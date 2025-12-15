בלי פחד ובלי גבולות: מגן העתיד של ריאל מדריד

ויקטור ולדפניאס בן 19 בלבד, ובכל זאת מתארים אותו בריאל מדריד כשחקן בלי תקרת זכוכית, כזה שלא מתרגש משום מעמד או סיטואציה. העונה הזו כבר מסומנת אצלו כעונת מפנה. ולדפניאס, יליד מדריד (2006), הפך משם מבטיח במחלקת הנוער לשחקן שמקבל אמון אמיתי, תחילה בקבוצת המילואים של אלברו ארבלואה, ואמש גם בקבוצה הבוגרת. הניצחון 1:2 על אלאבס סימן עבורו רגע שיא, כאשר ערך בכורה רשמית בהרכב של הבלאנקוס תחת צ'אבי אלונסו.

ההקשר שבו זה קרה לא היה מקרי. ריאל מדריד הגיעה למנדיסורוסה עם סגל חסר במיוחד. פרלאן מנדי פצוע, אלברו קאררס ופראן גארסיה מורחקים, אדוארדו קמאבינגה לא כשיר, וההגנה כולה עמדה על הקצה. בתוך המציאות הזו, יש שיגידו שוולדפניאס היה פתרון חירום, אבל הוא גם בחירה שמאחוריה עמדה אמונה מקצועית.

ולדפניאס פתח כמגן שמאלי, תפקיד שהוא מרגיש בו טבעי לא פחות מעמדת הבלם. כבר מהדקות הראשונות בלט הלחץ הגבוה שלו, האינטנסיביות, והנכונות לצאת קדימה כדי למנוע מהיריבה לפתח משחק מאחור. הוא לא חסך באנרגיה, שיחק ללא פחד, והוחלף בדקה 78 על ידי דין האוסן, אחרי הופעת בכורה בוגרת וממושמעת.

מי שמכיר את המסלול שלו יודע שלא מדובר בסיפור רגיל. ולדפניאס החל את דרכו בווייה רוזה, המשיך במחלקת הנוער של ראיו וייקאנו, והגיע לראשונה לריאל מדריד ב-2018. זה לא התחבר אז, וב-2020 הוא שוחרר ונאלץ לחפש דרך חדשה בלגאנס. דווקא שם, הרחק מהזרקורים, הוא צמח באמת.

בלגאנס הוא הרשים כל כך, עד שאחד ממאמניו אמר לו שיום אחד יהיה מהמגנים השמאליים הטובים באירופה. שלוש שנים חלפו, וכשהכל כבר הצביע על מעבר לוויאריאל, הגיע הטלפון מריאל מדריד. ביקור של לגאנס אצל ריאל, פעולה אחת גדולה של ולדפניאס בסיום המשחק, והסקאוטים של הלבנים הבינו שטעו בעבר.

בריאל היו חייבים להחזיר אותו. ולדפניאס (IMAGO)

מאז החזרה ב-2023, ההתקדמות הייתה מהירה. בתחילת העונה הנוכחית הוא לא היה שחקן הרכב קבוע אצל ארבלואה, אך מהרגע שקיבל את ההזדמנות במחזור 7, הוא לא יצא מה-11. הוא צבר 888 דקות, הפך לשחקן ההגנה השני עם הכי הרבה דקות בקאסטייה אחרי חואן מרטינס, וביסס את עצמו כאופציה אמינה בכל מערך הגנתי.

הפיזיות היא סימן ההיכר הבולט ביותר שלו. בגובה 1.88 מטרים, עם רגל שמאל דומיננטית, ולדפניאס נחשב לאחד הכישרונות הפיזיים המרשימים ביותר במחלקת הנוער של ריאל. גורמים פנימיים במועדון מציינים שהוא עובר בקלות את רף 34 קמ"ש, עם יכולת נדירה לחזור על מאמצים בעוצמה גבוהה, נתונים שמזכירים את המדדים של ויניסיוס.

מעבר לכך, יש בו שילוב שמאמנים אוהבים במיוחד. כבלם, הוא לומד מאנטוניו רודיגר, מנתח תנועה ומיקום ובעל אופי קשוח. כמגן שמאלי, הוא שואב השראה מפדריקו ואלוורדה (אף שהאורוגוואי משחק בימין כשהוא בהגנה), בעיקר ביכולת לבעוט בעוצמה ולהצטרף קדימה. השילוב הזה יוצר שחקן ורסטילי, כזה שמסוגל להתאים את עצמו לצרכים משתנים.

יכול לתפקד גם כבלם. ולדפניאס (IMAGO)

בריאל מדריד כבר מכנים אותו מאחורי הקלעים "3 ב-1". שחקן שיכול להיכנס כמעט לכל תפקיד בקו האחורי ולהפתיע. כזה שנותן הכל, מהיר בצורה חריגה, ומשדר רעב אמיתי להוכיח שהוא שייך לרמות הגבוהות ביותר. הבכורה שלו גם נשאה ערך סמלי מיוחד. ולדפניאס הפך לשחקן האקדמיה הראשון שערך הופעה רשמית בקבוצה הבוגרת תחת צ'אבי אלונסו. רגע שמסמל לא רק את סיפורו האישי, אלא גם את האמון המחודש במחלק הנוער בתקופה של משבר וחוסר יציבות.

מעבר להווה, העתיד שלו כבר מושך תשומת לב מחוץ לספרד. ארסנל עוקבת מקרוב, וגם מועדונים בבונדסליגה כמו דורטמונד ובאייר לברקוזן נמצאים בתמונה. בינתיים אין הצעה רשמית, אך ההתעניינות צפויה להתגבר בקיץ הקרוב.

למרות זאת, ולדפניאס נשאר עם הרגליים על הקרקע. כבן לשני שוטרים, עם תמיכה צמודה מהסבים והסבתות, הוא ממוקד בדבר אחד בלבד: להמשיך להתקדם במדי ריאל מדריד. מבחינתו, הבכורה בליגה הספרדית היא לא סוף הסיפור, אלא רק הפרק הראשון.

נשאר צנוע. ולדפניאס (IMAGO)

הניצחון על אלאבס לא פתר את כל הבעיות של ריאל מדריד, אבל הוא כן סיפק נקודת אור. בתוך עונה סוערת, ולדפניאס סימן את עצמו כשם שאי אפשר להתעלם ממנו, ולא רק כפתרון זמני, אלא כהבטחה אמיתית. אם לשפוט לפי הקצב, הפיזיות והאופי, זה שחקן שלא נבהל מבמות גדולות. ויקטור ולדפניאס אולי רק בתחילת הדרך, אבל לריאל כבר ברור שמדובר בכישרון שיכול להפוך לנכס משמעותי.