יונה של זהב: 1:2 דרמטי לבית"ר י-ם מול סכנין

השחקן המצטיין
עדי יונה, ציון: 9
בכל מקום במגרש, חילוצים, תנועה ללא כדור, דריבל, הכל מהכל וגם כבש פעמיים
השחקן המאכזב
ארתור מירניאן, ציון: 4
לא הסתדר עם ההגנה של בית"ר, לא הורגש
אחד הדברים הכי כיפים בכדורגל בכלל, ופה בישראל בפרט, זה המשחקים הגדולים, היריבויות הענקיות, ועוד יותר כיף כשאנחנו מקבלים משחק נפלא. הערב (ראשון) היה לנו הכל מהכל, כשבית”ר ירושלים ובני סכנין סיפקו קצב נפלא, מצבים רבים, ודרמה גדולה בסופה ניצחו הירושלמים 1:2 באצטדיון טדי
המשחק התחיל עם מצבים מצד לצד, כשבסוף היה זה אחמד סלמן שלאחר החמצה גדולה שלו הצליח לתקן עם שער יתרון לכסנין בדקה ה-14. המארחת הגיבה מהר, כשעדי יונה ניצל בישול של ירדן שועה ואיזן את התוצאה.
משם זה היה משחק במעמד צד אחד. גם במחצית הראשונה וגם בשנייה שועה יצר מצבים רבים, שחקני בית”ר לא הפסיקו לבעוט לשער, אך ראו את מוחמד אבו ניל במשחק שיא לא מאפשר לכדור לחדור לרשת.
גם הכניסה של עומר אצילי לא הספיקה למרות איומים שלו על השער, וכשחלוקת הנקודות כבר הייתה באוויר זה הגיע. אצילי מצא בדקה ה-90+4 את עדי יונה, והקשר שלח בעיטה חזקה שהוסטה על ידי אבו עביד ונחתה ברשת. 1:2 למארחת בסיום, בדרך לשלוש נקודות חשובות.
בזכות הניצחון, בית”ר ירושלים הגדילה את הפער ממכבי ת”א במקום השני לשתי נקודות, כשבמקביל היא התקרבה למרחק של חמש נקודות מהמוליכה הפועל ב”ש. מנגד, בני סכנין סיימה את המחזור במקום השמיני, חמש נקודות מהפלייאוף העליון.
מחצית שניה
-
'90+10
- שריקת הסיום! בתום דרמה גדולה, בית"ר ירושלים ניצחה 1:2 את מכבי תל אביב
-
'90+4
- שער! בית"ר ירושלים עלתה ל-1:2: בסוף זה הגיע! עומר אצילי מצא את עדי יונה ברחבה, הקשר בעט מהאוויר כדור שהוסט על ידי איאד אבו עביד היישר אל הרשת והותיר את אבו ניל חסר אונים
-
'87
- התקפת מעבר טובה של בית"ר ייצרה מצב טוב לקאלו על סף הרחבה, אך הוא בעט למרכז השער ואבו ניל הדף. את הריבאונד בעט עומר אצילי החוצה
-
'86
- רועי אלימלך במקום גריגורי מורוזוב
-
'86
- חילוף כפול בבית"ר: דור חוגי נכנס במקומו ירין לוי
-
'83
- בית"ר ירושלים המשיכה לשלוט, המשיכה לטייל בסביבת הרחבה, אך מתקשה למצוא את הפרצה
-
'82
- עומר קורסיה החליף את עדן שמיר
-
'79
- גם בסיל חורי נכנס בסכנין במקום כובש השער אחמד סלמן
-
'79
- איברהימה דראמה נכנס במקום מתיו קוג'ו
-
'78
- זיו בן שימול החליף את דור מיכה
-
'71
- אצילי ממשיך להיות האיש המרכזי על המגרש, כשהפעם הוא השאיר את קאלו מול אבו ניל, ושוב השוער בפעולה מצוינת סגר לחלוץ את הזווית ועצר את הניסיון שלו
