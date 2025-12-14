יום שני, 15.12.2025 שעה 00:24

ויניסיוס ואמבפה חוגגים (IMAGO)

מתאוששת: ריאל מדריד ניצחה את אלאבס 1:2

אחרי שני הפסדים ברציפות, הבלאנקוס חזרו לתלם וצימקו את הפער מברצלונה ל-4 נקודות, בזכות שערים של אמבפה ורודריגו, כשקרלוס ויסנטה רק איזן זמנית

מערכת ONE | 14/12/2025 22:00
יום ראשון, 14/12/2025, 22:00אצטדיון מנדיסורוצה - 19,290 צופיםליגה ספרדית - מחזור 16
ריאל מדריד
הסתיים
1 2
שופט: ויקטור גארסיה ורדורה (ציון: 6)
אלאבס
ליגה ספרדית 25-26
4320-4917ברצלונה1
3916-3417ריאל מדריד2
3513-3115ויאריאל3
3416-3017אתלטיקו מדריד4
3016-2016אספניול5
2419-2515בטיס6
2322-1517אתלטיק בילבאו7
2219-2016סלטה ויגו8
2024-2416סביליה9
2018-1316חטאפה10
1920-1916אלצ'ה11
1817-1416אלאבס12
1716-1315ראיו וייקאנו13
1723-1816מיורקה14
1624-2016ריאל סוסיאדד15
1520-1416אוססונה16
1525-1516ולנסיה17
1530-1516ג'ירונה18
1026-716אוביידו19
928-1615לבאנטה20
דעת המבקר
השחקן המצטיין
קיליאן אמבפה, ציון: 7
הבורג המרכזי של הבלאנקוס, בלעדיו אין התקפה במדריד
השחקן המאכזב
ראול אסנסיו, ציון: 5
קשה לבחור מאכזב מקבוצה מנצחת, אך הבלם לא היה במיטבו הערב
הרכבים וציונים
 
 

המחזור ה-16 של הליגה הספרדית נערך אמש (ראשון) כאשר ריאל מדריד, אחרי שני הפסדים ברציפות, התארחה אצל אלאבס בתקווה לצאת לתקופה חדשה, ובתום 90 דקות די מותחות עמדה במשימה בזכות 1:2 יקר, שצימק את הפער מברצלונה שבפסגה לארבע נקודות בלבד.

המשחק נפתח בסימן לא פשוט, כשקיליאן אמבפה מחזיק את ברכו ודי מדדה במגרש, אך יחד עם זאת הצליח לאיים מספר פעמים על שער המארחת, ובדקה ה-24 גם מצא את הרשת אחרי מהלך אדיר מבישול נפלא של ג’וד בלינגהאם.

הבלאנקוס המשיכו לנסות ולמצוא את הרשת, אך התקשו מול הבאסקים ובדקה ה-68 ראו את קרלוס ויסנטה עולה מהספסל ושניות ספורות לאחר מכן קובע את השוויון אחרי אחד על אחד קליל מול קורטואה. היתרון של המארחת לא החזיק זמן רב, ובדקה ה-76 בישול גדול של ויניסיוס ג’וניור לרודריגו (שחתם בצורת של 11 חודשים ללא שער ליגה) סגר את הסיפור ונתן לקבוצה מבירת ספרד את שלוש הנקודות להן היא כה ייחלה.

קאלבה מול ויקטור ואלדפניאסI (IMAGO)קאלבה מול ויקטור ואלדפניאסI (IMAGO)

אחרי תקופה לא פשוטה בה ניצחו פעמיים בלבד בשמונה משחקים, הבלאנקוס כעת השיגו ניצחון שיכול לתת לפחות עוד שבוע של שקט לצ’אבי אלונסו, שיקווה להשיג את שלוש הנקודות גם במחזור הבא כשיארח את סביליה, כשעוד לפני כן מצפה לו מפגש קצת יותר נוח, מול טלאברה הצנועה בגביע המלך.

מחצית שניה
צ'אבי אלונסו (IMAGO)צ'אבי אלונסו (IMAGO)
  • '83
  • חילוף
  • רודריגו לא יכול להמשיך, ברהים דיאס נכנס במקומו
  • '79
  • חילוף
  • ויקטור ואלדפניאס פינה את מקומו לדין האוסן
  • '79
  • חילוף
  • חילוף כפול של צ'אבי אלונסו: גונסאלו גרסיה נכנס במקום ארדה גולר
רודריגו חוגג (IMAGO)רודריגו חוגג (IMAGO)
רודריגו חוגג (IMAGO)רודריגו חוגג (IMAGO)
  • '76
  • שער
  • שער! ריאל מדריד עלתה ל-1:2! ויניסיוס קיבל כדור באגף ובמהלך נפלא חדר פנימה והוציא כדור רוחב מושלם לרודריגו, שבקלילות דחק לרשת
שחקני אלאבס חוגגים (IMAGO)שחקני אלאבס חוגגים (IMAGO)
  • '68
  • שער
  • שער! אלאבס השוותה ל-1:1! שניות בודדות אחרי שנכנס, קרלוס ויסנטה נשלח בכדור עומק מצוין ומול קורטואה לא התבלבל ושלח את הכדור לרשת!
אדוארדו קודט (IMAGO)אדוארדו קודט (IMAGO)
  • '68
  • חילוף
  • פאבלו איבנס פינה את מקומו לטוני מרטינס
  • '68
  • חילוף
  • קרלס אלניה נכנס במקום עבדה רבאך
  • '68
  • חילוף
  • חילוף משולש באלאבס: קרלוס ויסנטה נכנס במקום קאלבה
קיליאן אמבפה בועט (IMAGO)קיליאן אמבפה בועט (IMAGO)
  • '53
  • החמצה
  • אמבפה הגיע למצב טוב ונעצר אצל אנטוניו סיברה, ויניסיוס הגיע לריבאונד ושחרר בעיטה טובה, אך סחט מהשוער הצלה לקרן
מחצית ראשונה
אמבפה חוגג עם ויניסיוס (IMAGO)אמבפה חוגג עם ויניסיוס (IMAGO)
קיליאן אמבפה חוגג עם אורליאן טשואמני (IMAGO)קיליאן אמבפה חוגג עם אורליאן טשואמני (IMAGO)
קיליאן אמבפה חוגג (IMAGO)קיליאן אמבפה חוגג (IMAGO)
  • '24
  • שער
  • שער! ריאל מדריד עלתה ל-0:1! קיליאן אמבפה קיבל כדור עק מבלינגהאם, ביצע מהלך אישי גדול על סף הרחבה ושחרר כדור עוצמתי ישר לפינת השער העליונה! איזה שער גדול!
פדה ואלוורדה (IMAGO)פדה ואלוורדה (IMAGO)
  • '12
  • החמצה
  • פדה ואלוורדה הכניס כדור עומק מצוין לרודריגו, שמזווית לא פשוטה שלח את הכדור החוצה
ג'וד בלינגהאם מול פבלו איבנס (IMAGO)ג'וד בלינגהאם מול פבלו איבנס (IMAGO)
  • '8
  • החמצה
  • עוד פעולה טובה של אמבפה, הפעם מקצה הרחבה, אך הצרפתי שחרר כדור מעט גבוה מדי
קיליאן אמבפה מחזיק את הברך (IMAGO)קיליאן אמבפה מחזיק את הברך (IMAGO)
  • '4
  • החמצה
  • קיליאן אמבפה קיבל את הכדור על סף הרחבה ושחרר בעיטה לא מספיק טובה החוצה
הוספת תגובה
