"זו הייתה רכבת הרים": בארסנל נושמים לרווחה

הניצחון הדרמטי 1:2 של ארסנל על וולבס אמנם הגדיל בחזרה את הפער בפסגה, אך התחושות שאחרי השריקה היו מורכבות הרבה יותר משמחה נקייה. באמירויות הורגשה הקלה עצומה, כמעט אנחת רווחה קולקטיבית, אחרי דקות ארוכות של לחץ, עצבים וחשש ממשי לאיבוד נקודות נוסף במאבק האליפות.

מיקל ארטטה לא ניסה לייפות את הדברים. המאמן הודה שזה היה משחק של עליות וירידות, והסביר שככל שהדקות חלפו וארסנל לא הכריעה, הביטחון עבר לצד של וולבס. לדבריו, הקבוצה נאלצה לקחת יותר סיכונים, לשחק מהר יותר, ובעיקר למצוא פתרון גם כשהכול נראה תקוע. "מצאנו דרך לנצח, וזה הדבר החיובי", אמר, אך הוסיף מיד שיש לא מעט מה לשפר.

בתקשורת האנגלית הודגש שארסנל שוב התקשתה מול יריבה שמתגוננת נמוך. זו אינה תופעה חדשה, ובמשחקים האחרונים זה הפך לדפוס מדאיג: שליטה בכדור, מעט מאוד מצבים, והרבה תסכול. המחצית הראשונה, ללא אף בעיטה למסגרת, הוצגה כסימפטום לבעיה עמוקה יותר ולא כסטייה חד פעמית.

מיקל ארטטה (IMAGO)

גם הקהל לא נעלם מהניתוחים. ביציעים הורגשה עצבנות הולכת וגוברת, כזו שנובעת לא רק מהמשחק עצמו אלא מהקונטקסט הרחב יותר. שלוש עונות רצופות שבהן ארסנל סיימה במקום השני הפכו כל משחק כזה למבחן אופי, והלחץ עבר מהיציעים לדשא ככל שהזמן התקדם.

פרשנים ציינו שהנסיגה לאחור אחרי היתרון כמעט עלתה לארסנל ביוקר, במיוחד לאור הזיכרון הטרי משערי שוויון מאוחרים שספגה לאחרונה. הדקות האחרונות נתפסו כהמשך ישיר לרצף של משחקים שבהם הקבוצה מתקשה "לסגור עניין" בצורה שקטה ובטוחה.

מנגד, לא מעט נכתב על האופי שארסנל כן הפגינה. גם כשהכל התחיל לברוח, היא מצאה דרך לצאת עם שלוש נקודות. שתי טעויות של וולבס הכריעו את הכף, אבל בארסנל טוענים שאלו מצבים שנוצרים מלחץ מתמשך ולא ממזל בלבד.

ארסנל חוגגת (IMAGO)

מיקל ארטטה דיבר בכנות חריגה אחרי המשחק ולא הסתיר את המורכבות: "זו הייתה רכבת הרים. ככל שהמשחק נמשך, הם התחילו להאמין ואנחנו היינו צריכים להאיץ את הקצב ולקחת יותר סיכונים", אמר, והוסיף כי למרות התחושות הקשות, "אם לא היינו מנצחים, היינו יוצאים מתוסכלים ובצדק".

בנוגע לפציעות, המאמן היה חד וברור הרבה יותר: על מצבו של בן ווייט אמר ש"הוא הרגיש משהו בשריר הירך וזה לא חדשות טובות", והסביר את התמונה הרחבה יותר, "אנחנו נמצאים במעגל מסוכן. הוא לא שיחק הרבה דקות בגלל הפציעה הקודמת, וברגע שהוא התחיל לצבור מומנטום, הוא נאלץ לשחק הרבה כי לא הייתה לנו שום ברירה. אפילו סיכנו היום שחקנים אחרים, כי פשוט אין לנו אף אחד אחר".

מיטומה ובן ווייט נאבקים (רויטרס)

הפער של 5 נקודות ממנצ'סטר סיטי מעניק לארסנל אוויר לנשימה, אך אף אחד במועדון לא ממהר לחגוג. המשחק הבא בגודיסון פארק כבר מרחף מעל, וכולם מודעים לכך שהיכולת תצטרך להשתפר מול יריבה עיקשת נוספת.

לצד הדיון המקצועי, הדאגה הגדולה נוגעת למצבו של בן ווייט. ארטטה אישר שהמגן חש משהו בשריר הירך, והבהיר שמדובר בחדשות לא טובות. ווייט רק חזר לאחרונה מפציעה ממושכת, אך נאלץ לשחק בעומס חריג בגלל מצוקת שחקנים בהגנה.