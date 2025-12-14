יום שני, 15.12.2025 שעה 00:33
3811-5114באיירן מינכן1
2916-2914לייפציג2
2912-2414בורוסיה דורטמונד3
2619-3014באייר לברקוזן4
2620-2914הופנהיים5
2522-2514שטוטגרט6
2429-2914איינטרכט פרנקפורט7
1823-1914אוניון ברלין8
1723-2114פרייבורג9
1623-2214פ.צ. קלן10
1622-1814בורוסיה מנשנגלדבאך11
1628-1814ורדר ברמן12
1524-2014וולפסבורג13
1524-1514המבורג14
1328-1714אוגסבורג15
1126-1314סט. פאולי16
1130-1314היידנהיים17
726-1314מיינץ18

הופתעה בבית: רק 2:2 לבאיירן מול נועלת הטבלה

החבורה של וינסנט קומפאני נעצרה באליינץ ארנה כשאיבדה 2 נקודות דווקא נגד מיינץ האחרונה. קארל (29') וקיין (87') כבשו. 1:1 לדורטמונד ופרייבורג

סרג' גנאברי מאוכזב (IMAGO)
סרג' גנאברי מאוכזב (IMAGO)

משחקי המחזור ה-14 בליגה הגרמנית המשיכו גם הערב (ראשון), כאשר במוקד, באיירן מינכן הופתעה בביתה, כשסיימה רק ב-2:2 עם מיינץ. בנוסף, דורטמונד פגשה את פרייבורג והן נפרדו ב-1:1, שטוטגרט חגגה עם 0:4 על ורדר ברמן.

באיירן מינכן – מיינץ 2:2

הבווארים הופתעו באליינץ ארנה כשהם איבדו נקודות דווקא נגד נועלת הטבלה. לנארט קארל העלה אותם ליתרון בדקה ה-29, ונראה היה שהם הולכים לניצחון קליל, אך קספר פוטולסקי ולי יאסונג הצליחו להפוך בדרך לסנסציה אדירה. פנדל מדויק של הארי קיין בדקה ה-87 הציל את וינסנט קומפאני מהפסד מביך במיוחד בבית. 

פרייבורג – דורטמונד 1:1

השוורצגלבן לא רצו לתת לבאיירן מינכן לברוח, אך סיימו בתיקו מאכזב מבחינתם מול המארחת, שהיא גם יריבת מכבי תל אביב בליגה האירופית ותפגוש את אלופת ישראל בעוד חודש ושבוע. נחזור למשחק, השוורצגלבן עלו ליתרון בדקה ה-31 משער של רמי בנסאבייני.

אולם, בדקה ה-53 ג’וב בלינגהאם הורחק, המארחת ניצלה זאת ולוקאס הולר השווה בדקה ה-75 וחתם את ההתמודדות. כעת, דורטמונד במקום השלישי עם 29 נק’, באיירן מינכן תוכל להגדיל את הפער בפסגה במשחק מול מיינץ.

ורדר ברמן – שטוטגרט 4:0

החגיגה של האורחת החלה בדקה ה-40 של ההתמודדות כשבילאל אל חאנוס כבש לאחר בישול של ג’יימי לוולינג. ארבע דקות חלפו וסבאסטיאן הונס וחניכיו הכפילו את היתרון, ג’יימי לוולינג שבישל את הגול הראשון התכבד בכיבוש השער השני.

המארחת נקלעה לצרה רצינית בדקה ה-59 כשקארים קוליבאלי הורחק והותיר את קבוצתו בעשרה שחקנים. האורחת לא הורידה את הרגל מהגז, בדקה ה-79 דניז אונדאב כבש את השלישי של קבוצתו וג’יימי לוולינג בישל פעם נוספת. המילה האחרונה נאמרה עמוק בתוך תוספת הזמן כשכריס פיוריך קבע את תוצאת הסיום בדקה ה-90+7. 

