לייבוביץ' לא שובץ כשופט ראשי במחזור ה-15

נקבע שיבוץ השופטים למחזור ה-15 של ליגת העל, כאשר מי שלא קיבל שיבוץ כשופט ראשי הוא גל לייבוביץ’, אחרי שתי הטעויות הקריטיות שביצע במחזור האחרון במשחק בין הפועל תל אביב לעירוני קריית שמונה. הוא שובץ כשופט הרביעי במפגש בין הפועל ירושלים להפועל חיפה.

את המשחק המרכזי בין בית”ר ירושלים למכבי חיפה ישפוט דוד פוקסמן. את המפגש בין מכבי תל אביב למכבי נתניה ינהל אביב קליין, בעוד את משחק בין הפועל תל אביב לבני ריינה ישפוט אוראל גרינפלד.

את המשחק בין הפועל באר שבע לעירוני טבריה ינהל אוהד אסולין, את המשחק בין הפועל ירושלים להפועל חיפה ישפוט אביאל לוי, את המשחק בין הפועל פתח תקווה לעירוני קריית שמונה ישפוט דקל צינו ואת המשחק בין בני סכנין למ.ס אשדוד ינהל יוני קלז.