יום ראשון, 14.12.2025 שעה 20:27
ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
3512-3414הפועל ב"ש1
2716-3313בית"ר ירושלים2
2714-2913מכבי ת"א3
2218-2614הפועל ת"א4
2231-2814מכבי נתניה5
1914-2213מכבי חיפה6
1826-2214מ.ס אשדוד7
1717-1513בני סכנין8
1524-2114הפועל חיפה9
1433-1414עירוני טבריה10
1320-1614עירוני ק"ש11
1323-1713הפועל פ"ת12
1120-1314הפועל ירושלים13
432-1013מכבי בני ריינה14

מלמד ב-11 של מכבי חיפה, גם גורה, סייף ואוחנה

בכר פרסם את ההרכב שישחק נגד מכבי בני ריינה ב-20:15, במטרה לרשום ניצחון שלישי ברציפות: גולדברג לצד סק בהגנה, מוחמד ואזולאי בקישור. השאר בפנים

|
קנג'י גורה וגיא מלמד מחויכים (עמרי שטיין)
קנג'י גורה וגיא מלמד מחויכים (עמרי שטיין)

מכבי חיפה תתמודד היום (ראשון, 20:15) מול מכבי בני ריינה במסגרת המחזור ה-14 של ליגת העל. הקבוצה של ברק בכר מגיעה במומנטום חיובי של שני ניצחונות רצופים, ויודעת שניצחון נוסף יעלה אותה למקום החמישי בטבלה.

הרכב מכבי בני ריינה: ליאור גליקליך, איאד חלאילי, ג’וניור פיוס, אלקסה פייץ', מילאדין סטיבאנוביץ', עבדאללה ג'אבר, איהאב גנאים, סער פדידה, עילאי אלמקייס, אווסו קואבינה וזה טורבו.

הרכב מכבי חיפה: גאורגי ירמקוב, יילה בטאיי, עבדולאי סק, שון גולדברג, פייר קורנו, עלי מוחמד, איתן אזולאי, מיכאל אוחנה, קנג'י גורה, קני סייף וגיא מלמד.

ברק בכר (רדאד גברק בכר (רדאד ג'בארה)

אחרי שהקדנציה של ברק בכר נפתחה עם ארבע תוצאות תיקו רצופות, הקבוצה מהכרמל ניצחה 1:2 את הפועל תל אביב בתחילת החודש, ובמחזור הקודם השיגה 0:1 מאוחר ודרמטי נגד עירוני קריית שמונה.

מהצד השני של המתרס, ריינה של אדהם האדיה במקום האחרון בטבלה עם מאזן לא מחמיא של ארבע נקודות וניצחון אחד בלבד העונה, 1:2 על הפועל ירושלים לפני שני מחזורים. במחזור הקודם הפסידה ריינה 1:0 לבני סכנין.

בסיבוב הקודם ליגת העל נפתחה עם הצגה של הירוקים ו-0:4 על בני ריינה בסמי עופר, אולם פחות משבוע לפני כן הייתה זו ריינה שחגגה בסמי עופר, כשגברה על הירוקים 0:2 במסגרת משחקי הדירוג של גביע הטוטו.

