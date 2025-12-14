דובב גבאי נפצע, מכבי יבנה נקלעה לבעיה קשה

דובב גבאי נפצע, מכבי יבנה בבעיה. הקבוצה מליגה א' דרום, שיחקה בסוף השבוע מול הפועל אזור, ממנה נפרדה ב-1:1 מאכזב. הקהל היבנאי כמעט ולא מגיע, ואם לא די בזאת הקבוצה נמצאת עמוק בתחתית, במקום ממנו מגיעים בתום העונה לפלייאוף התחתון. מעבר לאכזבה המקצועית, חלוצה בן ה-38 מצא עצמו יוצא מכר הדשא בדקה השמינית להתמודדות.

גבאי לחץ את תום כרמלי, שוערה של אזור, יתר על המידה, מתח את רגלו עד קצה היכולת וכרמלי, בלי כוונה, בעט לגבאי ברגל כשהרחיק את הכדור מהאזור המסוכן ופצע אותו. גבאי הבין מיד כי ייתכן ונעשה כאן נזק חמור לרגל שלו וביקש חילוף. הפציעה תשבית אותו לתקופה לא ברורה, כשאולטרסאונד יכריע בעניינו.

החלוץ, כזכור, בן 38, גיל שבדרך כלל מרבית הכדורגלנים פורשים, ויודע שאם יימצא כי מדובר בפציעה חמורה ייתכן ויסיים את העונה. גם אם יתברר שזו פציעה לא חמורה, גבאי יצטרך להתאושש וזה עשוי לקחת זמן מה. יש לציין כי גבאי כבר היה פצוע העונה ואף היה שיח בינו לבין המועדון על פרידה, אבל כרגע, כמו שזה נראה, הוא לא יוותר על שכרו נוכח אירועי הסופ"ש.

מאמן מכבי יבנה עופר טסלפפה (אופיר מגדל)

יבנה בבעיה קשה. הרי שאלמוג בוזגלו פצוע ואין צפי לחזרתו לכר הדשא, ועתה גם דובב גבאי בחוץ ומושבת לתקופה לא ברורה. לרשותו של עופר טסלפפה עומדים דן עובדיה, הראל בני אבי ועומר לקאו, אך הוא מעדיף להשתמש בהם במחצית השנייה, במה שבדרך כלל לא מועיל למערך של הקבוצה שהוציאה בשבועות האחרונים נקודה מתוך תשע אפשריות.

בשישי הקרוב מכבי יבנה תצא לווייסגל רחובות שם תפגוש למשחק תחתית את מי שחולקת את המקום האחרון יחד עם הפועל ניר רמת השרון, הפועל מרמורק של רז משולם, ששמטה יתרון של שני שערים בהפסד 3:2 לשמשון תל אביב. בתחילת 2026 (עוד שבועיים) הקבוצה של עופר טסלפפה תארח את בית"ר יבנה לדרבי היסטורי בליגה.