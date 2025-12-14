מתאוששת: ריאל מדריד ניצחה את אלאבס 1:2

דעת המבקר

השחקן המצטיין קיליאן אמבפה, ציון: 7

הבורג המרכזי של הבלאנקוס, בלעדיו אין התקפה במדריד קיליאן אמבפה, ציון: 7

קשה לבחור מאכזב מקבוצה מנצחת, אך הבלם לא היה במיטבו הערב ראול אסנסיו, ציון: 5

הרכבים וציונים

המחזור ה-16 של הליגה הספרדית נערך אמש (ראשון) כאשר ריאל מדריד, אחרי שני הפסדים ברציפות, התארחה אצל אלאבס בתקווה לצאת לתקופה חדשה, ובתום 90 דקות די מותחות עמדה במשימה בזכות 1:2 יקר, שצימק את הפער מברצלונה שבפסגה לארבע נקודות בלבד.

המשחק נפתח בסימן לא פשוט, כשקיליאן אמבפה מחזיק את ברכו ודי מדדה במגרש, אך יחד עם זאת הצליח לאיים מספר פעמים על שער המארחת, ובדקה ה-24 גם מצא את הרשת אחרי מהלך אדיר מבישול נפלא של ג’וד בלינגהאם.

הבלאנקוס המשיכו לנסות ולמצוא את הרשת, אך התקשו מול הבאסקים ובדקה ה-68 ראו את קרלוס ויסנטה עולה מהספסל ושניות ספורות לאחר מכן קובע את השוויון אחרי אחד על אחד קליל מול קורטואה. היתרון של המארחת לא החזיק זמן רב, ובדקה ה-76 בישול גדול של ויניסיוס ג’וניור לרודריגו (שחתם בצורת של 11 חודשים ללא שער ליגה) סגר את הסיפור ונתן לקבוצה מבירת ספרד את שלוש הנקודות להן היא כה ייחלה.

קאלבה מול ויקטור ואלדפניאסI (IMAGO)

אחרי תקופה לא פשוטה בה ניצחו פעמיים בלבד בשמונה משחקים, הבלאנקוס כעת השיגו ניצחון שיכול לתת לפחות עוד שבוע של שקט לצ’אבי אלונסו, שיקווה להשיג את שלוש הנקודות גם במחזור הבא כשיארח את סביליה, כשעוד לפני כן מצפה לו מפגש קצת יותר נוח, מול טלאברה הצנועה בגביע המלך.