אלונסו שוב תקף את השיפוט: כבר לא מופתעים

מאמן ריאל לאחר ה-1:2 על אלאבס: "היה פנדל ברור", "החיבוק עם ויני? אנחנו מאוחדים, יש הרבה רעשים בחוץ", "ואלדפניאס היה נפלא הערב, הוא חשוב לנו"

צ'אבי אלונסו (IMAGO)
צ'אבי אלונסו (IMAGO)

אחרי שני הפסדים ברציפות לסלטה ויגו ולמנצ’סטר סיטי, ריאל מדריד חזרה אמש (ראשון) למסלול הניצחונות בזכות 1:2 יקר במיוחד אצל אלאבס במסגרת המחזור ה-16 של הליגה הספרדית, וצימקה את הפער מברצלונה  שבפסגה לארבע נקודות.

לאחר המשחק דיבר מאמן הבלאנקוס, צ’אבי אלונסו, ולא חסך מילים על השיפוט: “הפנדל על ויניסיוס היה ברור, אבל אנחנו כבר לא מופתעים”. על החיבוק עם הברזיליאי: “אנחנו מאוד מאוחדים בחדר ההלבשה, יש הרבה רעשים בחוץ”.

המאמן החמיא גם לבלם הצעיר שערך הופעת בכורה במדים הלבנים: “אני רוצה לברך את ויקטור ואלדפניאס, הוא היה נפלא הערב. במהלך היחיד שבו הוא נכשל, ספגנו. אני אומר את זה כדי להדגיש כמה הוא היה נהדר וכמה הוא חשוב לנו”. 

