יום שני, 15.12.2025 שעה 17:03
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
86%2392-252921דטרויט פיסטונס
68%2108-226419ניו יורק ניקס
62%2312-247421בוסטון סלטיקס
62%2426-249021פילדלפיה 76'
57%2695-271623אטלנטה הוקס
57%2664-271323קליבלנד קאבלירס
55%2380-242820מיאמי היט
52%2441-245121טורונטו ראפטורס
50%2306-234420אורלנדו מג'יק
43%2542-246321שיקגו בולס
39%2709-259023מילווקי באקס
32%2561-252022שארלוט הורנטס
29%2445-233021ברוקלין נטס
23%2644-243322אינדיאנה פייסרס
15%2521-226420וושינגטון וויזארדס
 מערב 
95%2128-244120אוקלהומה ת'אנדר
80%2320-252820דנבר נאגטס
78%1980-219118יוסטון רוקטס
70%2332-233820לוס אנג'לס לייקרס
68%2543-263622מינסוטה טימברוולבס
68%2194-226719סן אנטוניו ספרס
52%2588-265223גולדן סטייט ווריורס
52%2407-243221פיניקס סאנס
41%2519-244722דאלאס מאבריקס
40%2502-240220יוטה ג'אז
38%2441-237721ממפיס גריזליס
36%2684-261922פורטלנד בלייזרס
27%2686-245222סקרמנטו קינגס
22%2821-261223ניו אורלינס פליקנס
19%2419-230721לוס אנג'לס קליפרס

אבדיה חגג אחרי הניצחון: חנוכה שמח לכולם!

אחרי שפורטלנד עלתה ל-0:3 מול גולדן סטייט העונה עם 131:136 גדול, הכוכב העלה סטורי. וגם: מה הוא, שארפ וגרנט עשו שאף טריו אחר בליגה לא הצליח?

|
דני אבדיה (רויטרס)
דני אבדיה (רויטרס)

בעונה אדירה מלאה בשיאים ומשחקים בלתי נשכחים, דני אבדיה סימן לעצמו עוד וי גדול הבוקר (שני). כוכב פורטלנד קלע 26 נקודות, עמד בלחץ בקלאץ’ ועלה ביחד עם קבוצתו למאזן 0:3 העונה מול גולדן סטייט עם 131:136 מרשים במיוחד.

זה ניצחון גדול במיוחד לאור תצוגת העל של סטף קרי – אחד ממשחקי הקליעה הגדולים בקריירה של כוכב אגדי גדול בעצמו. 48 נקודות היו לגארד, אבל דווקא בקלאץ’ הוא לא מצא את הטבעת ובסוף שחקני פורטלנד חגגו.

“חנוכה שמח לכולם!", כתב אבדיה בסטורי באינסטגרם אחרי שלפני המשחק העלה תמונה מהדלקת נר ראשון. את המשחק הוא סיים גם עם שמונה אסיסטים ושבעה ריבאונדים, ובעצם אבדיה וחבריו חתומים לא רק על מאזן מושלם מול גולדן סטייט העונה, אלא פורטלנד היא גם אחת משתי הקבוצות היחידות שניצחו את האלופה אוקלהומה סיטי.

סטף קרי שומר על דני אבדיה (רויטרס)סטף קרי שומר על דני אבדיה (רויטרס)

פרשן הערוץ של פורטלנד, טום הברסטרו, הזכיר את הטריו של הבלייזרס בניצחון: מעבר ל-26 הנקודות של אבדיה, שיידון שארפ וג’רמי גרנט קלעו 35 כל אחד וזו הפעם השלישית העונה שכולם קולעים 25 לפחות באותו משחק. אין אף טריו אחר בליגה שעשה את זה.

