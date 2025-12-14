אוואני סובל מזעזוע מוח ובספק למשחק מול סכנין

בלם מ.ס אשדוד, טימותי אוואני, סובל מזעזוע מוח, כך התברר לאחר שעבר סדרת בדיקות. הוא ספג בראש מכה חזקה מכדור שנבעט לעברו במהלך ההפסד 2:0 להפועל ירושלים ולא הצליח לחזור לשחק. הבוקר אוואני חש בטוב, אבל בגלל פרוטוקול פגיעות ראש, הוא בספק למשחק הקרוב של אשדוד נגד סכנין.

בעיר הנמל יצאו מאוכזבים מאוד מההפסד, שקטע רצף של תשעה משחקים בהם ניצחו או סיימו בתיקו. "לא היינו צריכים להפסיד את המשחק הזה”, אמרו במועדון, “במחצית הראשונה אנסה הגיע לשני מצבים של גול וזה לא נכנס. יש ימים כאלה לצערנו. התוצאות שעשינו בסיבוב הראשון לא יכולות לגרום לנו להרגיש בנוח מדי".

מאמן הקבוצה, חיים סילבס, הבהיר לשחקנים בסיום שקבוצה כמו אשדוד לא יכולה להגיע לכל כך הרבה מצבים ולא להבקיע.

סילבס: תקופה עמוסה, הרבה שחקנים חסרו

סילבס נאלץ להגיע למשחק עם לא מעט חיסורים, בדגש על רועי גורדנה שלא נכלל בסגל בגלל צהובים ואורי עזו שייעדר בחודשיים הקרובים. עמנואל אג'יי צפוי לחזור להרכב אחרי שנעדר גם בגלל הרחקה.