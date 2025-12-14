סער פדידה חוזר להרכב בני ריינה מול מכבי חיפה

שני שינוים מרכזיים מתכנן מאמן בני ריינה אדהם האדיה לקראת משחקה של הקבוצה הערב (ראשון, 20:15) מול מכבי חיפה, כאשר לקישור יחזור סער פדידה במקומו של עמנואל בנדה ואילו על כל קו שמאל ישחק עבדאללה ג'אבר.

בעקבות התוצאות אתמול, מהן עולה שהפועל ירושלים והפועל חיפה ניצחו בזמן שקריית שמונה חילצה נקודה מהפועל תל אביב, מצבה של ריינה הוחמר מאוד בטבלה ופער הנקודות מהפועל ירושלים, שגם היא מתחת לקו האדום, עומד על 7 נקודות, ו-9 נקודות מהמקום ה-12 שמעל הקו האדום.

ריינה תנסה הערב להפתיע בהתקפות מעבר. היא תמשיך במערך של שלושה בלמים, כאשר היא נתמכת מהקווים באיאד חלאילי מצד ימין ועבדאללה ג'אבר בכנף שמאל.

"המצב שלנו החמיר בטבלה וזה לא נראה טוב, אבל עשינו התקדמות מאז שהאדיה הגיע וננסה להפתיע", אמרו בריינה.

ההרכב המשוער: ליאור גליקליך, איאד חלאילי, ג’וניור פיוס, אלקסה פייץ', מילאדין סטיבאנוביץ', עבדאללה ג'אבר, איהאב גנאים, סער פדידה, ג’וזה קוריה, עילאי אלמקייס ואווסו קואבינה.