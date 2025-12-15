יום שלישי, 16.12.2025 שעה 04:31

שחקני מכבי תל אביב (שחר גרוס)

הרע במיעוטו: מכבי ת"א סחטה 2:2 מהפועל פ"ת

עידו שחר אמנם כבש בדקה ה-96 וסחט נקודה, אך בסופו של דבר הצהובים מעדו בבלומפילד נגד המלאבסים והפער מב"ש גדל ל-7 נק'. צמד לקוסטה, בן הרוש צימק

רז אמיר | 15/12/2025 20:00
יום שני, 15/12/2025, 20:00אצטדיון בלומפילד - 10,114 צופיםליגת העל Winner - מחזור 14
הפועל פ"ת
שער מארק קוסטה (43)
בישול בישול: טבראס הוקלידס
שער מארק קוסטה (45)
בישול בישול: נדב נידם
הסתיים
2 2
שופט: יואב מזרחי
שער נועם בן הרוש (62)
בישול בישול: עידו שחר
החמצת פנדל סייד אבו פרחי (69)
שער עידו שחר (97)
בישול בישול: איתמר נוי
מכבי ת"א
ליגת העל Winner 25-26
3512-3414הפועל ב"ש1
3017-3514בית"ר ירושלים2
2816-3114מכבי ת"א3
2214-2614מכבי חיפה4
2218-2614הפועל ת"א5
2231-2814מכבי נתניה6
1826-2214מ.ס אשדוד7
1719-1614בני סכנין8
1524-2114הפועל חיפה9
1425-1914הפועל פ"ת10
1433-1414עירוני טבריה11
1320-1614עירוני ק"ש12
1120-1314הפועל ירושלים13
436-1014מכבי בני ריינה14
דעת המבקר
השחקן המצטיין
מארק קוסטה, ציון: 7
החלוץ שנכנס כמחליף כמעט העניק ניצחון לקבוצתו ורשם צמד מרשים מאוד
השחקן המאכזב
הייטור, ציון: 2
משחק מריד שלו, הזוי שפתח אחרי ההופעות האחרונות שלו בהרכב
הרכבים וציונים
 
 

המחזור ה-14 בליגת העל המשיך הערב (שני), כאשר במסגרת המשחק הראשון בסיבוב השני, מכבי תל אביב סיימה ב-2:2 עם הפועל פתח תקווה באצטדיון בלומפילד לעיני 10,114 אוהדים בלבד ביציעים החצי ריקים.

המשחק נפתח בקצב גבוה, במיוחד בצד של הצהובים, ששלטו מהרגע הראשון, היו מסוכנים והגיעו ללא מעט הזדמנויות. סייד אבו פרחי איים שלוש פעמיים, דור פרץ וגם איתמר נוי ניסו את מזלם, אבל נתקלו בעומר כץ בשער של המלאבסים. בדקה ה-25 גם הגיעה תפנית מסוימת, כשג’וסלין טאבי הוחלף בעקבות פציעה, מארק קוסטה נכנס במקומו.

אולם, אמנם השחקן אולי הטוב ביותר של המלאבסים לא היה על כר הדשא ואולי היה נראה שהצהובים גם יעלו ראשונים על הלוח, בטח לאור השליטה האבסולטית של החבורה של ז’רקו לאזטיץ’, קרה הפוך. בדקה ה-44, רוי רביבו והייטור טעו בענק, קליי נשלח לאגף ימין, שלח רוחב ומצא את קוסטה, המחליף, שעשה 0:1. שלוש דקות מאוחר יותר, שוב טעות של רביבו, הפעם נדב נידם שלח עומק לחלוץ שהשלים צמד גדול.

מארק קוסטה בעננים (שחר גרוס)מארק קוסטה בעננים (שחר גרוס)

בחצי השני, המאמן הסרבי החליף את הייטור , שהיה במשחק חושך מבחינתו עד שיצא והכניס את עידו שחר וזה גמל לו בדקה ה-62, כשהוא פרץ באגף שמאל, שלח רוחב ומצא את נועם בן הרוש, שכבש וצימק ל-2:1. אולם, מפה דווקא הדרמה רק התחילה.

