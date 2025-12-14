סנדרלנד לא כתבה את שם יריבתה בלוח התוצאות

שנאה גדולה יש בין ניוקאסל לסנדרלנד, במה שנחשב לדרבי של צפון-מזרח אנגליה אותו הגדיר גרניט ג’אקה ששיחק גם בארסנל, באזל ובאייר לברקוזן כיריבות הכי גדולה שהייתה לו בקריירה.

היום (ראשון) השתיים נפגשו במשחק שהסתיים בניצחון גדול של סנדרלנד עם 0:1 ביתי, אך במהלך המשחק שמו לב הנוכחים ביציעים לאירוע חריג.

בלוח התוצאות באצטדיון בדרך כלל מופיעים הסמלים של שתי הקבוצות לצד התוצאה, אך הפעם כנראה שהשנאה של המארחת ליריבתה לא איפשרה לה לעשות זאת.

במקום הסמל של ניוקאסל, או אפילו שמה, מנהלי האצטדיון בחרו לכתוב “אורחים”, בלי לציין בכלל מי אלה, במה שהדגיש פעם נוספת את הדם הרע שיש בין הצדדים.