הרע במיעוטו: מכבי ת"א סחטה 2:2 מהפועל פ"ת

השחקן המצטיין מארק קוסטה, ציון: 7

החלוץ שנכנס כמחליף כמעט העניק ניצחון לקבוצתו ורשם צמד מרשים מאוד מארק קוסטה, ציון: 7 השחקן המאכזב הייטור, ציון: 2

משחק מריד שלו, הזוי שפתח אחרי ההופעות האחרונות שלו בהרכב

הרכבים וציונים

המחזור ה-14 בליגת העל המשיך הערב (שני), כאשר במסגרת המשחק הראשון בסיבוב השני, מכבי תל אביב סיימה ב-2:2 עם הפועל פתח תקווה באצטדיון בלומפילד לעיני 10,114 אוהדים בלבד ביציעים החצי ריקים.

המשחק נפתח בקצב גבוה, במיוחד בצד של הצהובים, ששלטו מהרגע הראשון, היו מסוכנים והגיעו ללא מעט הזדמנויות. סייד אבו פרחי איים שלוש פעמיים, דור פרץ וגם איתמר נוי ניסו את מזלם, אבל נתקלו בעומר כץ בשער של המלאבסים. בדקה ה-25 גם הגיעה תפנית מסוימת, כשג’וסלין טאבי הוחלף בעקבות פציעה, מארק קוסטה נכנס במקומו.

אולם, אמנם השחקן אולי הטוב ביותר של המלאבסים לא היה על כר הדשא ואולי היה נראה שהצהובים גם יעלו ראשונים על הלוח, בטח לאור השליטה האבסולטית של החבורה של ז’רקו לאזטיץ’, קרה הפוך. בדקה ה-44, רוי רביבו והייטור טעו בענק, קליי נשלח לאגף ימין, שלח רוחב ומצא את קוסטה, המחליף, שעשה 0:1. שלוש דקות מאוחר יותר, שוב טעות של רביבו, הפעם נדב נידם שלח עומק לחלוץ שהשלים צמד גדול.

מארק קוסטה בעננים (שחר גרוס)

בחצי השני, המאמן הסרבי החליף את הייטור , שהיה במשחק חושך מבחינתו עד שיצא והכניס את עידו שחר וזה גמל לו בדקה ה-62, כשהוא פרץ באגף שמאל, שלח רוחב ומצא את נועם בן הרוש, שכבש וצימק ל-2:1. אולם, מפה דווקא הדרמה רק התחילה.

בדקה ה-65 מכבי כבשה שוויון, שגיב יחזקאל כבר חגג אחרי תרגיל קרן, אך אחרי בדיקת VAR, השער נפסל ויואב מזרחי דווקא הצביע על הנקודה הלבנה לאחר עבירה של נעם כהן על רוי רביבו. בדקה ה-69 סייד אבו פרחי ניגש לנקודה הלבנה ובעט בעוצמה למשקוף, הריבאונד הגיב לרביבו שבעט, כץ הדף ואל הריבאונד שוב הגיע יחזקאל, שפעם נוספת כבש, אך ה-VAR פסל את השער.

מפה, 1:2 להפועל פתח תקווה, הצהובים ניסו לחזור בכל הכוח ולא לתת להפועל באר שבע לברוח, קריאות “תתפטר” הגיעו מצד הקהל ביציעים לכיוונו של לאזטיץ’, שלא הפסיקו גם כאשר עידו שחר, עמוק בתוספת הזמן, כבש באומנות שער מופלא היישר לחיבורים, עשה 2:2 וקבע חלוקת נקודות.

שחקני מכבי תל אביב מתוסכלים (שחר גרוס)

כעת, מכבי תל אביב סופרת ניצחון אחד בלבד בשמונת המשחקים האחרונים בכל המסגרות, כשזה הפסד שלישי ברציפות בכל המסגרות והצהובים במקום השלישי, כאשר בשבוע הבא לאזטיץ’ יפגוש את מכבי נתניה. מנגד, הפועל פתח תקווה יצאה מאוכזבת ותקווה לנצח במחזור הבא את עירוני קריית שמונה.