בדקה ה-65 מכבי כבשה שוויון, שגיב יחזקאל כבר חגג אחרי תרגיל קרן, אך אחרי בדיקת VAR, השער נפסל ויואב מזרחי דווקא הצביע על הנקודה הלבנה לאחר עבירה של נעם כהן על רוי רביבו. בדקה ה-69 סייד אבו פרחי ניגש לנקודה הלבנה ובעט בעוצמה למשקוף, הריבאונד הגיב לרביבו שבעט, כץ הדף ואל הריבאונד שוב הגיע יחזקאל, שפעם נוספת כבש, אך ה-VAR פסל את השער.

מפה, 1:2 להפועל פתח תקווה, הצהובים ניסו לחזור בכל הכוח ולא לתת להפועל באר שבע לברוח, קריאות “תתפטר” הגיעו מצד הקהל ביציעים לכיוונו של לאזטיץ’, שלא הפסיקו גם כאשר עידו שחר, עמוק בתוספת הזמן, כבש באומנות שער מופלא היישר לחיבורים, עשה 2:2 וקבע חלוקת נקודות.

שחקני מכבי תל אביב מתוסכלים (שחר גרוס)שחקני מכבי תל אביב מתוסכלים (שחר גרוס)

כעת, מכבי תל אביב סופרת ניצחון אחד בלבד בשמונת המשחקים האחרונים בכל המסגרות, כשזה הפסד שלישי ברציפות בכל המסגרות והצהובים במקום השלישי, כאשר בשבוע הבא לאזטיץ’ יפגוש את מכבי נתניה. מנגד, הפועל פתח תקווה יצאה מאוכזבת ותקווה לנצח במחזור הבא את עירוני קריית שמונה. 

