של עשר הפרש בסיום הרבע הראשון.

רבע שני: 23:43 להפועל העמק

# 10:00-5:00: הרבע השני נפתח עם שש נקודות רצופות של נתניה שהורידו לארבע הפרש, אך המארחת התעשתה והצליחה להחזיר את היתרון, כששנדריק ממשיך להוביל את הקבוצה.

# 5:00-0:00: שדריק המשיך להוביל את העמק, ושלשה של הנרי קבעה 17 הפרש. אונגנדה צימק, אך עוד שלשה, הפעם של אדוארדס, ושתי נקודות של ווילר קבעו יתרון שיא של 21 נקודות. אונגנדה צימק ולהפסקה הקבוצות ירדו ביתרון 20 לעמק.

רבע שלישי: 48:61 להפועל העמק

# 10:00-5:00: הרבע נפתח עם שתי שלשות של ריילי שהחזירו תקווה לנתניה, נציה קלע שלשה מנגד שהרגיעה את העמק. ריילי המשיך להוביל את הצהובים עם ריצה נהדרת שצימקה ל-11 בלבד אחרי עוד שלשה גדולה.

# 5:00-0:00: האדומים שוב לא נרתעו מהחזרה של נתניה, כשריצה טובה הסתיימה בשלשה של נציה שהגדיל שוב ל-17 הפרש. פרייז׳ר הגיב מיד עם שלשה משלו, אונגנדה הצליח לצמק והרבע הסתיים ב-13 הפרש לעמק.

רבע רביעי: 59:79 להפועל העמק

# 10:00-5:00: הצהובים ניסו לחזור פעם אחר פעם, אך העמק לא ויתרה והיתרון נותר עומד על 13 הפרש.

# 5:00-0:00: אדוארדס קלע שלשה, העמק דהרה עד הסיום ל-20 הפרש וניצחה בגדול.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?
לאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?נגןכך נראית אליפות עולם בטטריס עם רחפנים
כך נראית אליפות עולם בטטריס עם רחפניםנגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטרנגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */