וומבניאמה: זה אדיר לנצח קבוצה כמו הת'אנדר

ויקטור וומבניאמה חזר וסן אנטוניו כבר בגמר גביע ה-NBA. הכוכב הצרפתי שב לפרקט לאחר היעדרות של 12 משחקים, קלע 22 נקודות, הוריד תשעה ריבאונדים, והוליך את הספרס לניצחון דרמטי 109:111 על אוקלהומה סיטי בלאס וגאס - ניצחון שעצר רצף של 16 ניצחונות רצופים של היריבה והנחיל לה הפסד שני בלבד העונה.

סן אנטוניו תפגוש בגמר, שייערך בלילה שבין שלישי לרביעי, את ניו יורק ניקס, אחרי משחק בו וומבניאמה הוכיח עד כמה השפעתו חורגת מעבר למספרים. למרות הגבלת דקות (21 בלבד) בעקבות פציעה בשריר התאומים השמאלי, הוא סיים עם מדד פלוס/מינוס של ‎+21, כשהאוהדים צועקים לעברו: "MVP".

"הייתה לי מגבלת דקות אז הייתי צריך להוציא מזה את המיטב”, אמר וומבניאמה בסיום, “זה אדיר. לנצח קבוצה כזאת – זה נראה כמו רק משחק, אבל זה מאמץ קבוצתי".

ויקטור וומבניאמה (רויטרס)

וומבניאמה שממוצעיו העונתיים עומדים על 26.2 נקודות ו-12.9 ריבאונדים, נתן דחיפה מיידית עם כניסתו לפרקט. הקהל התלהב כבר כשהסיר את מכנסי החימום לפני פתיחת הרבע השני, ובתוך דקות ספורות שינה את האנרגיות באולם. למרות פיגור של שלוש נקודות במחצית, סן אנטוניו סיימה את החצי הראשון בריצת 0:13, וברבע השלישי המשיכה בריצה נוספת כדי לעלות ל-56:62 ולסלול את הדרך לרבע אחרון מתוח במיוחד.

אחרי שהסתדרו לא רע בלעדיו עם מאזן 3:9 בתקופת ההיעדרות, הספרס קיבלו את הכוכב שלהם בדיוק בזמן – וכעת, עם וומבניאמה בכושר כמעט מלא, הם רחוקים ניצחון אחד מתואר יוקרתי ראשון בפורמט החדש, כשמולם מחכה ניו יורק הלוהטת של ג’יילן ברונסון.