מחצית שניה
  • '90+9
  • החלטת שופט
  • זהו זה! השופט יואב מזרחי שרק לסיום ההתמודדות! מכבי תל אביב והפועל פתח תקווה נפרדות ב-2:2 מטורף ודרמטי. מארק קוסטה עקץ והפתיע עם צמד אדיר, נועם בן הרוש צימק ועידו שחר השווה עמוק בתוספת הזמן
עידו שחר ודור פרץ (שחר גרוס)עידו שחר ודור פרץ (שחר גרוס)
עידו שחר ואלעד מדמון (שחר גרוס)עידו שחר ואלעד מדמון (שחר גרוס)
עידו שחר מתכונן לבעיטה (שחר גרוס)עידו שחר מתכונן לבעיטה (שחר גרוס)
  • '90+7
  • שער
  • שער! מכבי תל אביב השוותה ל-2:2: סוף דרמטי כזה היה חייב להיות במשחק שכזה. עידו שחר, שבישל את הראשון, קיבל את הכדור על סף הרחבה, עבר לרגל שמאל ושחרר בעיטה אדירה לחיבורים
  • '82
  • חילוף
  • גם אמיאן יצא, גולן בני נכנס
  • '82
  • חילוף
  • חילוף כפול ואחרון בפ"ת. נעם כהן יצא, עמית גלזר נכנס
  • '82
  • חילוף
  • חילוף אחרון במכבי. אבו פרחי יצא, אלעד מדמון נכנס
שגיב יחזקאל (שחר גרוס)שגיב יחזקאל (שחר גרוס)
טיירס אסאנטה (שחר גרוס)טיירס אסאנטה (שחר גרוס)
  • '76
  • חילוף
  • גם יונתן כהן יצא, שביט מזל נכנס
  • '76
  • חילוף
  • חילוף כפול במלאבסים. קליי יצא, עידן כהן נכנס
  • '76
  • חילוף
  • חילוף נוסף במכבי ת"א. וארלה יצא, קרווין אנדרדה נכנס
  • '73
  • החמצה
  • פ"ת קיבלה בעיטה חופשית. יונתן כהן עבר את החומר, מליקה היה במקום
שגיב יחזקאל בטירוף, שער שנפסל (שחר גרוס)שגיב יחזקאל בטירוף, שער שנפסל (שחר גרוס)
שחקני מכבי תל אביב חוגגים שער, אך מוקדם מדי (שחר גרוס)שחקני מכבי תל אביב חוגגים שער, אך מוקדם מדי (שחר גרוס)
סייד אבו פרחי בועט את הפנדל (שחר גרוס)סייד אבו פרחי בועט את הפנדל (שחר גרוס)
יואב מזרחי מצביע על הנקודה הלבנה (שחר גרוס)יואב מזרחי מצביע על הנקודה הלבנה (שחר גרוס)
  • '70
  • נבדל
  • מה קורה פה? מיד לאחר הפנדל, רוי רביבו השתלט על הכדור, בעט טוב, עומר כץ הדף, הריבאונד הגיע היישר ליחזקאל, כשפעם נוספת כבש מעמדת נבדל
  • '69
  • החמצת פנדל
  • הטירוף בבלומפילד לא עוצר! אבו פרחי ניגש לנקודה הלבנה ושחרר בעיטה חזקה, הכדור הלך רק לקורה
  • '68
  • כרטיס צהוב
  • נעם כהן קיבל את הכרטיס הצהוב לאחר שתפס את רוי רביבו ברחבה
  • '65
  • החלטת שופט
  • טירוף בבלומפילד. שגיב יחזקאל כבר השווה אחרי תרגיל קרן, אך אחרי בדיקת VAR - השער נפסל ודווקא מזרחי שרק לפנדל בעקבות עבירה על רוי רביבו
נועם בן הרוש בטירוף עם שגיב יחזקאל ואיתמר נוי (שחר גרוס)נועם בן הרוש בטירוף עם שגיב יחזקאל ואיתמר נוי (שחר גרוס)
נועם בן הרוש ושגיב יחזקאל (שחר גרוס)נועם בן הרוש ושגיב יחזקאל (שחר גרוס)
נועם בן הרוש חוגג (שחר גרוס)נועם בן הרוש חוגג (שחר גרוס)
  • '62
  • שער
  • שער! מכבי תל אביב צימקה ל-2:1: בדרך לקאמבק? עידו שחר פרץ לרחבה ומסר לנועם בן הרוש שכבש
  • '60
  • חילוף
  • חילוף נוסף בצהוב. דוידה יצא, שגיב יחזקאל נכנס
עומר פרץ (שחר גרוס)עומר פרץ (שחר גרוס)
ז'רקו לאזטיץ' (שחר גרוס)ז'רקו לאזטיץ' (שחר גרוס)
  • '58
  • החמצה
  • מארק קוסטה חטף כדור ברחבה והשאיר אחורה לנידם, שניסה בעיטה חזקה לחיבורים, מליקה היה במקום וקלט
  • '52
  • החמצה
  • הזדמנות ראשונה במחצית למכבי ת"א. רביבו שלח כדור לעידו שחר, שנכנס לרחבה ומצא את דור פרץ, אך הקפטן הצהוב שוב החמיץ
  • '46
  • חילוף
  • חילוף ראשון במכבי תל אביב. הייטור יצא, עידו שחר נכנס
