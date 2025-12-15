הרע במיעוטו: מכבי ת"א סחטה 2:2 מהפועל פ"ת

השחקן המצטיין
מארק קוסטה, ציון: 7
החלוץ שנכנס כמחליף כמעט העניק ניצחון לקבוצתו ורשם צמד מרשים מאוד
השחקן המאכזב
הייטור, ציון: 2
משחק מריד שלו, הזוי שפתח אחרי ההופעות האחרונות שלו בהרכב
המחזור ה-14 בליגת העל המשיך הערב (שני), כאשר במסגרת המשחק הראשון בסיבוב השני, מכבי תל אביב סיימה ב-2:2 עם הפועל פתח תקווה באצטדיון בלומפילד לעיני 10,114 אוהדים בלבד ביציעים החצי ריקים.
המשחק נפתח בקצב גבוה, במיוחד בצד של הצהובים, ששלטו מהרגע הראשון, היו מסוכנים והגיעו ללא מעט הזדמנויות. סייד אבו פרחי איים שלוש פעמיים, דור פרץ וגם איתמר נוי ניסו את מזלם, אבל נתקלו בעומר כץ בשער של המלאבסים. בדקה ה-25 גם הגיעה תפנית מסוימת, כשג’וסלין טאבי הוחלף בעקבות פציעה, מארק קוסטה נכנס במקומו.
אולם, אמנם השחקן אולי הטוב ביותר של המלאבסים לא היה על כר הדשא ואולי היה נראה שהצהובים גם יעלו ראשונים על הלוח, בטח לאור השליטה האבסולטית של החבורה של ז’רקו לאזטיץ’, קרה הפוך. בדקה ה-44, רוי רביבו והייטור טעו בענק, קליי נשלח לאגף ימין, שלח רוחב ומצא את קוסטה, המחליף, שעשה 0:1. שלוש דקות מאוחר יותר, שוב טעות של רביבו, הפעם נדב נידם שלח עומק לחלוץ שהשלים צמד גדול.
בחצי השני, המאמן הסרבי החליף את הייטור , שהיה במשחק חושך מבחינתו עד שיצא והכניס את עידו שחר וזה גמל לו בדקה ה-62, כשהוא פרץ באגף שמאל, שלח רוחב ומצא את נועם בן הרוש, שכבש וצימק ל-2:1. אולם, מפה דווקא הדרמה רק התחילה.
בדקה ה-65 מכבי כבשה שוויון, שגיב יחזקאל כבר חגג אחרי תרגיל קרן, אך אחרי בדיקת VAR, השער נפסל ויואב מזרחי דווקא הצביע על הנקודה הלבנה לאחר עבירה של נעם כהן על רוי רביבו. בדקה ה-69 סייד אבו פרחי ניגש לנקודה הלבנה ובעט בעוצמה למשקוף, הריבאונד הגיב לרביבו שבעט, כץ הדף ואל הריבאונד שוב הגיע יחזקאל, שפעם נוספת כבש, אך ה-VAR פסל את השער.
מפה, 1:2 להפועל פתח תקווה, הצהובים ניסו לחזור בכל הכוח ולא לתת להפועל באר שבע לברוח, קריאות “תתפטר” הגיעו מצד הקהל ביציעים לכיוונו של לאזטיץ’, שלא הפסיקו גם כאשר עידו שחר, עמוק בתוספת הזמן, כבש באומנות שער מופלא היישר לחיבורים, עשה 2:2 וקבע חלוקת נקודות.
כעת, מכבי תל אביב סופרת ניצחון אחד בלבד בשמונת המשחקים האחרונים בכל המסגרות, כשזה הפסד שלישי ברציפות בכל המסגרות והצהובים במקום השלישי, כאשר בשבוע הבא לאזטיץ’ יפגוש את מכבי נתניה. מנגד, הפועל פתח תקווה יצאה מאוכזבת ותקווה לנצח במחזור הבא את עירוני קריית שמונה.
