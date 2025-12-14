יום ראשון, 14.12.2025 שעה 17:44
4320-5016פ.ס.וו. איינדהובן1
3420-4116פיינורד2
2920-3016אייאקס3
2827-4116ניימיכן4
2621-2416כרונינגן5
2524-2815אלקמאר6
2420-2516טוונטה אנסחדה7
2220-2615אוטרכט8
2026-2616הירנביין9
2031-1716ספרטה רוטרדם10
1936-2016זוולה11
1828-2516גו אהד איגלס12
1826-2116פורטונה סיטארד13
1626-1415אקסלסיור רוטרדם14
1430-1916וולנדם15
1441-2616הראקלס אלמלו16
1224-1515נאק ברדה17
1227-1916טלסטאר18

אחרי הצמד: גלוך בהרכב אייאקס מול פיינורד

לאחר שכבש שני שערים באמצע השבוע מול קרבאח בליגת האלופות, הישראלי יעלה ב-11 של הקבוצה מאמסטרדם, שתארח ב-15:30 את יריבתה המושבעת למשחק גדול

|
אוסקר גלוך (IMAGO)
אוסקר גלוך (IMAGO)

את האליפות אייאקס כבר לא תיקח ככל הנראה, אבל הקבוצה מאמסטרדם רוצה להחיות את העונה שלה, להתחיל לחבר ניצחונות, ולהילחם על הכבוד שלה. החניכים של פרד גרים יארחו היום (ראשון, 15:30) את פיינורד ביוהאן קרויף ארנה ל’קלאסיקר’ ולקרב בין מקום שני לשלישי, במסגרת המחזור ה-16 בליגה ההולנדית. 

קבוצתו של אוסקר גלוך, שפותח בהרכב, מגיעה להתמודדות לאחר ניצחון הבכורה שלה בליגת האלופות, כשגברה 2:4 דרמטי על קרבאח והשיגה נקודות ראשונות במפעל. הקשר הישראלי נהנה מתקופה טובה, כשמלבד הקרדיט שהוא מקבל מפרד גרים, הוא גם מספק מספרים נאים שהגיעו לשיאם עם צמד ענק באירופה, שהעניק לו את תואר השחקן המצטיין של המשחק. אייאקס מקווה להשיג 3 נקודות ולהישאר בחיים בקרב על המקום השני.

מנגד, הקבוצה מרוטרדהאם על רצף של שתי ניצחונות רצופים בליגה והיא נמצאת במקום השני עם 34 נקודות. החבורה שמאומנת על ידי רובין ואן פרסי רוצה להשיג 3 נקודות שיחזירו את הפער מפ.ס.וו איינדהובן המוליכה ל-6. פיינורד רשמה הפסד מאכזב בליגה האירופית ביום חמישי האחרון, כשנכנעה 4:3 לסטיאווה בוקרשט בבית, והיא מדורגת 30 בטבלה, ולפחות כרגע היא מחוץ לתמונת ההעפלה לשלב הפלייאוף.

החבורה של פרד גרים יכלה להיות מעודדת מהתוצאות במפגשים בין שתי הקבוצות בעונה שעברה, לאחר שרשמה שתי ניצחונות משני המשחקים שנערכו, 0:2 בראשון ו-1:2 בשני. עם זאת, לפני שתי עונות, פיינורד הנחילה שתי תבוסות כואבות לאייאקס, עם 0:4 ו-0:6 כואב.

