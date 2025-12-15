יורחק רק לחודשיים: ערעורו של שחקן נשר התקבל

החלטה משמעותית בעניינו של שחקן הכדורגל קאסם נג'אר (33), שחקנה של עירוני נשר, מליגה א' צפון. כזכור, בנובמבר בית הדין המשמעתי קבע בעניינו ובעניין שחקנים אחרים כי מורחקים הם עד תום העונה. לתמונה נכנס עו"ד איל יפה, שהבין, יחד עם השחקן, כי הרחקה עד תום העונה איננה מתקבלת על הדעת ואלו החליטו לערער לבית הדין העליון.

בית הדין העליון קיבל הערעור ובסעיפים 6-5 בפסק הדין, נכתב כך: "עמדת התובע מקובלת עלינו. אין מדובר במקרה חריג שבו האינטרס הציבורי עשוי להצדיק ענישה העולה על התקרה מושא ההבנה שבין הצדדים, אך גם אין מקום להפחית מעונש זה. העבירות בעניין מעשים בלתי ספורטיביים בליגה א' צפון נושאות חומרה ברמה גבוהה מאוד".

במסגרת עסקת הטיעון עימו, נאג’ר הודה בעבירה שעליה הורחק מלכתחילה, של אי דיווח על מעשה בלתי ספורטיבי: "המערער ידע על כך כי תוצאות שני משחקים של קבוצתו תהיינה מוטות. הוא הביע מורת רוח ביחס לכך וביקש להתחלף".

משמאל, עו"ד איל יפה (שחר גרוס)

עוד בפסק הדין נכתב: "אכן, היה על המערער למלא את חובתו לדווח על מה שנודע לו ולא די בכך שהוא ביקש להתחלף. עם זאת, לפנינו עבירה מסוג של מחדל וכאשר בוחנים את הענישה הראויה, יש מקום להתחשב, באופן מידתי, בסיכון האישי שעלול היה להתממש. באשר למועד התחולה של העונש, הכלל הרגיל הוא כי אין דוחים תחולתו של עונש לשנה העוקבת, אלא יש לקיימו ללא דיחוי".

"אין לחרוג מכך גם בעניינו. ההרחקה בפועל של המערער, קאסם נג'אר, תעמוד אם כן על חודשיים, בנוסף להרחקה על תנאי שנגזר בבית הדין המשמעתי". נוכח ההחלטה של בית הדין העליון, קאסם נג'אר, באמצעות ב"כ עו"ד איל יפה, יחזור לקבוצה שהחל עמה את עונת 2025/26, עירוני נשר, מליגה א' צפון. מאז 07/11 לא שיחק כדורגל וצפוי לחבור לסגל קבוצתו בתחילת 2026.