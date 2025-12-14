יום ראשון, 14.12.2025 שעה 08:58
 מזרח 
86%2392-252921דטרויט פיסטונס
68%2108-226419ניו יורק ניקס
65%2306-237320פילדלפיה 76'
62%2312-247421בוסטון סלטיקס
59%2545-260222קליבלנד קאבלירס
55%2578-259622אטלנטה הוקס
55%2380-242820מיאמי היט
52%2441-245121טורונטו ראפטורס
50%2306-234420אורלנדו מג'יק
45%2428-235920שיקגו בולס
41%2582-250822מילווקי באקס
29%2450-240121שארלוט הורנטס
25%2363-220320ברוקלין נטס
24%2536-234421אינדיאנה פייסרס
11%2432-215619וושינגטון וויזארדס
 מערב 
95%2128-244120אוקלהומה ת'אנדר
80%2320-252820דנבר נאגטס
78%1980-219118יוסטון רוקטס
68%2218-222219לוס אנג'לס לייקרס
68%2194-226719סן אנטוניו ספרס
67%2440-251921מינסוטה טימברוולבס
55%2452-252122גולדן סטייט ווריורס
55%2291-231820פיניקס סאנס
41%2519-244722דאלאס מאבריקס
40%2502-240220יוטה ג'אז
38%2441-237721ממפיס גריזליס
33%2553-248321פורטלנד בלייזרס
29%2569-234921סקרמנטו קינגס
19%2419-230721לוס אנג'לס קליפרס
18%2717-249822ניו אורלינס פליקנס

וומבניאמה: זה אדיר לנצח קבוצה כמו הת'אנדר

כוכב סן אנטוניו ששמע קריאות "MVP" במהלך ה-109:111 הגדול על האלופה, אמר בסיום: "הייתי במגבלת דקות אז הייתי צריך להוציא את המיטב, מאמץ קבוצתי"

|
ויקטור וומבניאמה (רויטרס)
ויקטור וומבניאמה (רויטרס)

ויקטור וומבניאמה חזר וסן אנטוניו כבר בגמר גביע ה-NBA. הכוכב הצרפתי שב לפרקט לאחר היעדרות של 12 משחקים, קלע 22 נקודות, הוריד תשעה ריבאונדים, והוליך את הספרס לניצחון דרמטי 109:111 על אוקלהומה סיטי בלאס וגאס - ניצחון שעצר רצף של 16 ניצחונות רצופים של היריבה והנחיל לה הפסד שני בלבד העונה.

סן אנטוניו תפגוש בגמר, שייערך בלילה שבין שלישי לרביעי, את ניו יורק ניקס, אחרי משחק בו וומבניאמה הוכיח עד כמה השפעתו חורגת מעבר למספרים. למרות הגבלת דקות (21 בלבד) בעקבות פציעה בשריר התאומים השמאלי, הוא סיים עם מדד פלוס/מינוס של ‎+21, כשהאוהדים צועקים לעברו: "MVP".

"הייתה לי מגבלת דקות אז הייתי צריך להוציא מזה את המיטב”, אמר וומבניאמה בסיום, “זה אדיר. לנצח קבוצה כזאת – זה נראה כמו רק משחק, אבל זה מאמץ קבוצתי".

ויקטור וומבניאמה (רויטרס)ויקטור וומבניאמה (רויטרס)

וומבניאמה שממוצעיו העונתיים עומדים על 26.2 נקודות ו-12.9 ריבאונדים, נתן דחיפה מיידית עם כניסתו לפרקט. הקהל התלהב כבר כשהסיר את מכנסי החימום לפני פתיחת הרבע השני, ובתוך דקות ספורות שינה את האנרגיות באולם. למרות פיגור של שלוש נקודות במחצית, סן אנטוניו סיימה את החצי הראשון בריצת 0:13, וברבע השלישי המשיכה בריצה נוספת כדי לעלות ל-56:62 ולסלול את הדרך לרבע אחרון מתוח במיוחד.

אחרי שהסתדרו לא רע בלעדיו עם מאזן 3:9 בתקופת ההיעדרות, הספרס קיבלו את הכוכב שלהם בדיוק בזמן – וכעת, עם וומבניאמה בכושר כמעט מלא, הם רחוקים ניצחון אחד מתואר יוקרתי ראשון בפורמט החדש, כשמולם מחכה ניו יורק הלוהטת של ג’יילן ברונסון.

