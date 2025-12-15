יונה של זהב: 1:2 דרמטי לבית"ר י-ם מול סכנין

דעת המבקר

השחקן המצטיין עדי יונה, ציון: 9

בכל מקום במגרש, חילוצים, תנועה ללא כדור, דריבל, הכל מהכל וגם כבש פעמיים עדי יונה, ציון: 9בכל מקום במגרש, חילוצים, תנועה ללא כדור, דריבל, הכל מהכל וגם כבש פעמיים השחקן המאכזב ארתור מירניאן, ציון: 4

לא הסתדר עם ההגנה של בית"ר, לא הורגש ארתור מירניאן, ציון: 4לא הסתדר עם ההגנה של בית"ר, לא הורגש

הרכבים וציונים

אחד הדברים הכי כיפים בכדורגל בכלל, ופה בישראל בפרט, זה המשחקים הגדולים, היריבויות הענקיות, ועוד יותר כיף כשאנחנו מקבלים משחק נפלא. הערב (ראשון) היה לנו הכל מהכל, כשבית”ר ירושלים ובני סכנין סיפקו קצב נפלא, מצבים רבים, ודרמה גדולה בסופה ניצחו הירושלמים 1:2 באצטדיון טדי

המשחק התחיל עם מצבים מצד לצד, כשבסוף היה זה אחמד סלמן שלאחר החמצה גדולה שלו הצליח לתקן עם שער יתרון לכסנין בדקה ה-14. המארחת הגיבה מהר, כשעדי יונה ניצל בישול של ירדן שועה ואיזן את התוצאה.

משם זה היה משחק במעמד צד אחד. גם במחצית הראשונה וגם בשנייה שועה יצר מצבים רבים, שחקני בית”ר לא הפסיקו לבעוט לשער, אך ראו את מוחמד אבו ניל במשחק שיא לא מאפשר לכדור לחדור לרשת.

גם הכניסה של עומר אצילי לא הספיקה למרות איומים שלו על השער, וכשחלוקת הנקודות כבר הייתה באוויר זה הגיע. אצילי מצא בדקה ה-90+4 את עדי יונה, והקשר שלח בעיטה חזקה שהוסטה על ידי אבו עביד ונחתה ברשת. 1:2 למארחת בסיום, בדרך לשלוש נקודות חשובות.

בזכות הניצחון, בית”ר ירושלים הגדילה את הפער ממכבי ת”א במקום השני לשתי נקודות, כשבמקביל היא התקרבה למרחק של חמש נקודות מהמוליכה הפועל ב”ש. מנגד, בני סכנין סיימה את המחזור במקום השמיני, חמש נקודות מהפלייאוף העליון.