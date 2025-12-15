יום שלישי, 16.12.2025 שעה 04:32

עדי יונה חוגג את שער היתרון (רדאד ג'בארה)

יונה של זהב: 1:2 דרמטי לבית"ר י-ם מול סכנין

הקבוצה מהבירה החמיצה פעם אחר פעם וכבר ראתה את הנקודות חומקות, אך אז עדי יונה מצא את הרשת בדקה ה-90+4, השלים צמד והכריע. סלמן כבש בצד השני

גיא בן זיו | 15/12/2025 20:30
יום שני, 15/12/2025, 20:30אצטדיון טדי - 24,729 צופיםליגת העל Winner - מחזור 14
בני סכנין
שער אחמד סלמן (14)
בישול בישול: אלון אזוגי
הסתיים
2 1
שופט: אביעד שילוח (ציון: 7)
שער עדי יונה (22)
בישול בישול: ירדן שועה
שער עדי יונה (94)
בישול בישול: עומר אצילי
בית"ר ירושלים
ליגת העל Winner 25-26
3512-3414הפועל ב"ש1
3017-3514בית"ר ירושלים2
2816-3114מכבי ת"א3
2214-2614מכבי חיפה4
2218-2614הפועל ת"א5
2231-2814מכבי נתניה6
1826-2214מ.ס אשדוד7
1719-1614בני סכנין8
1524-2114הפועל חיפה9
1425-1914הפועל פ"ת10
1433-1414עירוני טבריה11
1320-1614עירוני ק"ש12
1120-1314הפועל ירושלים13
436-1014מכבי בני ריינה14
דעת המבקר
השחקן המצטיין
עדי יונה, ציון: 9
בכל מקום במגרש, חילוצים, תנועה ללא כדור, דריבל, הכל מהכל וגם כבש פעמיים
השחקן המאכזב
ארתור מירניאן, ציון: 4
לא הסתדר עם ההגנה של בית"ר, לא הורגש
הרכבים וציונים
 
 

אחד הדברים הכי כיפים בכדורגל בכלל, ופה בישראל בפרט, זה המשחקים הגדולים, היריבויות הענקיות, ועוד יותר כיף כשאנחנו מקבלים משחק נפלא. הערב (ראשון) היה לנו הכל מהכל, כשבית”ר ירושלים ובני סכנין סיפקו קצב נפלא, מצבים רבים, ודרמה גדולה בסופה ניצחו הירושלמים 1:2 באצטדיון טדי

המשחק התחיל עם מצבים מצד לצד, כשבסוף היה זה אחמד סלמן שלאחר החמצה גדולה שלו הצליח לתקן עם שער יתרון לכסנין בדקה ה-14. המארחת הגיבה מהר, כשעדי יונה ניצל בישול של ירדן שועה ואיזן את התוצאה.

משם זה היה משחק במעמד צד אחד. גם במחצית הראשונה וגם בשנייה שועה יצר מצבים רבים, שחקני בית”ר לא הפסיקו לבעוט לשער, אך ראו את מוחמד אבו ניל במשחק שיא לא מאפשר לכדור לחדור לרשת.

גם הכניסה של עומר אצילי לא הספיקה למרות איומים שלו על השער, וכשחלוקת הנקודות כבר הייתה באוויר זה הגיע. אצילי מצא בדקה ה-90+4 את עדי יונה, והקשר שלח בעיטה חזקה שהוסטה על ידי אבו עביד ונחתה ברשת. 1:2 למארחת בסיום, בדרך לשלוש נקודות חשובות.

בזכות הניצחון, בית”ר ירושלים הגדילה את הפער ממכבי ת”א במקום השני לשתי נקודות, כשבמקביל היא התקרבה למרחק של חמש נקודות מהמוליכה הפועל ב”ש. מנגד, בני סכנין סיימה את המחזור במקום השמיני, חמש נקודות מהפלייאוף העליון.