-
'66
- אבוהב הוחלף על ידי גליד אוטנגה
-
'66
- חילוף כפול בסכנין. בושנאק פינה את מקומו למוסטפא שייח יוסף
-
'65
- עומר אצילי נכנס לעניינים. הכוכב שלח בעיטה אדירה הרחק מחוץ לרחבה, אבו ניל התעופף והדף לקרן
-
'61
- עומר אצילי קיבל כדור על סף הרחבה, הוריד בעקב לעדי יונה והבעיטה שלו הוסטה לקרן
-
'58
- עומר אצילי נכנס למשחק במקום טימוטי מוזי
-
'56
- קאלו השאיר כדור נפלא ליונה שיכול היה לרוץ לכיוון השער לבד לגמרי, אך הוא עצר את הכדור בצורה רשלנית ואיבד אותו
-
'51
- ג'בייר בושנאק קיבל כרטיס צהוב בגלל משיכה בחולצה
מחצית ראשונה
-
'45
- עוד ניסיון, הפעם ירדן כהן שלח בעיטה עוצמתית מרחוק, אך אבו ניל שוב היה במקום והדף לעוד קרן
-
'44
- ג'ובנסקו קאלו קיבל משועה כדור ברחבה וניסה לחפש את הפינה הקרובה, אבו ניל ירד בזמן ועצר לקרן
-
'41
- בית"ר ירושלים שולטת לחלוטין ומכתיבה את הקצב, כשהיא אף נמצאת באיזור הרחבה, אך כמה ניסיונות שלה נחסמו
-
'39
- ירין לוי הפך למוצהב הראשון במשחק
-
'36
- ירדן שועה בכדור חופשי מושלם מצא את גריגורי מורוזוב לבד לגמרי והמגן כבש, אך הדגל לנבדל עלה בצדק והשער נפסל
-
'29
- ירדן שועה מצא את טימוטי מוזי בצד ימין של הרחבה, הוא ניסה להפתיע בבעיטה לפינה הקרובה, אך זו נעצרה רק ברשת החיצונית
-
'22
- דקה 22, שער! בית”ר ירושלים איזנה ל-1:1: המומנטום עבר לצד של המארחת, ירדן שועה בנגיעה רכה סידר לעדי יונה מצב טוב, והקשר בעט בעוצמה מהרחבה לפינה הקרובה ונעץ את הכדור בצד ימין של הרשת
-
'21
- עדי יונה השתחרר מהלחץ ושלח בעיטה מכ-16 מטרים, אך זו הייתה גבוהה מדי
-
'14
- דקה 14, שער! בני סכנין עלתה ל-0:1: הפתיחה המסחררת הניבה שער. אחמד סלמן, שהחמיץ לפני כן, קיבל הרמה מאלון אזוגי משמאל לשער בתיבת החמש ובנגיעה מהאוויר בעט לפינה הקרובה. מיגל סילבה לא הצליח להגיב בצורה טובה, והכדור מצא את הרשת העליונה
-
'8
- איזה קצב בפתיחה. אחמד סלמן נותר לבד לגמרי מול מיגל סילבה, אך התמהמה עם הכדור ואיפשר לשוער בית"ר להרחיק. הדגל לנבדל עלה, אך הוא לא היה מוצדק ובמידה והכדור היה מגיע לרשת, הגול היה מאושר
-
'6
- כמעט שער היתרון לבית"ר ירושלים. ירדן כהן זיהה תנועה מצוינת של טימוטי מוזי ושלח הרמה מדויקת לרחבה, הקשר עלה גבוה ונגח כדור שפספס בסנטימטרים את השער ויצא החוצה
-
'4
- בני סכנין הייתה הראשונה לאיים כשאלון אזוגי חדר לרחבה מאגף שמאל וניסה לבעוט מזווית אלכסונית, אך הכדור היה חלש ומיגל סילבה קלט אותו בידיו
-
'1
- השופט הראשי, אביעד שילוח, הוציא את ההתמודדות לדרך!