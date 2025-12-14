יום ראשון, 14.12.2025 שעה 11:59
3512-3414הפועל ב"ש1
2716-3313בית"ר ירושלים2
2714-2913מכבי ת"א3
2218-2614הפועל ת"א4
2231-2814מכבי נתניה5
1914-2213מכבי חיפה6
1826-2214מ.ס אשדוד7
1717-1513בני סכנין8
1524-2114הפועל חיפה9
1433-1414עירוני טבריה10
1320-1614עירוני ק"ש11
1323-1713הפועל פ"ת12
1120-1314הפועל ירושלים13
432-1013מכבי בני ריינה14

היחס לניצחון שלישי ברציפות של מכבי חיפה

הירוקים קיבלו יחס של פי 1.4 לקחת 3 נקודות מול ריינה (20:15). וגם: היחסים של ריאל ואלונסו מול אלאבס, יובנטוס והפועל ת"א בכדורסל מול הפועל ב"ש

|
קנג'י גורה וגיא מלמד (עמרי שטיין)
קנג'י גורה וגיא מלמד (עמרי שטיין)

מכבי חיפה מקווה להמשיך במגמת ההתאוששות עם ניצחון שלישי ברציפות. הירוקים יתארחו ב-20:15 באצטדיון גרין למשחק חוץ מול מכבי בני ריינה והם כמובן פייבוריטים ב-Winner. ניצחון ירוק קיבל יחס של פי 1.4 לעומת 5.6 לניצחון של היריבה, בעוד היחס לתיקו הוא פי 4.6.



בספרד, ריאל מדריד תנסה לצאת מהמשבר שלה במשחק חוץ מול אלאבס (22:00, שידור חי בערוץ ONE). צ’אבי אלונסו חייב ניצחון אחרי שני הפסדים ביתיים רצופים וכל תוצאה אחרת עלולה להוביל לסיום דרכו. ניצחון של הבלאנקוס מוערך ביחס של פי 1.45, בעוד מי שמאמין בבאסקים והם אכן ינצחו, ירוויח פי 5.8 מסכום ההימור. היחס לתיקו הוא פי 4.

באיטליה, יובנטוס תתארח אצל בולוניה ב-21:45. הגברת הזקנה קיבלה יחס של פי 2.3 לניצחון לעומת פי 2.85 ליריבה. אם לא תהיה הכרעה בתום 90 דקות, מי שיהמר על כך ירוויח פי 3.05 מסכום ההימור.

ויניסיוס (IMAGO)ויניסיוס (IMAGO)

וגם כדורסל יש הערב: ב-20:00 הפועל ת"א תתארח אצל הפועל ב"ש והקבוצה של דימיטריס איטודיס כמובן פייבוריטית. ניצחון שלה ב-13 הפרש ומעלה קיבל יחס של פי 1.8, כמו גם לניצחון ב-11 הפרש ומטה, הפסד או הארכה. אם הפועל ת"א תנצח ב-12 הפרש, היחס לכך הוא פי 9.

