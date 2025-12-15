רוני תקף: מארסקה צריך לדעת לכבד את הבעלים

צ’לסי אמנם חזרה למסלול הניצחונות בשבת האחרונה, כשגברה 0:2 על אברטון בבית, אך הרוחות לא רגועת במערב לונדון. מאמן הבלוז, אנצו מארסקה, תיאר את ההכנות למשחק כ: “48 הגרועות ביותר מאז שהגיע למועדון”. שחקן העבר, וויין רוני, הסביר למה הוא לא עומד לקבל שום הגנה על כך.

חלוץ העבר השווה את המקרה לאחד נוסף שקרה בזמן האחרון: “בעיניי זה מאוד דומה למקרה של מוחמד סלאח בשבוע שעבר. זו הייתה אמירה מחושבת מראש. הוא ידע בדיוק מה הוא אומר ולמי הוא מכוון את זה, והדירקטוריון והבעלים של צ’לסי יודעים שזה מכוון אליהם”.

האנגלי המשיך בדבריו: “צריך לכבד את הבעלים של מועדון כדורגל. הם אלה שמעסיקים ומביאים אותך. אני מרגיש שהוא קצת יצא נגדם. ברור לי שקרה כאן משהו, בין אם זו מחלוקת ובין אם הוא מרגיש שתפקידו בסכנה והוא חושב שזה לא צודק, בגלל שני התארים שזכה והנקודות שצבר”.

וויין רוני (IMAGO)

רוני הוסיף: “אני לא חושב שהוא מאמן שיחזור בו. יש בו תשוקה ודחף. אולי באמת הוא שמע דיבורים שהמועדון רוצה להיפרד ממנו והחליט לצאת להתקפה. אני לא חושב שהוא יקבל עכשיו הגנה אחרי שיצא החוצה ואמר את מה שאמר”, סיים כוכב העבר.