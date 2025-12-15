יום שני, 15.12.2025 שעה 02:46
3512-3414הפועל ב"ש1
2716-3313בית"ר ירושלים2
2714-2913מכבי ת"א3
2214-2614מכבי חיפה4
2218-2614הפועל ת"א5
2231-2814מכבי נתניה6
1826-2214מ.ס אשדוד7
1717-1513בני סכנין8
1524-2114הפועל חיפה9
1433-1414עירוני טבריה10
1320-1614עירוני ק"ש11
1323-1713הפועל פ"ת12
1120-1314הפועל ירושלים13
436-1014מכבי בני ריינה14

ועכשיו בית"ר: זה יהיה משחק העונה של ברק בכר

פודקאסט מכבי חיפה מסכם את ה-0:4 על ריינה: לקבוצה יש עמוד שדרה, המאמן בונה על הוותיקים, גיא מלמד, הטעות של בטאיי והצוות והבעיות בהגנה. האזינו

|
שחקני מכבי חיפה חוגגים (חג'אג' רחאל)
שחקני מכבי חיפה חוגגים (חג'אג' רחאל)

מכבי חיפה ניצחה אמש (ראשון) בקלות את בני ריינה עם 0:4 שהביא אותה למקום הרביעי, אבל לברק בכר מצפה כאב ראש לקראת המשחק מול בית”ר ירושלים שיהיה משחק העונה של הירוקים. אין ספק, זה יהיה משחק העונה של המאמן.

אסי ממן, גידי ליפקין ועמיר יניב מסכמים: מכבי חיפה תופסת צורה, לקבוצה יש עמוד שדרה חדש שנבנה על שחקנים שבתחילת העונה לא היו בתוכניות, הנתונים מוכיחים כי בכר בונה על הוותיקים, בכר לא מסתמך על הרכש עד כדי כך שחמישה שחקנים זרים נותרו מחוץ להרכב וחלקם עלו הון.

עלי מוחמד בכושר מצוין וגיא מלמד מוכיח שנעשה לו עוול, יילה בטאיי עשה טעות אבל גם הצוות המקצועי טעה כשלא הוציא את השחקן החוצה לפני הכרטיס האדום, הבעיות בהגנה לקראת המשחק מול בית”ר ירושלים, וההתלבטויות של בכר למפגש מול ברק יצחקי במה שהפך למשחק העונה.

