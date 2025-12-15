משוגע: 2:3 להרצליה על תשעה שחקני בני יהודה

אחרי שקיבלנו את רוב המשחקים ביום שישי, הערב (שני) ננעל המחזור ה-15 של הליגה הלאומית, כשבמוקד, בני יהודה אירחה את בני הרצליה למפגש קצוות, בסיומו האורחת ניצחה 2:3 במפגש מטורף. בנוסף, הפועל עכו ביצעה מהפך ב-1:2 על הפועל כפר סבא והפועל עפולה הפתיעה עם 0:2 על מ.ס קריית ים.

בני יהודה – מכבי הרצליה 3:2

כדי להסביר מה זו הליגה הלאומית, לפעמים לא צריך לדבר, אפשר להראות פשוט משחקים כמו אלו, בהם קרה הכל מהכל. הכתומים שטפו בפתיחה את המגרש ועלו ליתרון מוצדק מרגלי דני עאמר, אבל במחצית השנייה ראו את הדברים מתהפכים עליהם, בפעם המי יודע כמה העונה, כשאופק עובדיה השווה ומור פדידה הורחק.

חשבתם שנגמר? אז חשבתם. רן ואתורי דאג להפוך בדקה ה-87 את התוצאה ולקרב את האורחת מהשרון לניצחון, אבל תמיר ברמן השווה בדקה ה-90. מי שהיה אמור להיות הגיבור של אלי לוי, הפך לדמות הטרגית, כשדקה לאחר שאיזן את התוצאה, גרם לפנדל והורחק גם כן בצהוב שני. אור אוסטווינד עתיר הניסיון, דאג להשיב את ההובלה לצהובים מהנקודה הלבנה עמוק בתוספת הזמן ולקחת שלוש נקודות, שהשוו אותם למכבי פתח תקווה בפסגת טבלת הליגה.

טל בומשטיין מגיע לכדור (אופיר מגדל)

אופק עובדיה שומר על הכדור מפני מתן לוי (אופיר מגדל)

ווילינטון אפונזה עולה מעל מתן לוי (אופיר מגדל)

דולב בלולו לא נותן שיעברו אותו (אופיר מגדל)

דקה 18, שער! בני יהודה עלתה ליתרון: הכתומים שטפו את הדשא משריקת הפתיחה ובאו על שכרם כשבעיטה של ארד בר נבלמה והגיעה אל דני עאמר, שנותר ללא כיסוי ומזווית לא פשוטה שלח כדור חד לפינה הרחוקה כדי לקבוע את ה-0:1.

דני עאמר רץ לחגוג (אופיר מגדל)

דני עאמר מצדיע אחרי השער שכבש (אופיר מגדל)

שחקני בני יהודה מרוצים אחרי שער היתרון (אופיר מגדל)

דקה 56, שער! מכבי הרצליה השוותה ל-1:1: כדור עומק עבר את הגנת המארחת ונחת אצל אופק עובדיה שרץ ונכנס לרחבה. תמיר ברמן ניסה לעצור אותו, אך לא הצליח וראה את הכדור עובר בין רגליו ונכנס אל הרשת.

אופק עובדיה רץ לחגוג (אופיר מגדל)

שחקני מכבי הרצליה באים לחגוג עם אופק עובדיה (אופיר מגדל)

שחקני מכבי הרצליה מברכים את אופק עובדיה (אופיר מגדל)

דקה 61, בני יהודה נותרה בעשרה שחקנים: מור פדידה, שסחב כרטיס צהוב, ביצע עבירה וראה את הצהוב השני. הקשר הותיר את קבוצתו בחיסרון שחקן.

מור פדידה על הדשא אחרי שביצע עבירה (אופיר מגדל)

מור פדידה רואה את הכרטיס הצהוב השני (אופיר מגדל)

מור פדידה יורד מאוכזב למקלחת מוקדמת (אופיר מגדל)

דקה 87, שער! מכבי הרצליה ביצעה מהפך: רן ואתורי ניגש לבעיטה חופשית מאזור מסוכן וסובב אותה בצורה אמנותית לרשת כדי לקבוע יתרון 1:2 לצהובים מהשרון.

רן ואתורי חוגג (אופיר מגדל)

רן ואתורי מאושר (אופיר מגדל)

שחקני מכבי הרצליה חוגגים את המהפך (אופיר מגדל)

דקה 90, שער! בני יהודה השוותה ל-2:2: דרמה בתקווה! כדור חופשי נוסף, הפעם מהצד השני, הוביל לשוויון, כשההרמה נחתה על ראשו של תמיר ברמן שדייק לרשת.

