יום ראשון, 14.12.2025 שעה 11:59
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
3512-3414הפועל ב"ש1
2716-3313בית"ר ירושלים2
2714-2913מכבי ת"א3
2218-2614הפועל ת"א4
2231-2814מכבי נתניה5
1914-2213מכבי חיפה6
1826-2214מ.ס אשדוד7
1717-1513בני סכנין8
1524-2114הפועל חיפה9
1433-1414עירוני טבריה10
1320-1614עירוני ק"ש11
1323-1713הפועל פ"ת12
1120-1314הפועל ירושלים13
432-1013מכבי בני ריינה14

סער פדידה חוזר להרכב בני ריינה מול מכבי חיפה

הקבוצה של האדיה נערכת למפגש מול הירוקים ב-20:15 ורוצה לצמצם את הפער מהקו האדום: "המצב שלנו בטבלה החמיר, ננסה להפתיע". עבדאללה ג'אבר יפתח

|
סער פדידה (חג'אג' רחאל)
סער פדידה (חג'אג' רחאל)

שני שינוים מרכזיים מתכנן מאמן בני ריינה אדהם האדיה לקראת משחקה של הקבוצה הערב (ראשון, 20:15) מול מכבי חיפה, כאשר לקישור יחזור סער פדידה במקומו של עמנואל בנדה ואילו על כל קו שמאל ישחק עבדאללה ג'אבר.

בעקבות התוצאות אתמול, מהן עולה שהפועל ירושלים והפועל חיפה ניצחו בזמן שקריית שמונה חילצה נקודה מהפועל תל אביב, מצבה של ריינה הוחמר מאוד בטבלה ופער הנקודות מהפועל ירושלים, שגם היא מתחת לקו האדום, עומד על 7 נקודות, ו-9 נקודות מהמקום ה-12 שמעל הקו האדום.

ריינה תנסה הערב להפתיע בהתקפות מעבר. היא תמשיך במערך של שלושה בלמים, כאשר היא נתמכת מהקווים באיאד חלאילי מצד ימין ועבדאללה ג'אבר בכנף שמאל.

"המצב שלנו החמיר בטבלה וזה לא נראה טוב, אבל עשינו התקדמות מאז שהאדיה הגיע וננסה להפתיע", אמרו בריינה.

ההרכב המשוער: ליאור גליקליך, איאד חלאילי, ג’וניור פיוס, אלקסה פייץ', מילאדין סטיבאנוביץ', עבדאללה ג'אבר, איהאב גנאים, סער פדידה, ג’וזה קוריה, עילאי אלמקייס ואווסו קואבינה.

