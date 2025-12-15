אלונסו שוב תקף את השיפוט: כבר לא מופתעים

אחרי שני הפסדים ברציפות לסלטה ויגו ולמנצ’סטר סיטי, ריאל מדריד חזרה אמש (ראשון) למסלול הניצחונות בזכות 1:2 יקר במיוחד אצל אלאבס במסגרת המחזור ה-16 של הליגה הספרדית, וצימקה את הפער מברצלונה שבפסגה לארבע נקודות.

לאחר המשחק דיבר מאמן הבלאנקוס, צ’אבי אלונסו, ולא חסך מילים על השיפוט: “הפנדל על ויניסיוס היה ברור, אבל אנחנו כבר לא מופתעים”. על החיבוק עם הברזיליאי: “אנחנו מאוד מאוחדים בחדר ההלבשה, יש הרבה רעשים בחוץ”.

המאמן החמיא גם לבלם הצעיר שערך הופעת בכורה במדים הלבנים: “אני רוצה לברך את ויקטור ואלדפניאס, הוא היה נפלא הערב. במהלך היחיד שבו הוא נכשל, ספגנו. אני אומר את זה כדי להדגיש כמה הוא היה נהדר וכמה הוא חשוב לנו”.