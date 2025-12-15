יום שני, 15.12.2025 שעה 13:31
3610-3016ארסנל1
3416-3816מנצ'סטר סיטי2
3317-2516אסטון וילה3
2815-2716צ'לסי4
2615-2016קריסטל פאלאס5
2624-2616ליברפול6
2617-1916סנדרלנד7
2522-2615מנצ'סטר יונייטד8
2419-1816אברטון9
2323-2516ברייטון10
2221-2516טוטנהאם11
2220-2116ניוקאסל12
2026-2316פולהאם13
2025-2216ברנטפורד14
2024-2115בורנמות'15
1825-1716נוטינגהאם פורסט16
1630-2016לידס17
1332-1916ווסטהאם18
1033-1816ברנלי19
235-916וולבס20

העקיצה הכפולה של סנדרלנד לניוקאסל בדרבי

בנוסף להסתרת את השם והסמל של המגפייז, העולה החדשה חגגה את 3 הנקודות על היריבה העירונית עם שחזור תמונת הניצחון מלפני שנתיים: "זה בא בטבעיות"

|
תמונת הניצחון של סנדרלנד (IMAGO)
תמונת הניצחון של סנדרלנד (IMAGO)

אווירת דרבי לוהטת, שער עצמי דרמטי והרבה גאווה מקומית: סנדרלנד גברה אמש (ראשון) 0:1 על ניוקאסל בדרבי הטיין-וור הראשון בפרמייר ליג מאז 2016, וחגגה בדרך מקורית במיוחד, שחזור תמונת הניצחון המפורסמת של היריבה מלפני כשנתיים. בנוסף, העולה החדשה הסתירה את שמה וסמלה של היריבה העירונית בלוח התוצאות.

לפני שנתיים, אחרי שהמגפייז הביסו 0:3 את החתולים השחורים בגביע האנגלי, הם הצטלמו על כר הדשא באצטדיון האור ברקע הקהל שלהם. הפעם הייתה זו המארחת שעמדה יחד לצילום קבוצתי, לעיני הקהל המשולהב, מיד עם שריקת הסיום.

שער עצמי של ניק וולטמאדה הכריע את ההתמודדות, והעניק לסנדרלנד ניצחון יוקרתי ובלתי נשכח. המאמן רג’יס לה בריס נשאל מי יזם את המחווה וענה בחיוך: “זה בא בטבעיות”. דן באלארד, היחיד ששיחק בשני המשחקים, הודה עד כמה הדרבי הזה היה סגירת מעגל: “ההפסד ההוא עדיין כואב לנו. הרגשנו שאכזבנו את הקהל שלנו, ולכן הניצחון הזה מיוחד כל כך. נלחמנו והגיע לנו”. גם הקפטן גרניט ג’אקה הדגיש את חשיבות המפגש: “בדרבי חייבים לנצח, לא משנה איך. מגיע לקבוצה הזו הרבה יותר כבוד, המקום שלנו בטבלה מדהים”.

לוח התוצאות של סנדרלנד (IMAGO)לוח התוצאות של סנדרלנד (IMAGO)

סנדרלנד מדורגת שביעית בליגה האנגלית, עם 26 נקודות אחרי 16 מחזורים, הנתון הטוב ביותר שלה בשלב זה מאז עונת 2000/01. היא עדיין בלתי מנוצחת בבית, ולא הפסידה לניוקאסל ב-10 משחקי ליגה רצופים (7 ניצחונות ו-3 תוצאות תיקו). בצד המפסיד, המגפייז שוב נכנעו ליריבה העירונית, כשניצחון הליגה האחרון שלהם בדרבי התרחש אי שם באוגוסט 2011.

לה בריס סיכם: “אני גאה ושמח. זה היה דרבי והאוהדים ציפו מאיתנו לנצח, ידענו מראש שזה יהיה משחק מיוחד. זה ניצחון שמגיע לשחקנים, למועדון ולאזור כולו אבל צריך להתאפס מהר, מחכה לנו אתגר קשה מול ברייטון בשבוע הבא”.

