הפועל ירושלים הודיעה על החתמת אייזיאה מובלי

הפועל ירושלים הודיעה היום (ראשון) רשמית על החתמתו של הפאוור פורוורד אייזיאה מובלי (26, 2.03) עד סוף העונה, עם אופציה לעונה הבאה. מובלי, בוגר אוניברסיטת USC, נבחר בסיבוב השני של דראפט 2022 ע״י קליבלנד, ובהמשך רשם 23 הופעות ב-NBA.

ב-97 משחקים בג׳י ליג, רשם ממוצעים מרשימים של 18.2 נקודות, 8.4 ריבאונדים, 3.5 אסיסטים, חסימה אחת וכמעט 35% מחוץ לקשת. את העונה הנוכחית פתח במניסה הטורקית ורשם 11.4 נק׳, 4.2 ריב׳, 2 אס׳ ו-36.4% משלוש.

מאמן הקבוצה יונתן אלון אמר: "אייזיאה הוא שחקן עם סט כלים מגוון ויכולת לתרום בכמה אספקטים של המשחק. הוא מביא איתו שילוב של גודל, אתלטיות והבנת משחק, ויכול לשחק בכמה עמדות בקו הקדמי. מעבר ליכולות, התרשמנו מהאופי ומהרעב שלו להשתפר ולהיות חלק ממערכת תובענית. כחלק מלקחי העבר והפציעות שסבלנו מהם בעונה הקודמת חשבנו שנכון יהיה לעבות את הסגל כדי לעמוד במטרות שלנו השנה. אנחנו מאמינים שהוא יכול להשתלב היטב בקבוצה ולעזור לנו לעמוד במטרות שהצבנו לעצמנו לעונה הקרובה".

אייזיאה מובלי אמר לאחר החתימה: “אני שמח להצטרף למועדון שברור שצועד בצעדי ענק לטופ של אירופה. יש לנו קבוצה מצוינת ואני מקווה להשתלב במהרה ולתרום בכל אספקט שאתבקש. יש לנו מטרות גדולות השנה ואני בטוח שנעמוד בהן בעזרת האוהדים שכבר הספקתי לשמוע עליהם כל כך הרבה. יאללה הפועל".