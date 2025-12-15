הפועל העמק הביסה 59:79 את אליצור נתניה

אחרי שהרצף המרשים שלה נקטע במחזור הקודם מול הפועל תל אביב, הפועל העמק התאוששה הערב (שני) וחזרה לנצח, עם הופעה משכנעת אחרי 59:79 על אליצור נתניה בהיכל חיים אוחיון. קיידן שדריק היה הבולט בשורות המנצחת עם 13 נקודות, לפני שסיים את חלקו בחמש עבירות ברבע האחרון, בעוד ניק אונגנדה קלע 22 נקודות לנתניה, נתון שלא מנע הפסד נוסף של האורחים.

כבר מהפתיחה היה ברור מי שולט בקצב. אמנם הרבע הראשון עוד נשאר צמוד יחסית, אך בהמשך העמק הגבירה הילוך, ניצלה דקות חלשות של נתניה וברחה עם ריצה ממושכת שיצרה פער משמעותי. הירידה להפסקה ביתרון של 21 נקודות סימנה את כיוון המשחק, ומאותו רגע המארחת הקפידה לשמור על מרווח ביטחון עד לסיום.

נתניה ניסתה לחזור לעניינים במחצית השנייה, ובעיקר ברבע השלישי, אך חוסר דיוק וחולשה התקפית מנעו ממנה להפוך את ההתמודדות למותחת. האורחים סבלו מאחוזים נמוכים במיוחד. כ-30 אחוז לבד מהשדה וחמש שלשות, לצד איבודי כדור רבים, בעוד העמק נהנתה מיעילות גבוהה וסיימה את המשחק עם קרוב ל-60 אחוז קליעה.

בסך הכול שותפו 12 שחקנים בנתניה, אך רק שניים הגיעו לספרות כפולות, כשאונגנדה היה הקלע הבולט במשחק כולו. מנגד, העמק הציגה חלוקת דקות מאוזנת ושליטה ברוב הפרמטרים.

בעקבות הניצחון, הפועל העמק מתבססת במקום השלישי בטבלה עם מאזן של שבעה ניצחונות מתשעה משחקים, כשלפניה רק הפועל ומכבי תל אביב. אליצור נתניה, לעומת זאת, ממשיכה בתחתית עם ניצחון בודד בלבד ומאזן של שמונה הפסדים העונה.

רבע ראשון: 12:22 להפועל העמק

חמישייה הפועל העמק: קיילר אדוארדס, קיידן שדריק, אלייז'ה צ'יילדס, רועי נציה, גיל נויוביץ'.

חמישייה אליצור נתניה: ג'יילן ריילי, שאק ביוקנן, ניק אונגנדה, אוטיס פרייז'ר, אור קורנליוס.

# 10:00-5:00: העמק פתחה עם שתי שלשות של צ׳יילדס ורועי נציה, המארחת הצליחה לאזן, אך צ׳יילדס קלע עוד שלשה. ניק אונגנדה הטביע והמשחק נותר צמוד.

# 5:00-0:00: ביוקנן קלע שלשה ואיזן עבור האורחת, אך אז החלה ריצת 1:11 של האדומים בהובלת שנדריק שקבע יתרון דו ספרתי של עשר הפרש בסיום הרבע הראשון.

רבע שני: 23:43 להפועל העמק

# 10:00-5:00: הרבע השני נפתח עם שש נקודות רצופות של נתניה שהורידו לארבע הפרש, אך המארחת התעשתה והצליחה להחזיר את היתרון, כששנדריק ממשיך להוביל את הקבוצה.

# 5:00-0:00: שדריק המשיך להוביל את העמק, ושלשה של הנרי קבעה 17 הפרש. אונגנדה צימק, אך עוד שלשה, הפעם של אדוארדס, ושתי נקודות של ווילר קבעו יתרון שיא של 21 נקודות. אונגנדה צימק ולהפסקה הקבוצות ירדו ביתרון 20 לעמק.

רבע שלישי: 48:61 להפועל העמק

# 10:00-5:00: הרבע נפתח עם שתי שלשות של ריילי שהחזירו תקווה לנתניה, נציה קלע שלשה מנגד שהרגיעה את העמק. ריילי המשיך להוביל את הצהובים עם ריצה נהדרת שצימקה ל-11 בלבד אחרי עוד שלשה גדולה.

# 5:00-0:00: האדומים שוב לא נרתעו מהחזרה של נתניה, כשריצה טובה הסתיימה בשלשה של נציה שהגדיל שוב ל-17 הפרש. פרייז׳ר הגיב מיד עם שלשה משלו, אונגנדה הצליח לצמק והרבע הסתיים ב-13 הפרש לעמק.

רבע רביעי: 59:79 להפועל העמק

# 10:00-5:00: הצהובים ניסו לחזור פעם אחר פעם, אך העמק לא ויתרה והיתרון נותר עומד על 13 הפרש.

# 5:00-0:00: אדוארדס קלע שלשה, העמק דהרה עד הסיום ל-20 הפרש וניצחה בגדול.