ליגה איטלקית 25-26
3314-3415אינטר1
3213-2415מילאן2
3113-2215נאפולי3
278-1514רומא4
2614-1915יובנטוס5
2513-2315בולוניה6
2411-1914קומו7
2211-1715לאציו8
2119-2115ססואולו9
2122-1615אודינזה10
2018-1815קרמונזה11
1918-1915אטאלנטה12
1726-1515טורינו13
1619-1115לצ'ה14
1421-1515קליארי15
1423-1615גנואה16
1418-1015פארמה17
1222-1315ורונה18
1020-1015פיזה19
626-1215פיורנטינה20

לאוטרו על הביקורות: מדברים כי אנחנו מצליחים

החלוץ הארגנטינאי המשיך בכושר הנהדר שלו, כשכבש ובישל ב-1:2 של אינטר על גנואה: "להיות במקום הראשון אומר המון. אנחנו שם כי עבדנו קשה וסבלנו"

לאוטרו מרטינס בשיגעון (IMAGO)
לאוטרו מרטינס בשיגעון (IMAGO)

לאוטרו מרטינס הוא כוכב כדורגל. אחרי שאינטר הייתה צריכה אותו, אתמול (ראשון) הוא כבש ובישל בניצחון החוץ היקר 1:2 על גנואה, שהעלה את קבוצתו למקום הראשון. לחלוץ יש עכשיו חמישה שערים בשלושת המחזורים האחרונים בליגה. 

באיטליה תוהים, האם החלוץ נכנס לתקופה הטובה ביותר שלו? אולי עדיין מוקדם לקבוע בוודאות, אבל בינתיים הנראזורי נהנים מהקפטן שלהם: “עבורי לכבוש שערים ולעזור זה תמיד חשוב”, הודה אחרי המשחק. “אני מנסה לתת את המקסימום, לכן כשמגיעים רגעים כאלה אני מאוד שמח”.

לאוטרו המשיך: “להיות במקום הראשון בטבלה אומר המון. עלינו לפסגה כי עבדנו קשה, ידענו לסבול, ובלי קשר למה שכולם אומרים, אנחנו מתמקדים בעצמנו כדי להביא שמחה לאנשים שתומכים בנו תמיד”.

כבשה את הפסגה: 1:2 לאינטר נגד גנואה

החלוץ גם הגן על קבוצתו: “כבר שנים מדברים על אינטר כי היא מצליחה. זה טבעי שיגיעו ביקורות. אנחנו מודעים לכוח שלנו ורוצים להישאר למעלה. אולי אני חוזר על עצמי פה, אבל המסר בחדר ההלבשה ברור. אנחנו אלה שעובדים כדי להביא את אינטר למקום שמגיע לה”, סיים.

