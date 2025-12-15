"לא ייכנס קהל? תעודת עניות, הכתובת על הקיר"

דאגה בהפועל תל אביב לקראת המשחק בשבת הקרובה נגד מכבי בני ריינה. על פי הלך הרוח ברשתות החברתיות, אלפי אוהדים מתכוונים להגיע כאקט של מחאה עם החולצה נגד משטרת ישראל וזה עלול ליצור מצב של בלאגן אחד גדול, מאחר והמשטרה מבחינתה רואה בחולצה עם מסר להסתה ולא תתיר כניסה למשחק לאוהדים שילבשו אותה.

על פי ההערכות, אוהדי הפועל מכרו אלפי חולצות, איתם יגיעו לאצטדיון בלומפילד, ואם ולא ייכנסו אותם אוהדים, החשש הגדול הוא ממהומה וחרם אוהדים נוסף.

גורם בהפועל ת"א אמר: "הכתובת כרגע על הקיר, המשטרה צריכה להבין שהיא עושה טעות. צריך להבין שאם קורה מצב שאוהדים לא נכנסים בגלל חולצה - זאת תעודת עניות לכדורגל הישראלי ולדמוקרטיה. הקהל הוא הצרכן של המוצר הזה והקהל שלנו נותן את הכל בשביל המועדון".

החולצה של אולטראס הפועל ת"א (שחר גרוס)

כזכור, אוהדי הפועל ת"א שהגיעו עם אותה חולצה לא הוכנסו, ואף במשחק האחרון של האדומים אוהדים נדרשו להציג את חולצתם בכניסה בפני שוטר – גם מתחת לביגוד עליון.

אתמול (ראשון), בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE אמר דובר המשטרה, נצ"מ אריה דורון: “אנחנו נעשה הכל, אם נצטרך לשחק בלי קהל אז נשחק בלי קהל, אם נצטרך לבטל משחק אז נבטל”.