שער השוויון של בני יהודה (אופיר מגדל)

מתן לוי מחזיר את הכדור למרכז המגרש (אופיר מגדל)

תמיר ברמן חוזר מהר לאחר שכבש את השוויון (אופיר מגדל)

דקה 90+2, בני יהודה נותרה בתשעה שחקנים: אחרי שהשווה, כעת תמיר ברמן ראה את הצהוב השני שלו אחרי שתפס בחולצתו של ווילינטון אפונזה. השופט לא התבלבל, הצביע על הנקודה הלבנה והרחיק את הבלם בצהוב שני.

תמיר ברמן בהלם מההרחקה (אופיר מגדל)

דקה 90+4, שער! מכבי הרצליה עם שער דרמטי: את זה כבר לא יקחו לה! אור אוסטווינד ניגש לבעיטה מהנקודה הלבנה, הכניע את אוהד לויטה והכריע את המשחק. 2:3 לצהובים מהשרון.

אור אוסטווינד. הניסיון שיחק תפקיד חשוב (אופיר מגדל)

שחקני מכבי הרצליה בטירוף (אופיר מגדל)

הפועל עכו – הפועל כפר סבא 1:2

בשירות האב: מהפך נוסף התרחש בצפון, כשהמארחת שמרה על הביתיות שלה והצליחה לחבר ניצחון שני רצוף. כל זאת בזכות משפחת טוויזר, כשהאבא איציק והבן רז, הובילו לשלוש נקודות חשובות שהציבו את קבוצתם בין שמונה הראשונות בטבלה, מקום שנכון לרגע זה, מוביל אל הפלייאוף העליון בסיום העונה הסדירה.

איתי אהוד היה זה שהעלה את הירוקים מהשרון ליתרון אחרי שנגח לקורה ופנימה, אבל כאמור קפטן המארחת, רז טוויזר, היה אמון על שני השערים של קבוצתו כשניצל ריבאונד כדי לכבוש מקרוב ומספר דקות אחר כך ניגש לנקודה הלבנה כדי לקבוע את תוצאת המשחק.

דקה 40, שער! הפועל כפר סבא עלתה ראשונה על לוח התוצאות: בצד הירוק של השרון שמעו על ההתרחשות במשחק המקביל וניצלו זאת כדי לעלות ליתרון. כדור קרן הוגבה אל ראשו של איתי אהוד, שנגח אל הקורה ומשם ישר אל הרשת. 0:1 לאורחת.

דקה 47, שער! הפועל עכו חזרה למשחק: שתי דקות בלבד מתחילת המחצית השנייה הספיקו לחניכיו של איציק טוויזר להשוות את התוצאה, כשבעיטה של יהלי מלכה המחליף הלכה אל הקורה ואל הריבאונד הגיע טוויזר אחר, רז, שניצל את המצב כדי לאזן ל-1:1.

דקה 63, שער! הפועל עכו הפכה את התוצאה ועלתה ל-1:2: המארחת התעוררה לחלוטין ויצאה להתקפה, שהסתיימה בבעיטת עונשין מ-11 מטרים. אל הנקודה הלבנה הגיע הקפטן רז טוויזר, שהשלים צמד ללא בעיות ודאג למהפך.

הפועל עפולה – מ.ס קריית ים 0:2

הקבוצה מהעמק סיבכה לחלוטין את התחתית, הורידה בחזרה את הפועל נוף הגליל למקום האחרון והתקרבה עד כדי נקודה מהפועל חדרה ובני יהודה, שניצבות בשני המקומות שמעליה. מחצית אחת הספיקה לה כדי לרשום ניצחון שלישי בסך הכל העונה, זאת בזכות שערים של ריצ’רד קולה ויניב מזרחי.

דקה 22, שער! הפועל עפולה עלתה ל-0:1: כדור רוחב מהאגף הימני הוגבה אל ריצ’רד קולה, שבוולה מהאוויר שלח בעיטה אדירה לרשת של העולה החדשה.

דקה 37, שער! הפועל עפולה הכפילה את היתרון שלה: המארחת עשתה צעד נוסף אל עבר שלוש נקודות יקרות כשאילון אלימלך פרץ באין מפריע על פני חצי מגרש, היתל בשחקן שהגיע אליו ומסר אל יניב מזרחי, שהצליח להקדים את השומר שלו ולגלגל את השני לזכות קבוצתו.