רבע 4, 01:12: מכבי רעננה - קריית אתא 77:74

המחזור התשיעי של ליגת ווינר סל מפגיש בשעה זו במטרווסט את מכבי רעננה ואת עירוני קריית אתא למשחק הראשון ביניהן בליגה הבכירה אחרי כמעט 24 שנים. שתי הקבוצות אומנם הפסידו במחזור הקודם, אבל כל אחת מהן נמצאת עדיין במצב אחר לחלוטין כשהמארחת עמוק בתחתית, בעוד יריבתה נמצאת חזק למעלה.

גם שיא קליעה עונתי של 96 נקודות לא הספיק לעולה החדשה מול בני הרצליה, שכן בצד השני היא תפקדה הרבה פחות טוב וספגה לא פחות מ-107 נקודות. עם זאת, היא יכולה להתנחם בהופעות הבכורה החיוביות של צמד הזרים החדשים, ג'ו רגלנד ודיילן קונץ, שקלעו כל אחד 18 נקודות. כעת, שי סגלוביץ' ושחקניו ינסו להתאושש במשחק הבית השני שלהם מתוך שלושה רצופים.

החבורה מהקריות אומנם נכנעה להפועל ירושלים 88:84 ברמז, אבל רק אחרי הופעה טובה נוספת, שסיפקה עוד הוכחות לכך שהיא שייכת העונה לצמרת. חניכיו של אלדד בנטוב, שבמחצית הראשונה כבר נקלעו לפיגור של 21 נקודות, השלימו מהפך ברבע הרביעי ולא היו רחוקים מלרשום את אחד הניצחונות המפוארים בתולדותיהם.

המשחק הערב הוא המפגש השישי בלבד אי פעם של שתי הקבוצות בליגה הבכירה, ומאזן הראש בראש ביניהן עומד על 1:4 לרעננה. עם זאת, במשחק האחרון ביניהן, שנערך ב-13 במרץ 2002, ניצחה דווקא קריית אתא 82:92 בחוץ.

רבע ראשון: 17:20 למכבי רעננה

חמישיית מכבי רעננה: טייריס רדפורד, יותם חנוכי, נייט לשבסקי, ג’ו רגלנד ודיילן קונץ.

חמישיית עירוני קריית אתא: דריוס האנה, מאליק הול, בודים יום, ג’מייה ניל ותומר אסייג.

פתיחה טובה של האורחת עם נקודות של ניל ודולינסקי נתנה לה 0:5, רגלנד, קונץ ורדפורד קטעו את הריצה וקבעו מהפך, אך הוכשטטר והול החזירו את היתרון לקריית אתא. חנוכי קבע שוויון בשלשה, ניל הגיב במהלך גדול של דאנק ועבירה וקבע 9:12. רגלנד וחנוכי שוב השוו, לוק הגיב ורדפורד קבע שוויון 14 עם 2 מהקו. 2 מדויקות של קונץ החזירו את היתרון לרעננה, ואחרי נקודות בשני הצדדים, שחר דורון קלע עם הבאזר ונתן למארחת יתרון 3.

רבע שני: 35:37 למכבי רעננה

הוכשטטר עם חמש רצופות החזיר את היתרון לאתא, רגלנד ענה עם שלשה מנגד ואחרי נקודות בשני הצדדים קבע שוויון 24. לשבסקי, ורדפורד עם 4 רצופות נתנו למארחת יתרון שיא של 6 וגרמו לאלדד בנטוב לרדת לפסק זמן. קונץ ולשבסקי הוספיו מהקו בדרך ליתרון 9, דולינסקי הגיב, אך רדפורד וקונץ המשיכו בבליץ של רעננה בדרך ליתרון דו ספרתי. אסייג צימק בשלשה נהדרת ומיד סידר להול דאנק שהוריד ל-6, יום וניל המשיכו בריצה של אתא וסגרו את המחצית על הפרש 2 בלבד.

רבע שלישי: 53:58 למכבי רעננה

אסייג פתח את הרבע עם שלשה ומהפך, לשבסקי הגיב ורדפורד הוסיף 2 מהקו בדרך ליתרון 3. האנה צימק עם אחת מהקו, לשבסקי הגיב, קונץ הוסיף שלשה אדירה ורגלנד המשיך בריצה עם שלשה נוספת בדרך ליתרון 10. לוק עם 5 רצופות כולל שלשה ממרחק רב הוריד ל-5, חנוכי ורדפורד הגיבו והחזירו לדו ספרתי, אך מיד הול מיד ענה עם שלשה והוריד ל-56:49. לוק ורגלנד קלעו בשני הצדדים, ורדפורד החמיץ שלשה עם הבאזר, ורעננה גם מהרבע השלישי עם ידה על העליונה.

רבע רביעי:

לוק פתח עם שלשה וצימק ל-2 בלבד, הול הוסיף מיד וקבע שוויון ואחרי חילופי נקודות הוכשטטר קלע פעמיים מהקו בדרך ל-62:62. ניל נתן לאתא את היתרון, לשבסקי השווה עם 2 מהקו, הוכשטטר הגיב עם 2 משלו ורגלנד קלע מנגד והחזיר לשוויון. אסייג וקונץ הביאו לשוויון 68, הול החזיר לאתא את היתרון, רגלנד הגיב בשלשה נפלאה וקבע 70:71 לרעננה, אך הול קלע לייאפ ונתן לאורחת יתרון נקודה.