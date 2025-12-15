יום שני, 15.12.2025 שעה 06:27
 מזרח 
86%2392-252921דטרויט פיסטונס
68%2108-226419ניו יורק ניקס
62%2312-247421בוסטון סלטיקס
62%2426-249021פילדלפיה 76'
57%2695-271623אטלנטה הוקס
57%2664-271323קליבלנד קאבלירס
55%2380-242820מיאמי היט
52%2441-245121טורונטו ראפטורס
50%2306-234420אורלנדו מג'יק
43%2542-246321שיקגו בולס
39%2709-259023מילווקי באקס
32%2561-252022שארלוט הורנטס
29%2445-233021ברוקלין נטס
23%2644-243322אינדיאנה פייסרס
15%2521-226420וושינגטון וויזארדס
 מערב 
95%2128-244120אוקלהומה ת'אנדר
80%2320-252820דנבר נאגטס
78%1980-219118יוסטון רוקטס
70%2332-233820לוס אנג'לס לייקרס
68%2543-263622מינסוטה טימברוולבס
68%2194-226719סן אנטוניו ספרס
55%2452-252122גולדן סטייט ווריורס
52%2407-243221פיניקס סאנס
41%2519-244722דאלאס מאבריקס
40%2502-240220יוטה ג'אז
38%2441-237721ממפיס גריזליס
33%2553-248321פורטלנד בלייזרס
27%2686-245222סקרמנטו קינגס
22%2821-261223ניו אורלינס פליקנס
19%2419-230721לוס אנג'לס קליפרס

8 לוולף, ברוקלין הביסה את מילווקי ב-45 הפרש

הנטס השוו שיא מועדון עם 82:127 גדול על הבאקס שחסרו את יאניס, הסנטר היהודי הוסיף גם 4 ריבאונדים ו-2 אסיסטים. 17 נקודות לדמין, מנגד 20 לטרנט

|
דני וולף (רויטרס)
דני וולף (רויטרס)

ברוקלין דרסה הלילה (בין ראשון לשני) 82:127 את מילווקי הפצועה במשחק חד צדדי שבו לא פיגרה אפילו לרגע והשוותה את שיא המועדון בהפרש הניצחון. דני וולף עלה מהספסל כדי לקלוע שמונה נקודות ב-24 דקות עם 3 מ-12 מהשדה, 0 מ-7 לשלוש, 2 מ-2 מקו העונשין, ארבעה ריבאונדים, שני אסיסטים וחטיפה.

איגור דמין הוביל את רשימת הקלעים עם 17 נקודות, נואה קלאוני הוסיף 16 והנטס חגגו ניצחון בהפרש 45 נקודות - נתון שמשווה את שיא המועדון שנקבע ב-9 בינואר 1993 מול וושינגטון, אז עוד שיחקה הקבוצה בניו ג’רזי.

מדובר בהמשך מגמה חיובית עבור ברוקלין, שניצחה בארבעה מתוך ששת משחקיה האחרונים לאחר פתיחת עונה חלשה במיוחד של 13 הפסדים מול שלושה ניצחונות בלבד. בבית, המאזן השתפר לשלושה ניצחונות מארבעה משחקים, אחרי רצף פתיחה עגום של תשעה הפסדים.

דני וולף (רויטרס)דני וולף (רויטרס)

המשחק נערך ללא המאמן ג’ורדי פרננדס, שנעדר בשל מחלה, כאשר עוזרו סטיב הצל עמד על הקווים וזה לא ממש השפיע. ברוקלין ירדה להפסקה ביתרון 46:65 כשהיא קולעת ב-56.5% מהשדה, ובפתיחת המחצית השנייה סגרה סיפור עם ריצת 11:24 בדרך ל-65:94 מוחץ.

בצד השני, מילווקי ממשיכה להיראות אבודה ללא יאניס אנטטוקומפו, שנעדר מאז שנפצע בשוק הימנית כבר בדקות הפתיחה של הניצחון על דטרויט ב-3 בדצמבר. גארי טרנט ג’וניור קלע 20 נקודות וקייל קוזמה תרם 13, אך זה לא מנע הפסד שלישי בארבעת המשחקים האחרונים עבור הבאקס.

/* LAST / NEXT ROUNDs */