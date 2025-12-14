איטודיס סירב להשיב על בראיינט: "לשאלה הבאה"

הפועל תל אביב שנמצאת בפסגת היורוליג ומחזיקה במאזן מושלם בליגה המקומית רשמה הערב (ראשון) ניצחון נוסף כשגברה 77:102 על הפועל באר שבע/דימונה. מאמן הקבוצה, דימיטריס איטודיס דיבר לאחר המשחק וסירב להתייחס לסוגיה של אלייז’ה בראיינט שנשאר בחו”ל, לעומת זאת הוא סיפר על תחושותיו לקראת משחק הבית הראשון של קבוצתו ביורוליג שיתקיים בארץ.

איטודיס ברכות על הניצחון, הייתם מפוקסים וטובים, איך אתה רואה את זה?

“קודם כל תודה, אני רוצה להחמיא לקבוצה ולשחקנים, אני למדתי מההורים שלי שאם אתה לא מכבד את המשחק הוא לא יכבד אותך, יש לנו כישרון ואנחנו צריכים להשתמש בו בדרך הטובה ביותר ולנצח, איתי שגב הראה את זה במהלך האחרון של המשחק כשהוא עלה לחסום על אף התוצאה, זה מראה הכל”.

מה אתה יכול לספר על הסיטואציה עם אלייז’ה בראיינט?

“הלאה, לשאלה הבאה”.

אלייז'ה בראיינט (רועי כפיר)

אודיסאה הראה שהוא טוב כשהוא סיים בתור הקלע המוביל של הקבוצה במשחק, לדעתך הוא צריך ויכול לקבל עוד דקות ביורוליג?

“אני לא רוצה להתייחס, לשאלה הבאה”.

איך ההרגשה לקראת המשחק מול הכוכב האדום בו תארחו בישראל?

“תחושה מעולה, אנחנו שמחים ומאמינים שזה יקדם אותנו עוד יותר, זה מאוד חשוב לנו ואני שמח שגם מכבי תל אביב והפועל ירושלים יחזרו לארח בארץ”.

תומר מהרגע הראשון זה היה ברור שבאתם לנצח, איך זה קרה?

“שיחקנו ברצינות מהרגע הראשון, זה מטורף, שיחקנו לפני 48 שעות, צריך לבוא אגרסיביים מהשנייה הראשונה וככה להכריע את המשחק מהר”.

הקבוצה נבנתה במיוחד לשתי מסגרות כשביורוליג מארחים באירופה, איך אתה חושב שהחזרה לארץ תשפיע?

“אני חושב שהקבוצה איכותית ונבנתה טוב, זה הולך להיות מעניין, כולם טובים זה חלק מהעונה הזאת, בינתיים זה עובד טוב וצריך להמשיך ככה”.

תומר גינת (הפועל "IBI" תל אביב)

יש הרבה תחרות בקבוצה משום שיש סגל כל כך עמוק ואיכותי, מה אתה עושה בשביל לקבל את ההזדמנויות?

“אני עובד הכי קשה שאני יכול, יש פה הרבה שחקנים טובים, אני עובד קשה באימונים ומקווה שההזדמנויות יבואו”.

דיברת עם איטודיס שייתן לך הזדמנויות?

“האמת שלא, זה לא ממקומי לדבר אני בטוח שאני אקבל את ההזדמנות בזכות העבודה הקשה שלי”.

לדעתך אפשרי לצאת משבוע כזה ביורוליג עם שני ניצחונות מול הכוכב האדום ופנאתינייקוס?

“זה אתגר גדול מאוד אבל אני בטוח שנתכונן היטב ונעשה על מה שנוכל על מנת לנצח”.

איך אתה מרגיש עם החזרת האירוח של המשחקים במפעלים האירופאיים לארץ?

“מרגש מאוד. חיכיתי לזה מהמשחק הראשון אחרי השביעי באוקטובר, שהיה אמוציונלי. כיף גדול, אנחנו מחכים למשחק בשלישי, יהיה מרגש ונעשה את העבודה”.