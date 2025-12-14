אושר מינוי פנינת ינאי לשגרירת ישראל ביוון

הממשלה אישרה בישיבתה היום (ראשון) את מינויה של פנינת ינאי, אחותו של עופר ינאי, מבעלי הפועל תל אביב בכדורסל, לתפקיד שגרירת ישראל ביוון.

שר החוץ, גדעון סער, הביא לאישור הממשלה הצעה למנות את ינאי לראש הנציגות הדיפלומטית של ישראל ביוון, כשהצעה זו קיבלה אישור פה אחד.

ההחלטה הובאה לאישור הממשלה לאחר שמועמדותה של ינאי לתפקיד נבחנה ואושרה על ידי ועדת המינויים של נציבות שירות המדינה בראשות מ”מ הנציב פרופ’ דניאל הרשקוביץ.

כעת עופר ינאי, יהיה מוקף במאמן בכיר יווני, דימיטריס איטודיס, ומנגד באחות שתהיה שגרירת ישראל במדינה שהישראלים כל כך אוהבים לנפוש בה.

ועדת המינויים בראשות נציב שירות המדינה בחנה את מועמדותה של ינאי והתרשמה מניסיונה הציבורי, הניהולי והתקשורתי, וכן מהיכרותה עם עולמות ההסברה והדיפלומטיה הציבורית. הוועדה ציינה כי ניסיונה המקצועי ויכולותיה האישיות מקנים לה התאמה לתפקיד, והמליצה לממשלה לאשר את המינוי, בכפוף לכך שלא יחול שינוי בנסיבות עד למועד איוש המשרה.