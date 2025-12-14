רבע 2, 05:42: הפועל ב"ש - הפועל ת"א 38:34

שתי קבוצות שחזרו מהפגרה עם ניצחון נפגשות בשעה זו באולם הקונכייה, כשהפועל באר שבע/דימונה מארחת את הפועל תל אביב במסגרת המחזור התשיעי של ליגת ווינר סל. המארחת רוצה לחבר ניצחון שני רצוף ולברוח ממאבקי התחתית, בעוד שמוליכת היורוליג מחפשת להישאר מושלמת בליגה ולשמור על הפסגה.

האדומים מבירת הנגב ניצחו במחזור האחרון את אליצור נתניה 77:83 בחוץ, וקטעו בכך רצף של שני הפסדים בדרך למאזן 3:5. יואב ויטלם המשיך בעונת הפריצה המרשימה שלו עם 24 נקודות ושמונה אסיסטים, מספרים שסידרו לו הופעה שנייה בחמישיית המחזור. שחקניו של רמי הדר, שעדיין לא רשמו העונה רצף ניצחונות, ינסו לעשות זאת לראשונה דווקא מול קבוצה שטרם הפסידה בליגה.

במחזור הקודם אומנם ירדו חניכיו של דימיטריס איטודיס מ-80 נקודות לראשונה העונה בזירה המקומית, אך עדיין השכילו לנצח את הפועל העמק 68:76 בהיכל מנורה מבטחים, כשים מדר הוביל את הקלעים עם 14 נקודות בהופעת הבכורה המחודשת שלו בליגה. ביורוליג שמרו התל אביבים על מקומם בפסגה עם ניצחון בחוץ על בולוניה, וכעת הם ינסו לעלות למאזן מושלם של 0:8 בליגה.

בעונה שעברה קטעה באר שבע/דימונה להפועל תל אביב רצף של שישה ניצחונות עם 82:83 דרמטי בהיכל מנורה מבטחים משלשת קלאץ' של אייברסון מולינאר, אך הפעם האחרונה שבה גברה עליהם בביתה הייתה לפני יותר מארבע שנים, ב-4 בדצמבר 2021, אז ניצחה 82:88 בקונכייה.

אוהדי הפועל תל אביב (מרטין גוטדאמק)

ג'אמפ בול (מרטין גוטדאמק)

רבע ראשון: 22:25 להפועל תל אביב

חמישיית הפועל באר שבע/דימונה: יואב ויטלם, סי ג’יי אלבי, ברנדון אנג’ל, מייקל פוטסר ג’וניור וקודי דמפס.

חמישיית הפועל תל אביב: טיילר אניס, בר טימור, קולין מלקולם, תומר גינת וטאי אודיאסה.

מלקולם קלע את חמשת הנקודות הראשונות של האורחים מתל אביב, בעוד דמפס השיב מנגד עם הארבע הראשונות של קבוצתו. אודיאסה המשיך במומנטום של הלבנים ורשם ארבע רצופות משלו כדי לקבוע 4:9. חניכיו של דימיטריס איטודיס המשיכו בקצב הטוב שלהם ועלו ליתרון דו ספרתי לאחר סל אודיאסה, אך פוסטר ג’וניור רשם את השלשה הראשונה במשחק של הדרומיים כדי לצמק.

פוסטר ג’וניור המשיך לצמק את הפער כאשר שרשרת החילופים בשתי הקבוצות נכנסה לפעולה, ולקראת סיום הרבע המארחת לחצה וצימקה לשלוש בלבד, 22:25 לאורחים מהמרכז.

רבע שני:

ים מדר עלה מהספסל ורשם את הנקודות הראשונות ברבע. פוסטר המשיך בשלו, הגיע ל-14 נקודות וצימק לשתיים בלבד, אך שלשה בצד השני של איש ויינרייט הרגיעה את איטודיס.