מחצית שניה
עדי יונה חוגג עם אוהדי בית&qout;ר (אורן בן חקון)עדי יונה חוגג עם אוהדי בית"ר (אורן בן חקון)
עדי יונה ושחקני בית&qout;ר ירושלים חוגגים עם האוהדים (אורן בן חקון)עדי יונה ושחקני בית"ר ירושלים חוגגים עם האוהדים (אורן בן חקון)
ברק יצחקי חוגג (אורן בן חקון)ברק יצחקי חוגג (אורן בן חקון)
  • '90+10
  • החלטת שופט
  • שריקת הסיום! בתום דרמה גדולה, בית"ר ירושלים ניצחה 1:2 את מכבי תל אביב
עדי יונה ועומר אצילי מאושרים (אורן בן חקון)עדי יונה ועומר אצילי מאושרים (אורן בן חקון)
עדי יונה בטירוף אחרי שהשלים צמד (אורן בן חקון)עדי יונה בטירוף אחרי שהשלים צמד (אורן בן חקון)
עדי יונה בטירוף אחרי שהשלים צמד (אורן בן חקון)עדי יונה בטירוף אחרי שהשלים צמד (אורן בן חקון)
עדי יונה בטירוף אחרי שהשלים צמד (אורן בן חקון)עדי יונה בטירוף אחרי שהשלים צמד (אורן בן חקון)
  • '90+4
  • שער
  • שער! בית"ר ירושלים עלתה ל-1:2: בסוף זה הגיע! עומר אצילי מצא את עדי יונה ברחבה, הקשר בעט מהאוויר כדור שהוסט על ידי איאד אבו עביד היישר אל הרשת והותיר את אבו ניל חסר אונים
  • '87
  • החמצה
  • התקפת מעבר טובה של בית"ר ייצרה מצב טוב לקאלו על סף הרחבה, אך הוא בעט למרכז השער ואבו ניל הדף. את הריבאונד בעט עומר אצילי החוצה
מוחמד אבו ניל נשכב על הדשא (אורן בן חקון)מוחמד אבו ניל נשכב על הדשא (אורן בן חקון)
ירדן שועה מתוסכל (אורן בן חקון)ירדן שועה מתוסכל (אורן בן חקון)
  • '86
  • חילוף
  • רועי אלימלך במקום גריגורי מורוזוב
  • '86
  • חילוף
  • חילוף כפול בבית"ר: דור חוגי נכנס במקומו ירין לוי
  • '83
  • אחר
  • בית"ר ירושלים המשיכה לשלוט, המשיכה לטייל בסביבת הרחבה, אך מתקשה למצוא את הפרצה
  • '82
  • חילוף
  • עומר קורסיה החליף את עדן שמיר
מ'תיו קוג'ו מול לוקה גדראני (אורן בן חקון)מ'תיו קוג'ו בפעולה, עשה את שלו (אורן בן חקון)
  • '79
  • חילוף
  • גם בסיל חורי נכנס בסכנין במקום כובש השער אחמד סלמן
  • '79
  • חילוף
  • איברהימה דראמה נכנס במקום מתיו קוג'ו
לוקה גדראני על הדשא (אורן בן חקון)לוקה גדראני על הדשא (אורן בן חקון)
  • '78
  • חילוף
  • זיו בן שימול החליף את דור מיכה
  • '71
  • החמצה
  • אצילי ממשיך להיות האיש המרכזי על המגרש, כשהפעם הוא השאיר את קאלו מול אבו ניל, ושוב השוער בפעולה מצוינת סגר לחלוץ את הזווית ועצר את הניסיון שלו
שרון מימר (רדאד ג'בארה)שרון מימר (רדאד ג'בארה)
  • '66
  • חילוף
  • אבוהב הוחלף על ידי גליד אוטנגה
  • '66
  • חילוף
  • חילוף כפול בסכנין. בושנאק פינה את מקומו למוסטפא שייח יוסף
ברק יצחקי (רדאד ג'בארה)ברק יצחקי (רדאד ג'בארה)
  • '65
  • החמצה
