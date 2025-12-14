"מחשבה מייצרת מציאות? לפעמים זה ילך הפוך"

בית"ר ירושלים תפגוש מחר ב-20:30 את בני סכנין למפגש טעון במיוחד, ומאמן הקבוצה מהבירה ברק יצחקי דיבר במסיבת העיתונאים על ההכנות, היכולת הקבוצתית לאחרונה, סוגיית התקופה הפחות טובה של עומר אצילי, וכמובן מאבק האליפות. למאמן התלווה גם שוער הקבוצה, מיגל סילבה. המסע”ת הועברה בשידור חי באתר.

יצחקי אמר לקראת המשחק: “בוודאי שאנחנו רוצים לחזור למסלול הניצחונות, אנחנו הולכים למשחק קשה, אין משחקים קלים בליגה, מגיעים למשחק משמעותי עבורנו אחרי התיקו הקודם. בתוצאה התקשינו, ראיתי את המשחק כמה פעמים, הייתה לנו שליטה אבסולוטית, היו פעמים שהם הצליחו להגיע לשער שלנו בהתקפות מעבר טובות שלהם, אבל הגענו למספיק מצבים כדי לנצח ושלטנו במשחק בצורה יוצאת דופן, אבל לא תמיד כשאתה שולט ומגיע ליותר מצבים אתה מנצח”.

זה קשה להגיע כל שבוע לשחק אחרי שבאר שבע כבר השיגה תוצאה?

”אולי בתקופה האחרונה יצא לנו לשחק יותר אחריהם, אבל זה לא משהו שלוקחים אותו בחשבון כי הפוקוס שלנו על עצמנו ועל איך שאנחנו משחקים. לא מסתכלים כרגע על הטבלה, זה יישאר לשלבים מאוחרים יותר”.

יצחקי: "ברגעים המכריעים לא נצטרך לדבר"

למה אתם לא חושבים בגדול העונה? יש הרבה ציפיות ואולי אם תחשבו בגדול השחקנים יבינו שמצפים מהם.

”לא חושב שמחשבה מייצרת מציאות, לפעמים זה הולך הפוך. זה לא הזמן, כשנצטרך ונהיה שם ברגעים המכריעים אתם תראו את זה לבד. כרגע עושים את העבודה שלנו, רוצים להידבק כמה שיותר לכיוון הצמרת. כרגע אנחנו שם וצריכים לא להתעסק בסיסמאות, זו שאלה שעולה בכל מסיבת עיתונאים, אבל זו הדרך שבה אני בוחר להתמודד איתה כי לדעתי זו הדרך הנכונה וככה אמשיך”.

סכנין לא פשוטה, ניצחה לאחרונה.

”יהיה קשה, נכון שהם יהיו בלי אוהדים, אבל אנחנו גם היינו בחוץ בלי אוהדים. המשחק היה צמוד בסיבוב הראשון, גם במשחקים כאלה לפעמים אתה מתקשה וצריך לדעת לנצח. אנחנו היינו בסכנין בלי אוהדים וגם הם מגיעים לטדי בלי אוהדים, ההשפעה של אוהדי בית”ר במשחק חוץ לדעתי גדולה מהשפעה של אוהדי סכנין, בטח בטדי כשהוא מלא, אז אם כבר זה הולך לרעתנו”.

אוהדי בית"ר ירושלים (רדאד ג'בארה)

מה מעמדו של עיליי חג’ג’ בבית”ר ירושלים? הוא לא נמצא הרבה בסגל.

”אף אחד לא נעלם, זה נכון שהוא לא משחק מאז שהגיע מלבד כמה דקות, זו תקופה מאתגרת עבורו ועבורנו כמועדון, הוא מתאמן טוב ומגביר את הקצב, כשהגיע בתחילת העונה היה קצת פצוע, עכשיו האימונים נראים יותר טוב וחובת ההוכחה היא עליו, יש לו תחרות בריאה עם המון שחקנים והוא יצטרך להוכיח את עצמו כדי להיות בסגל”.

על עומר אצילי יש עוד מה לדבר? איך אתם מוציאים אותו מהתקופה הזאת?

”הוא מספיק מנוסה ומספיק טוב, אני לא צריך לשבת ולשבח אותו, הוא עשה את זה והרוויח את זה. יש תקופות פחות טובות, לפעמים זה יכול לקרות, היה לו את זה בעבר והוא ידע לצאת מזה. אנחנו לא מתרכזים ביכולת של שחקן אחד אלא כקבוצה, בקטעים האלה זה דברים שמתאזנים. הוא שחקן משמעותי וחשוב עבורנו ועוד יעזור לנו הרבה במהלך העונה”.

עומר אצילי וברק יצחקי (חג'אג' רחאל)

מיגל סילבה: “רוצה להמשיך בבית”ר ירושלים”

מיגל, איך אתה מרגיש לקראת הסיבוב השני?

”אנחנו מצפים להיות טובים יותר מהסיבוב הראשון ויש לנו את התנאים לעשות את זה. עם המנטליות הנכונה ועבודה קשה אני מאמין שיהיה לנו סיבוב שני טוב”.

לבית”ר יש קבוצה חזקה מספיק להתחרות על התואר?

”כן, הראינו הרבה דברים טובים העונה, יש סגל נהדר, אם נבוא במנטליות הנכונה לכל משחק ונעבוד קשה בכל שבוע, אם נעשה את הדברים הנכונים, זה אפשרי. אנחנו קרובים ואפשר להשיג משהו טוב העונה”.

מיגל סילבה (רדאד ג'בארה)

בדרבי מול הפועל ירושלים היכולת לא הספיקה.

”דרבי זה משחק אחר, הפועל ירושלים לא הייתה טובה בליגה, אבל דרבי זה משחק עם תחושה אחרת והם באו להתחרות ולנצח. היה קשה, לא היינו במיטבנו, אבל זה שייך לעבר ויש לנו משחק שצריכים לנצח ולהמשיך בדרך שלנו”.

מה אתה חושב על כך שלא יהיה קהל חוץ לבני סכנין?

”אני חושב שזה טוב, ראיתי מה זה כשהיה טדי מלא, זה נחמד להרגיש את התמיכה, אבל צריכים לתת הצגה לאוהדים שלנו ולנצח”.

מישהו דיבר איתך על החוזה שלך?

”אני מאמין שזה משהו ששני הצדדים רוצים. אני רוצה מאוד ואני מאמין שבסוף זה יקרה אם אמשיך לעשות את העבודה שלי. כרגע הכי חשוב זה שאמשיך לעבוד ולעשות את הטוב ביותר שלי, יהיה זמן לחשוב על זה”.