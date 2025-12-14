"הפועל פ"ת הקבוצה האהובה עליי חוץ מאיתנו"

מכבי תל אביב תארח מחר (שני) את הפועל פתח תקווה במסגרת המחזור ה-14 של ליגת העל במטרה ברורה להשיג ניצחון שיקרב אותם להפועל באר שבע שניצחה אמש את מכבי נתניה. הצהובים מגיעים לאחר ההפסד 4:1 לשטוטגרט בליגה האירופית, ומאמנם ז’רקו לאזטיץ’ ושחקנו דור פרץ דיברו במסיבת עיתונאים לקראת המשחק שהועברה בשידור חי באתר.

המאמן התחיל את דבריו במחמאות לעבר היריבה כשאמר: “הם לא טובים רק בהתקפות מעבר, הם מאוד טובים עם הכדור והם משחקים כדורגל מעניין. זוהי הקבוצה המועדפת עליי חוץ מאיתנו ואני מצפה למשחק מאתגר”.

על השאלה לגבי היכן היה נועם בן הרוש עד למשחקים האחרונים השיב המאמן: “הוא התכונן לכך שהוא יתחיל לשחק”. בנוסף, הסרבי חשף כי אופק מליקה יהיה זה שיפתח בשער.

ז'רקו לאזטיץ' ודור פרץ מחויכים במסיבת עיתונאים (שחר גרוס)

לגבי רצף המשחקים הפחות טובים של הקבוצה והאם הו איכול לשים אצבע לע משוה מסוים שלא עובד: “יש סיבות רבות לכך, אנחנו יודעים שאנחנו יכולים לשחק יותר טוב ואנחנו גם נעשה זאת”.

לגבי הפער בטבלה השיב: “אנחנו עובדים כל יום כדי לתקן זאת ונקבל תשובות במשחקים”.

על מצבם של הפצועים למשחק: “בליץ’ עדיין לא מוכן למשחק מחר וגם סיסוקו. רז שלמה יהיה מוכן”. לגבי חלון ההעברות שבפתח: “אין לנו עדיין זמן לחשוב על חלון ההעברות, אנחנו מרוכזים במשחק מחר”.

ז'רקו לאזטיץ' מחויך במסיבת עיתונאים (שחר גרוס)

לצד מאמן הקבוצה היה גם דור פרץ שהשיב לשאלות מהתקשורת. לגבי ההפוגה שיש כעת מהליגה האירופית ואיך זה ישפיע על הקבוצה השיב השחקן: “אני חושב שהחוויה של אירופה מבורכת, להיות במפעל ולהתחרות בקבוצות כאלה. גם אם המשחקים לא קלים, להיות ברמה הזו זה טוב לנו. עכשיו יש חודש בלי וזה טוב לנו להכניס דברים שאנחנו לא מצליחים בדרך כלל. פיזית אנחנו נגיע רעננים לכל משחק ומשחק”.

לגבי היכולת של הקבוצה והפער בטבלה: “האמת היא הטבלה, שכרגע מפרידות בינינו 8 נקודות. אנחנו מכבי שמבינה שלצד כל האתגרים, תוצאות מאתגרות והפסדים קשים וגם זעזוע מסוים, אנחנו מבינים שלאורך כל הדרך אנחנו פה ואנחנו רוצים תואר בסיום העונה. בשביל להשיג את זה אסור לנו לוותר בשום צורה. אנחנו השחקנים וגם אנשי ההנהלה הבנו שיש פה מטרה אחת וזה להגיע לרגעי ההכרעה הכי חזקים שיש. אני חושב שהניצחון מול הפועל חיפה הראה הרבה אופי, לצד יכולת נהדרת מול ב”ש, למרות שהפסדנו, אנחנו יכולים להגיע עכשיו עם פוקוס בדבר אחד”.

הקשר נשאל על מספר התקריות שאירעו בקבוצה בזמן האחרון בין השחקנים ואמר: “אני חושב שהתנהגויות כאלה הן לא מקובלות ולא הולמות ויש גינוי מוחלט שלהן. המועדון הגיע לפתרון בנושא רז שלמה ועלי קמארה וגם התקרית בין שגיב יחזקאל ובין אנדרדה נפתרה. הכיוון במועדון חיובי והתמונות שיצאו לא משרתות טוב את חדר ההלבשה ומנוגדות למה שקורה בפנים. זה חלק מדינמיקה של קבוצה וכל אחד במקומו לפעמים, כל אחד רואה דברים אחרת והכי חשוב זה לפתור אותם כמו שצריך”.

דור פרץ במסיבת עיתונאים (שחר גרוס)

לגבי תחושת הניצחון שחסרה: “במכבי תל אביב באופן כללי יש הרגל שנקרא לנצח. יש לחץ שנובע מההרגל הזה. בסופו של דבר יש לנו דרך ארוכה עד הנפת התואר. אני רואה קבוצה שמתגבשת ולא תמיד רואים את זה בתוצאות. בשליש האחרון פרגון אחד לשני יכולה לעשות לנו טוב, בתוספת חדות בפעולות המסיימות”.

על ההכנה להפועל פ”ת אמר: “אף אחד לא מבולבל ממקומה של הפועל פ”ת, כולנו מעריכים אותה. ההכנה שלנו לא נובעת מהמיקום שלה אלא מהיכולת. נתכונן לאמצע חזק ומלא אינטליגנציה ונביא את מכבי הכי טובה שיש.

לגבי הקהל והמחלוקות איתו: “עובדתית קהל ומועדון זו מקשה אחת, זו זהות אחת. יש פה איזה שהוא אישיו ואני מקווה שזה ייפתר כמה שיותר מהר. אכפת מאוד להנהלה מהקהל וגם לקהל מהקבוצה, ואני מקווה שזה ייפתר.

הקשר נשאל אם ניצחון מחר יוציאאותם לדרך המלך ואמר: “דרך המלך זו הגדרה גדולה ויפה. ניצחון מחר ייתן לנו אנרגיות טובות לקראת החודש הקרוב שמצפה לנו”.

על כך שמספריו ירדו בתקופה האחרונה: “להגיד תקופה רעה זה משהו גדול, מה שאני מביא איתי למשחק לא נמדד רק במספרים. קצת מאתגר לי לקחת את התמונה הגדולה שלי כשחקן ולתמצת אותה רק למספרים. אני חושב שזה בונוס שלי ויש לי אחריות גדולה להביא את זה כי זה תורם לקבוצה. בסופו של דבר יש לי תמונה גדולה יותר”.