  • עומר אצילי נכנס לעניינים. הכוכב שלח בעיטה אדירה הרחק מחוץ לרחבה, אבו ניל התעופף והדף לקרן
  • '61
  • החמצה
  • עומר אצילי קיבל כדור על סף הרחבה, הוריד בעקב לעדי יונה והבעיטה שלו הוסטה לקרן
עומר אצילי וטימוטי מוזי מתחלפים (רדאד ג'בארה)עומר אצילי וטימוטי מוזי מתחלפים (רדאד ג'בארה)
טימוטי מוזי מוחלף (רדאד ג'בארה)טימוטי מוזי מוחלף (רדאד ג'בארה)
  • '58
  • חילוף
  • עומר אצילי נכנס למשחק במקום טימוטי מוזי
שחקני בני סכנין מנסים לעצור את ירדן שועה (רדאד ג'בארה)שחקני בני סכנין מנסים לעצור את ירדן שועה (רדאד ג'בארה)
  • '56
  • החמצה
  • קאלו השאיר כדור נפלא ליונה שיכול היה לרוץ לכיוון השער לבד לגמרי, אך הוא עצר את הכדור בצורה רשלנית ואיבד אותו
דור מיכה משחרר מסירה (רדאד ג'בארה)דור מיכה משחרר מסירה (רדאד ג'בארה)
  • '51
  • כרטיס צהוב
  • ג'בייר בושנאק קיבל כרטיס צהוב בגלל משיכה בחולצה
מחצית ראשונה
מוחמד אבו ניל בשיח עם אלון אזוגי (רדאד ג'בארה)מוחמד אבו ניל בשיח עם אלון אזוגי (רדאד ג'בארה)
  • '45
  • החמצה
  • עוד ניסיון, הפעם ירדן כהן שלח בעיטה עוצמתית מרחוק, אך אבו ניל שוב היה במקום והדף לעוד קרן
ג'ונבוסקו קאלו מול אלון אזוגי (אורן בן חקון)ג'ונבוסקו קאלו מול אלון אזוגי (אורן בן חקון)
  • '44
  • החמצה
  • ג'ובנסקו קאלו קיבל משועה כדור ברחבה וניסה לחפש את הפינה הקרובה, אבו ניל ירד בזמן ועצר לקרן
גריגורי מורוזוב בועט (אורן בן חקון)גריגורי מורוזוב בועט (אורן בן חקון)
ג'בייר בושנאק בין שחקני בית&qout;ר ירושלים (רדאד ג'בארה)ג'בייר בושנאק בין שחקני בית"ר ירושלים (רדאד ג'בארה)
  • '41
  • אחר
  • בית"ר ירושלים שולטת לחלוטין ומכתיבה את הקצב, כשהיא אף נמצאת באיזור הרחבה, אך כמה ניסיונות שלה נחסמו
  • '39
  • כרטיס צהוב
  • ירין לוי הפך למוצהב הראשון במשחק
גריגורי מורוזוב מאוכזב אחרי השער הפסול (רדאד ג'בארה)גריגורי מורוזוב מאוכזב אחרי השער הפסול (רדאד ג'בארה)
  • '36
  • נבדל
  • ירדן שועה בכדור חופשי מושלם מצא את גריגורי מורוזוב לבד לגמרי והמגן כבש, אך הדגל לנבדל עלה בצדק והשער נפסל
עומר אצילי על הספסל (אורן בן חקון)עומר אצילי על הספסל (אורן בן חקון)
  • '29
  • החמצה
  • ירדן שועה מצא את טימוטי מוזי בצד ימין של הרחבה, הוא ניסה להפתיע בבעיטה לפינה הקרובה, אך זו נעצרה רק ברשת החיצונית
דור מיכה מברך את עדי יונה לאחר שער היתרון (רדאד ג'בארה)דור מיכה מברך את עדי יונה לאחר שער היתרון (רדאד ג'בארה)
ירדן שועה בטירוף עם עדי יונה (אורן בן חקון)ירדן שועה בטירוף עם עדי יונה (אורן בן חקון)
ירדן שועה ועדי יונה בשיגעון (אורן בן חקון)ירדן שועה ועדי יונה בשיגעון (אורן בן חקון)
עדי יונה מראה אהבה (רדאד ג'בארה)עדי יונה מראה אהבה (רדאד ג'בארה)
