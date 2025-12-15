יום שני, 15.12.2025 שעה 11:48
ליגה ספרדית 25-26
4320-4917ברצלונה1
3916-3417ריאל מדריד2
3513-3115ויאריאל3
3416-3017אתלטיקו מדריד4
3016-2016אספניול5
2419-2515בטיס6
2322-1517אתלטיק בילבאו7
2219-2016סלטה ויגו8
2024-2416סביליה9
2018-1316חטאפה10
1920-1916אלצ'ה11
1817-1416אלאבס12
1716-1315ראיו וייקאנו13
1723-1816מיורקה14
1624-2016ריאל סוסיאדד15
1520-1416אוססונה16
1525-1516ולנסיה17
1530-1516ג'ירונה18
1026-716אוביידו19
928-1615לבאנטה20

בלי פחד ובלי גבולות: מגן העתיד של ריאל מדריד

פתרון חירום שהפך להצהרה: ויקטור ולדפניאס הפך לשחקן האקדמיה הראשון שעורך בכורה תחת אלונסו והרשים. המהירות האדירה, ה-"3 ב-1" והמסלול החריג שלו

|
ויקטור ולדפניאס (IMAGO)
ויקטור ולדפניאס (IMAGO)

ויקטור ולדפניאס בן 19 בלבד, ובכל זאת מתארים אותו בריאל מדריד כשחקן בלי תקרת זכוכית, כזה שלא מתרגש משום מעמד או סיטואציה. העונה הזו כבר מסומנת אצלו כעונת מפנה. ולדפניאס, יליד מדריד (2006), הפך משם מבטיח במחלקת הנוער לשחקן שמקבל אמון אמיתי, תחילה בקבוצת המילואים של אלברו ארבלואה, ואמש גם בקבוצה הבוגרת. הניצחון 1:2 על אלאבס סימן עבורו רגע שיא, כאשר ערך בכורה רשמית בהרכב של הבלאנקוס תחת צ'אבי אלונסו.

ההקשר שבו זה קרה לא היה מקרי. ריאל מדריד הגיעה למנדיסורוסה עם סגל חסר במיוחד. פרלאן מנדי פצוע, אלברו קאררס ופראן גארסיה מורחקים, אדוארדו קמאבינגה לא כשיר, וההגנה כולה עמדה על הקצה. בתוך המציאות הזו, יש שיגידו שוולדפניאס היה פתרון חירום, אבל הוא גם בחירה שמאחוריה עמדה אמונה מקצועית.

ולדפניאס פתח כמגן שמאלי, תפקיד שהוא מרגיש בו טבעי לא פחות מעמדת הבלם. כבר מהדקות הראשונות בלט הלחץ הגבוה שלו, האינטנסיביות, והנכונות לצאת קדימה כדי למנוע מהיריבה לפתח משחק מאחור. הוא לא חסך באנרגיה, שיחק ללא פחד, והוחלף בדקה 78 על ידי דין האוסן, אחרי הופעת בכורה בוגרת וממושמעת.

שתתה וניצחה: 1:2 לריאל מדריד על אלאבס

מי שמכיר את המסלול שלו יודע שלא מדובר בסיפור רגיל. ולדפניאס החל את דרכו בווייה רוזה, המשיך במחלקת הנוער של ראיו וייקאנו, והגיע לראשונה לריאל מדריד ב-2018. זה לא התחבר אז, וב-2020 הוא שוחרר ונאלץ לחפש דרך חדשה בלגאנס. דווקא שם, הרחק מהזרקורים, הוא צמח באמת.

בלגאנס הוא הרשים כל כך, עד שאחד ממאמניו אמר לו שיום אחד יהיה מהמגנים השמאליים הטובים באירופה. שלוש שנים חלפו, וכשהכל כבר הצביע על מעבר לוויאריאל, הגיע הטלפון מריאל מדריד. ביקור של לגאנס אצל ריאל, פעולה אחת גדולה של ולדפניאס בסיום המשחק, והסקאוטים של הלבנים הבינו שטעו בעבר.

