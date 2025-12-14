הופתעה בבית: רק 2:2 לבאיירן מול נועלת הטבלה

משחקי המחזור ה-14 בליגה הגרמנית המשיכו גם הערב (ראשון), כאשר במוקד, באיירן מינכן הופתעה בביתה, כשסיימה רק ב-2:2 עם מיינץ. בנוסף, דורטמונד פגשה את פרייבורג והן נפרדו ב-1:1, שטוטגרט חגגה עם 0:4 על ורדר ברמן.

באיירן מינכן – מיינץ 2:2

הבווארים הופתעו באליינץ ארנה כשהם איבדו נקודות דווקא נגד נועלת הטבלה. לנארט קארל העלה אותם ליתרון בדקה ה-29, ונראה היה שהם הולכים לניצחון קליל, אך קספר פוטולסקי ולי יאסונג הצליחו להפוך בדרך לסנסציה אדירה. פנדל מדויק של הארי קיין בדקה ה-87 הציל את וינסנט קומפאני מהפסד מביך במיוחד בבית.

פרייבורג – דורטמונד 1:1

השוורצגלבן לא רצו לתת לבאיירן מינכן לברוח, אך סיימו בתיקו מאכזב מבחינתם מול המארחת, שהיא גם יריבת מכבי תל אביב בליגה האירופית ותפגוש את אלופת ישראל בעוד חודש ושבוע. נחזור למשחק, השוורצגלבן עלו ליתרון בדקה ה-31 משער של רמי בנסאבייני.

אולם, בדקה ה-53 ג’וב בלינגהאם הורחק, המארחת ניצלה זאת ולוקאס הולר השווה בדקה ה-75 וחתם את ההתמודדות. כעת, דורטמונד במקום השלישי עם 29 נק’, באיירן מינכן תוכל להגדיל את הפער בפסגה במשחק מול מיינץ.

ורדר ברמן – שטוטגרט 4:0

החגיגה של האורחת החלה בדקה ה-40 של ההתמודדות כשבילאל אל חאנוס כבש לאחר בישול של ג’יימי לוולינג. ארבע דקות חלפו וסבאסטיאן הונס וחניכיו הכפילו את היתרון, ג’יימי לוולינג שבישל את הגול הראשון התכבד בכיבוש השער השני.

המארחת נקלעה לצרה רצינית בדקה ה-59 כשקארים קוליבאלי הורחק והותיר את קבוצתו בעשרה שחקנים. האורחת לא הורידה את הרגל מהגז, בדקה ה-79 דניז אונדאב כבש את השלישי של קבוצתו וג’יימי לוולינג בישל פעם נוספת. המילה האחרונה נאמרה עמוק בתוך תוספת הזמן כשכריס פיוריך קבע את תוצאת הסיום בדקה ה-90+7.