עדי יונה חוגג את שער היתרון (רדאד ג'בארה)עדי יונה חוגג את שער היתרון (רדאד ג'בארה)
עדי יונה מאושר (רדאד ג'בארה)עדי יונה מאושר (רדאד ג'בארה)
  • '22
  • שער
  • דקה 22, שער! בית”ר ירושלים איזנה ל-1:1: המומנטום עבר לצד של המארחת, ירדן שועה בנגיעה רכה סידר לעדי יונה מצב טוב, והקשר בעט בעוצמה מהרחבה לפינה הקרובה ונעץ את הכדור בצד ימין של הרשת
מוחמד אבו ניל מתעופף (אורן בן חקון)מוחמד אבו ניל מתעופף (אורן בן חקון)
  • '21
  • החמצה
  • עדי יונה השתחרר מהלחץ ושלח בעיטה מכ-16 מטרים, אך זו הייתה גבוהה מדי
אחמד סלמן מאושר (אורן בן חקון)אחמד סלמן מאושר (אורן בן חקון)
אחמד סלמן חוגג (אורן בן חקון)אחמד סלמן חוגג (אורן בן חקון)
  • '14
  • שער
  • דקה 14, שער! בני סכנין עלתה ל-0:1: הפתיחה המסחררת הניבה שער. אחמד סלמן, שהחמיץ לפני כן, קיבל הרמה מאלון אזוגי משמאל לשער בתיבת החמש ובנגיעה מהאוויר בעט לפינה הקרובה. מיגל סילבה לא הצליח להגיב בצורה טובה, והכדור מצא את הרשת העליונה
אחמד סלמן מול מיגל סילבה (אורן בן חקון)אחמד סלמן מול מיגל סילבה (אורן בן חקון)
  • '8
  • החמצה
  • איזה קצב בפתיחה. אחמד סלמן נותר לבד לגמרי מול מיגל סילבה, אך התמהמה עם הכדור ואיפשר לשוער בית"ר להרחיק. הדגל לנבדל עלה, אך הוא לא היה מוצדק ובמידה והכדור היה מגיע לרשת, הגול היה מאושר
עומר אבוהב וטימוטי מוזי מנסים להגיע לכדור (רדאד ג'בארה)עומר אבוהב וטימוטי מוזי מנסים להגיע לכדור (רדאד ג'בארה)
  • '6
  • החמצה
  • כמעט שער היתרון לבית"ר ירושלים. ירדן כהן זיהה תנועה מצוינת של טימוטי מוזי ושלח הרמה מדויקת לרחבה, הקשר עלה גבוה ונגח כדור שפספס בסנטימטרים את השער ויצא החוצה
עומר אבוהב מול דור מיכה (רדאד ג'בארה)עומר אבוהב מול דור מיכה (רדאד ג'בארה)
ארתור מריניאן מול לוקה גדראני (אורן בן חקון)ארתור מריניאן מול לוקה גדראני (אורן בן חקון)
  • '4
  • החמצה
  • בני סכנין הייתה הראשונה לאיים כשאלון אזוגי חדר לרחבה מאגף שמאל וניסה לבעוט מזווית אלכסונית, אך הכדור היה חלש ומיגל סילבה קלט אותו בידיו
אוהדי בית&qout;ר ירושלים מניפים את דגלי ישראל (רדאד ג'בארה)אוהדי בית"ר ירושלים מניפים את דגלי ישראל (רדאד ג'בארה)
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט הראשי, אביעד שילוח, הוציא את ההתמודדות לדרך!
עומר אצילי מוחא כפיים לקהל, יתחיל על הספסל (רדאד ג'בארה)עומר אצילי מוחא כפיים לקהל, יתחיל על הספסל (רדאד ג'בארה)
שחקני בית&qout;ר ירושלים עורכים חימום (רדאד ג'בארה)שחקני בית"ר ירושלים עורכים חימום (רדאד ג'בארה)
שחקני בני סכנין בחימום לפני המשחק (רדאד ג'בארה)שחקני בני סכנין בחימום לפני המשחק (רדאד ג'בארה)