בריאל היו חייבים להחזיר אותו. ולדפניאס (IMAGO)בריאל היו חייבים להחזיר אותו. ולדפניאס (IMAGO)

מאז החזרה ב-2023, ההתקדמות הייתה מהירה. בתחילת העונה הנוכחית הוא לא היה שחקן הרכב קבוע אצל ארבלואה, אך מהרגע שקיבל את ההזדמנות במחזור 7, הוא לא יצא מה-11. הוא צבר 888 דקות, הפך לשחקן ההגנה השני עם הכי הרבה דקות בקאסטייה אחרי חואן מרטינס, וביסס את עצמו כאופציה אמינה בכל מערך הגנתי.

הפיזיות היא סימן ההיכר הבולט ביותר שלו. בגובה 1.88 מטרים, עם רגל שמאל דומיננטית, ולדפניאס נחשב לאחד הכישרונות הפיזיים המרשימים ביותר במחלקת הנוער של ריאל. גורמים פנימיים במועדון מציינים שהוא עובר בקלות את רף 34 קמ"ש, עם יכולת נדירה לחזור על מאמצים בעוצמה גבוהה, נתונים שמזכירים את המדדים של ויניסיוס.

מעבר לכך, יש בו שילוב שמאמנים אוהבים במיוחד. כבלם, הוא לומד מאנטוניו רודיגר, מנתח תנועה ומיקום ובעל אופי קשוח. כמגן שמאלי, הוא שואב השראה מפדריקו ואלוורדה (אף שהאורוגוואי משחק בימין כשהוא בהגנה), בעיקר ביכולת לבעוט בעוצמה ולהצטרף קדימה. השילוב הזה יוצר שחקן ורסטילי, כזה שמסוגל להתאים את עצמו לצרכים משתנים.

יכול לתפקד גם כבלם. ולדפניאס (IMAGO)יכול לתפקד גם כבלם. ולדפניאס (IMAGO)

בריאל מדריד כבר מכנים אותו מאחורי הקלעים "3 ב-1". שחקן שיכול להיכנס כמעט לכל תפקיד בקו האחורי ולהפתיע. כזה שנותן הכל, מהיר בצורה חריגה, ומשדר רעב אמיתי להוכיח שהוא שייך לרמות הגבוהות ביותר. הבכורה שלו גם נשאה ערך סמלי מיוחד. ולדפניאס הפך לשחקן האקדמיה הראשון שערך הופעה רשמית בקבוצה הבוגרת תחת צ'אבי אלונסו. רגע שמסמל לא רק את סיפורו האישי, אלא גם את האמון המחודש במחלק הנוער בתקופה של משבר וחוסר יציבות.

מעבר להווה, העתיד שלו כבר מושך תשומת לב מחוץ לספרד. ארסנל עוקבת מקרוב, וגם מועדונים בבונדסליגה כמו דורטמונד ובאייר לברקוזן נמצאים בתמונה. בינתיים אין הצעה רשמית, אך ההתעניינות צפויה להתגבר בקיץ הקרוב.

למרות זאת, ולדפניאס נשאר עם הרגליים על הקרקע. כבן לשני שוטרים, עם תמיכה צמודה מהסבים והסבתות, הוא ממוקד בדבר אחד בלבד: להמשיך להתקדם במדי ריאל מדריד. מבחינתו, הבכורה בליגה הספרדית היא לא סוף הסיפור, אלא רק הפרק הראשון.

נשאר צנוע. ולדפניאס (IMAGO)נשאר צנוע. ולדפניאס (IMAGO)

הניצחון על אלאבס לא פתר את כל הבעיות של ריאל מדריד, אבל הוא כן סיפק נקודת אור. בתוך עונה סוערת, ולדפניאס סימן את עצמו כשם שאי אפשר להתעלם ממנו, ולא רק כפתרון זמני, אלא כהבטחה אמיתית. אם לשפוט לפי הקצב, הפיזיות והאופי, זה שחקן שלא נבהל מבמות גדולות. ויקטור ולדפניאס אולי רק בתחילת הדרך, אבל לריאל כבר ברור שמדובר בכישרון שיכול להפוך לנכס משמעותי.