מחצית ראשונה
שחקני מכבי תל אביב מאוכזבים, של הפועל פ&qout;ת מאושרים (שחר גרוס)שחקני מכבי תל אביב מאוכזבים, של הפועל פ"ת מאושרים (שחר גרוס)
שחקני הפועל פתח תקווה מאושרים (שחר גרוס)שחקני הפועל פתח תקווה מאושרים (שחר גרוס)
שחקני הפועל פתח תקווה מאושרים (שחר גרוס)שחקני הפועל פתח תקווה מאושרים (שחר גרוס)
  • '45+2
  • שער
  • שער! הפועל פתח תקווה עלתה ל-0:2: וואו, הצהובים בהלם מוחלט והמלאבסים בטירוף. רוי רביבו ניסה לצאת קדימה, שלח פס שלא הגיע ליעד, נידם ראה חור ענק בהגנת מכבי, שלח כדור לקוסטה שבאחד על אחד לא התבלבל וכבש
מארק קוסטה בעננים (שחר גרוס)מארק קוסטה בעננים (שחר גרוס)
שחקני מכבי תל אביב מתוסכלים (שחר גרוס)שחקני מכבי תל אביב מתוסכלים (שחר גרוס)
שחקני הפועל פתח תקווה מאושרים (שחר גרוס)שחקני הפועל פתח תקווה מאושרים (שחר גרוס)
  • '44
  • שער
  • שער! הפועל פ"ת עלתה ל-0:1: עקיצה מארץ העקיצות. באיום הראשון של המארחת, היא גם עולה ליתרון. טעות בהגנת הצהובים גרמה לקליי לקבל את הכדור באגף ימין ולשלוח רוחב, שם הוא מצא את מארק קוסטה שלא התבלבל וכבש
  • '39
  • כרטיס צהוב
  • אמיאן מוחה בפני שופט על שריקה וראה את הכרטיס הצהוב
מאבק בין אושר דוידה ושני שחקני הפועל פתח תקווה (שחר גרוס)מאבק בין אושר דוידה ושני שחקני הפועל פתח תקווה (שחר גרוס)
עומר כץ עולה עם מוחמד עלי קמארה (שחר גרוס)עומר כץ עולה עם מוחמד עלי קמארה (שחר גרוס)
  • '38
  • החמצה
  • הזדמנות נוספת למכבי. דוידה הגביה כדור קרן, כץ הרחיק לא מספיק טוב, איתמר נוי חטף ובעט טוב, אך השוער של פ"ת היה במקום פעם נוספת
  • '33
  • כרטיס צהוב
  • גם נדב נידם נכנס לפנקס של השופט
ג'וסלין טאבי יורד מאוכזב (שחר גרוס)ג'וסלין טאבי יורד מאוכזב (שחר גרוס)
ג'וסלין טאבי על כר הדשא (שחר גרוס)ג'וסלין טאבי על כר הדשא (שחר גרוס)
  • '25
  • חילוף
  • מכה להפועל פתח תקווה. טאבי נפגע, לא יכול היה להמשיך והוחלף, מארק קוסטה נכנס
  • '22
  • כרטיס צהוב
  • גם האקס של הצהובים, יונתן כהן, נכנס לפנקס של השופט
  • '20
  • החמצה
  • דור פרץ התקדם מעט מחוץ לרחבה וניסה בעיטה שטוחה, כץ לא התקשה וקלט בקלות
סייד אבו פרחי מתוסכל אחרי ההחמצה (שחר גרוס)סייד אבו פרחי מתוסכל אחרי ההחמצה (שחר גרוס)
  • '18
  • החמצה
  • ההזדמנות הכי טובה של מכבי עד כה. התקפה מצוינת של הצהובים, שוב אבו פרחי שהשתלט על כדור שקיבל מכ-20 מטרים, עבר את השומר שלו ובעט נהדר, עומר כץ התעופף נהדר והדף
  • '10
  • החמצה
  • הזדמנות נוספת למכבי ת"א. וארלה קיבל כדור באגף, הגביה לרחבה ואבו פרחי בעט בנגיעה בסיבוב, הכדור הלך מעל השער
רוי רביבו (שחר גרוס)רוי רביבו (שחר גרוס)
חליו וארלה (שחר גרוס)חליו וארלה (שחר גרוס)
  • '6
  • החמצה
  • חצי מצב ראשון למכבי ת"א. הצהובים קיבלו בעיטה חופשית, אבו פרחי בעט שטוח, הכדור פספס את המסגרת
  • '2
  • כרטיס צהוב
  • זה היה מהיר. הייטור איבד כדור וטעה, ביצע עבירה שנייה וקיבל את הכרטיס הצהוב הראשון במשחק
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט יואב מזרחי הוציא את ההתמודדות לדרך!
שחקני מכבי תל אביב בחימום (שחר גרוס)שחקני מכבי תל אביב בחימום (שחר גרוס)
הטקס ליונתן כהן (שחר גרוס)הטקס ליונתן כהן (שחר גרוס)
RSS RSS   Facebook Twitter טוויטר   הדפס   הוסף תגובה 



