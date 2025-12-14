"אם נצטרך לשחק בלי קהל - אז נשחק בלי קהל"

הצד של המשטרה לפרשה. דובר המשטרה אריה דורון התראיין היום (ראשון) בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות ‘ישראייר’ על נושא חולצות המחאה של אוהדי הפועל תל אביב ונשמע נחוש בדעתו שהמשטרה תלך רחוק עד כדי משחקים ללא קהל ואף ביטול משחקים במקרה שאוהדים ימשיכו להגיע עם חולצות מחאה.

שאלתי את אסי אם אני צריך לבדוק איתו מה הוא לובש.

”חוק איסור בספורט מעביר את הסמכות למשטרה לוודא שכל מה שנחשב שיכול לסכן את שלומו של הציבור יוכל להיות מטופל. החולצה מעודדת אלימות ולמשטרה יש סמכות לבקש מהאנשים שבאים איתה להיכנס בלי החולצות. היה לנו מודיעין שחולצות אמורות להימכר שם”.

אם אוהד כדורגל מגיע עם חולצת כדורגל ‘כהנא צדק’ זה במסגרת חופש הביטוי?

“כל חולצה שתגיע למגרשים שיהיה חשש שהיא יכול להפריע לסדר הציבורי לא תוכנס”.

איפה עובר הגבול בין חופש הביטוי לבין מחאה לגיטימית, גם אם גסה?

”זאת הסמכות שניתנה למשטרת ישראל בהתאם לסעיף 12 ו-14 במסגרת חוק איסור לאלימות בספורט”.

המשטרה בבלומפילד (ראובן שוורץ)

זאת פגיעה בחופש של אוהדי הכדורגל. יש חשש שאתם הופכים למשטרת מחשבות. בדרבי אמרתם שאתם לאט אחראים על כניסת אוהדים ופתאום אתם כן?

“מדובר על אירוע שונה לגמרי, אם מישהו נכנס עם חולצה שיכולה לעודד אלימות”.

למה זה יכול לעודד אלימות?

”חולצה שמעודדת פגיעה במשטרה ובמכבי ת”א, יכולה לגרום לאוהד שנכנס לפגוע בשוטר. לגבי מכבי ת”א זה יכול לגרום לפגיעה באוהד”.

אתה יכול להבטיח שזאת לא אכיפה בררנית? כי זה נראה רק כלפי הפועל תל אביב.

”אנחנו נעשה הכל כדי שגם אתה, כשתגיע למגרשי הכדורגל, החוויה תהיה שונה מהיום. לא נירתע ולא נחשוש מהביקורת כי החוק עומד לצידנו ואני אקריא לכם את החוק: ‘כל אדם שיש לו חשש שיפעל לפגיעה בסדר הציבורי השוטר יכול לפעול’. אנחנו פרסמנו יום לפני זה הודעה לציבור וביקשנו לא להגיע עם חולצות כאלה. הגיעו המספר קטן של אוהדים שהתנהגו בצורה מופתית, כיבדו את השוטרים והורידו את החולצות. במקום לדבר על האלימות במגרשי הספורט אנחנו מדברים על זה”.

אתה מבין שהפכתם להיות צנזור במידה מסוימת? במקום לדקלם את החוק אולי תודה שטעית? אסור לי לשים חולצה שאומרת שאני נגד היריבה? זה מה שעושה כיף ואווירה, זו יריבות ספורטיבית.

”יש גבול בין משהו לגיטימי למשהו מסוכן וזאת הסמכות שניתנה למשטרה”.

מפקד מחוז תל אביב ניצב חיים סרגרוף במשטרה על הדשא בבלומפילד (ראובן שוורץ)

איפה זה מתחיל ונגמר?

”החוק מאפשר למשטרה לקבוע שאם יש חפץ או כל דבר אחר שמסכן את שלום הציבור. אנחנו נעשה את הכל על מנת שבמגרשי הספורט תהיה חוויה ספורטיבית. לאן הגענו? אנחנו לא מדברים על אלימות במגרשים ועל הפצועים המגרשים. אתם מדברים על פעילות המשטרה והשיח כלפי אותם אוהדים אלימים ירד. השיח הוא רק מה עושה המשטרה וזאת תקלה חמורה. אנחנו נמשיך לאכוף את החוק”.

מה הגבול אבל?

”ככל שאנחנו נבין שיש משהו שנכנס למגרש ויכול להפר את שלומו וביטחונו של הציבור אנחנו נאכוף. המשטרה לא קמה בבוקר ואומרת שהיא רוצה להרע לקבוצה מסוימת. כשהבן שלי או הנכדה שלי תגיע לאצטדיון אז אני רוצה שהיא תחזור הביתה בשלום. צועקים שואה למשטרת ישראל ונאצים לשוטרים, לאן הגענו?”.

החולצה שסביבה נוצר הבלגן (רועי כפיר)

אתה יכול להבהיר מתי המשטרה אחראית ומתי היא לא? כי כשהיה את הסיפור עם הדרבי אמרתם שאתם לא אחראיים.

”החוק קובע שמי שבודק בכניסה זאת חברה אזרחית. גם לחברה האזרחית נגיד שיבדקו בצורה הטובה ביותר. גם לגבי החולצות, אם יש ספק שזה יכול להלהיט את היצרים אז אנחנו נעשה הכל כדי לשמור על שלומו של הציבור. לא יכול להיות שהשיח הפך להיות רק מה עושה המשטרה”.

אם כל אוהדי הכדורגל יבואו עם חולצות כאלה נגד המשטרה, לא תתנו לאף אוהד להיכנס?

“אנחנו נעשה הכל, אם נצטרך לשחק בלי קהל אז נשחק בלי קהל, אם נצטרך לבטל משחק אז נבטל”.

אתה יכול להגיד למפכ”ל שזה לא מאוחר להגיד טעינו?

”אנחנו נעשה את הכל על מנת שבמגרשי הספורט אווירה ספורטיבית, לא יהיו רימוני עשן ולא חולצת מתסיסות שיכולות לגרום למהומה וחלילה לפגיעות. אנחנו נעשה את הכל ולא נירתע, נביא את זה בסופו של דבר למגרשי ספורט נעימים יותר וכל מי שמגיע יוכל להיכנס ולצאת בצורה בטוחה”.