מחצית שניה
-
'90+9
- זהו זה! השופט יואב מזרחי שרק לסיום ההתמודדות! מכבי תל אביב והפועל פתח תקווה נפרדות ב-2:2 מטורף ודרמטי. מארק קוסטה עקץ והפתיע עם צמד אדיר, נועם בן הרוש צימק ועידו שחר השווה עמוק בתוספת הזמן
-
'90+7
- שער! מכבי תל אביב השוותה ל-2:2: סוף דרמטי כזה היה חייב להיות במשחק שכזה. עידו שחר, שבישל את הראשון, קיבל את הכדור על סף הרחבה, עבר לרגל שמאל ושחרר בעיטה אדירה לחיבורים
-
'82
- גם אמיאן יצא, גולן בני נכנס
-
'82
- חילוף כפול ואחרון בפ"ת. נעם כהן יצא, עמית גלזר נכנס
-
'82
- חילוף אחרון במכבי. אבו פרחי יצא, אלעד מדמון נכנס
-
'76
- גם יונתן כהן יצא, שביט מזל נכנס
-
'76
- חילוף כפול במלאבסים. קליי יצא, עידן כהן נכנס
-
'76
- חילוף נוסף במכבי ת"א. וארלה יצא, קרווין אנדרדה נכנס
-
'73
- פ"ת קיבלה בעיטה חופשית. יונתן כהן עבר את החומר, מליקה היה במקום
-
'70
- מה קורה פה? מיד לאחר הפנדל, רוי רביבו השתלט על הכדור, בעט טוב, עומר כץ הדף, הריבאונד הגיע היישר ליחזקאל, כשפעם נוספת כבש מעמדת נבדל
-
'69
- הטירוף בבלומפילד לא עוצר! אבו פרחי ניגש לנקודה הלבנה ושחרר בעיטה חזקה, הכדור הלך רק לקורה
-
'68
- נעם כהן קיבל את הכרטיס הצהוב לאחר שתפס את רוי רביבו ברחבה
-
'65
- טירוף בבלומפילד. שגיב יחזקאל כבר השווה אחרי תרגיל קרן, אך אחרי בדיקת VAR - השער נפסל ודווקא מזרחי שרק לפנדל בעקבות עבירה על רוי רביבו
-
'62
- שער! מכבי תל אביב צימקה ל-2:1: בדרך לקאמבק? עידו שחר פרץ לרחבה ומסר לנועם בן הרוש שכבש
-
'60
- חילוף נוסף בצהוב. דוידה יצא, שגיב יחזקאל נכנס
-
'58
- מארק קוסטה חטף כדור ברחבה והשאיר אחורה לנידם, שניסה בעיטה חזקה לחיבורים, מליקה היה במקום וקלט
-
'52
- הזדמנות ראשונה במחצית למכבי ת"א. רביבו שלח כדור לעידו שחר, שנכנס לרחבה ומצא את דור פרץ, אך הקפטן הצהוב שוב החמיץ
-
'46
- חילוף ראשון במכבי תל אביב. הייטור יצא, עידו שחר נכנס
מחצית ראשונה
-
'45+2
- שער! הפועל פתח תקווה עלתה ל-0:2: וואו, הצהובים בהלם מוחלט והמלאבסים בטירוף. רוי רביבו ניסה לצאת קדימה, שלח פס שלא הגיע ליעד, נידם ראה חור ענק בהגנת מכבי, שלח כדור לקוסטה שבאחד על אחד לא התבלבל וכבש
-
'44
- שער! הפועל פ"ת עלתה ל-0:1: עקיצה מארץ העקיצות. באיום הראשון של המארחת, היא גם עולה ליתרון. טעות בהגנת הצהובים גרמה לקליי לקבל את הכדור באגף ימין ולשלוח רוחב, שם הוא מצא את מארק קוסטה שלא התבלבל וכבש
-
'39
- אמיאן מוחה בפני שופט על שריקה וראה את הכרטיס הצהוב
-
'38
- הזדמנות נוספת למכבי. דוידה הגביה כדור קרן, כץ הרחיק לא מספיק טוב, איתמר נוי חטף ובעט טוב, אך השוער של פ"ת היה במקום פעם נוספת
-
'33
- גם נדב נידם נכנס לפנקס של השופט
-
'25
- מכה להפועל פתח תקווה. טאבי נפגע, לא יכול היה להמשיך והוחלף, מארק קוסטה נכנס
-
'22
- גם האקס של הצהובים, יונתן כהן, נכנס לפנקס של השופט
-
'20
- דור פרץ התקדם מעט מחוץ לרחבה וניסה בעיטה שטוחה, כץ לא התקשה וקלט בקלות
-
'18
- ההזדמנות הכי טובה של מכבי עד כה. התקפה מצוינת של הצהובים, שוב אבו פרחי שהשתלט על כדור שקיבל מכ-20 מטרים, עבר את השומר שלו ובעט נהדר, עומר כץ התעופף נהדר והדף
-
'10
- הזדמנות נוספת למכבי ת"א. וארלה קיבל כדור באגף, הגביה לרחבה ואבו פרחי בעט בנגיעה בסיבוב, הכדור הלך מעל השער
-
'6
- חצי מצב ראשון למכבי ת"א. הצהובים קיבלו בעיטה חופשית, אבו פרחי בעט שטוח, הכדור פספס את המסגרת
-
'2
- זה היה מהיר. הייטור איבד כדור וטעה, ביצע עבירה שנייה וקיבל את הכרטיס הצהוב הראשון במשחק
-
'1
- השופט יואב מזרחי הוציא את ההתמודדות לדרך!