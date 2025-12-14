"ישראלי זה כמו יהלום, זה משאב שהוא מוגבל"

רצף 11 הניצחונות של הפועל ירושלים הגיע אמש (שבת) לסיומו לאחר שחניכיו של יונתן אלון הפסידו 95:80 לבני הרצליה במסגרת המחזור התשיעי של ליגת העל. הקבוצה מהבירה נראתה נהדר בשתי המסגרות בה היא מתחרה, אך אתמול בזירה המקומית הרצליה של יהוא אורלנד הייתה פשוט טובה יותר, ורגע לפני היציאה למשחק היורוקאפ מול צדביטה אולימפיה ליובליאנה התווספה לירושלמים דאגה נוספת עם פציעתו של יובל זוסמן במהלך הרבע הרביעי.

שני דברים בעייתיים בסופו של דבר יצאו מהמשחק עצמו, תחילה הפציעה של יובל זוסמן, אחד הבכירים של יונתן אלון, כזה שיודע לתת תרומה בשני צידי המגרש, והוא מצטרף לרשימת הפצועים רגע לפני משחק גורלי ביורוקאפ על המקום הראשון בבית.

כזכור, גם נמרוד לוי וגם רועי הובר פצועים, אך בנוגע לאחרון הוא היה בספק למשחק אתמול באולם היובל והערכות בירושלים היו כי יש סיכוי גבוה יותר שישחק מול ליובליאנה. במשחק עצמו כבר בהפסקה דובר על האינטנסיביות ולאחריו על חוסר שביעות הרצון של הצוות מכך ששחקנים חצו את רף 30 הדקות בערב שבו הרוטציה גם כך הייתה קצרה, הרי למשחק היו שמונה שחקנים, רק שלושה מהם היו ישראלים בעקבות הפציעות וברבע הרביעי השלושה הפכו לשניים.

המבצר: בני הרצליה פירקה את הפועל ירושלים

הבעיה השנייה נוגעת למיקום בטבלה, שכן בתום המשחק שהיה השמיני של קבוצתו של אלון האדומים סופרים כבר שלושה הפסדים וכעת במאזנם שני הפסדים יותר ממכבי תל אביב שמדורגת ראשונה ושלושה יותר מהפועל תל אביב לה שני משחקים חסרים, וכל זאת כאשר נותרו עוד חמישה משחקים לתום הסיבוב הראשון וכששני המשחקים האחרונים בסיבוב מבחינתה אמורים להיות משחק השלמה מהמחזור החמישי מול הפועל תל אביב ולאחריו משחק מול מכבי תל אביב, שניהם כאמור בהיכל מנורה, כך שירושלים יכולה למצוא את עצמה רחוקה מאוד מהמקום הראשון בטבלה עוד לפני תחילתו של הסיבוב השני.

ההפסד אתמול היה ציוד דרך במקום מסוים היות והוא היה הפסד בדו ספרתי. ההפסד הראשון היה להפועל חולון עם שלשה של ג'ורדן מקריי עם הבאזר, נגד הפועל העמק הירושלמים ירדו ביתרון למחצית הראשונה, אך העמק הפכה במחצית השנייה ועדיין היה מדובר במשחק די צמוד בסך הכל, ואתמול ההגנה פשוט לא הייתה שם ובני הרצליה קלעה ב-63% אחוזים לשתי נקודות, הירושלמים מנגד עמדו על 42% ולמרות שבמועדון התחושה הייתה שהם נפלו בריבאונד ההגנה, הרצליה לקחה רק תשעה ריבאונדים בהתקפה, מחצית מאלו של יונתן אלון באותו הפרמטר. ההגנה של ירושלים לא הצליחה לתפקד אתמול, וההתקפה לא ניצלה מספיק את ההזדמנויות מריבאונד ההתקפה שלקחה.

יונתן אלון (ראובן שוורץ)

יונתן אלון, האם ההפסד לאחר 11 ניצחונות רצופים יכול אולי לעזור לקבוצה?

"אני חושב שהמציאות שלנו היא להוציא את המקסימום מכל סיטואציה. זאת אומרת, יש מצבים שאפשר להוציא טוב מההפסד, ויש מצבים שזה גורר אותך למטה, ועכשיו זה עלינו, איך אנחנו מתמודדים עם ההפסד הזה".

האם הפועל ירושלים ציפתה להיות עם שלושת ההפסדים אחרי תשעה מחזורים?

"אנחנו לא מצפים דברים כאלה. אנחנו מצפים להיות טובים ולנצח. הקבוצה שלנו כרגע חסרה יותר מדי שחקנים ישראלים בשביל להתמודד באינטנסיביות הזאת, וזאת התוצאה. נכון שאפשר לקחת את זה להחטאות כאלה או אחרות, וזה, יש שחקנים שאסור שהם ישחקו מעל 30 דקות, וכשזה קורה אנחנו בבעיה".

דיברת באמת על זה שהסגל הישראלי שלך פצוע.

זוסמן נפצע, אם אתה יודע להגיד לנו... אני עוד לא יודע, יהיה לו המראה היום בלילה, הבנתי שזה בעצם למטה, מעל הקרסול קצת בעצם, אבל אני לא יודע להגיד יותר מזה כרגע".

יובל זוסמן (ראובן שוורץ)

כל פעם שניסיתם להביא עזרות לצ'ינאנו, נענשתם.

"באופן כללי, הם שיחקו, מגיע להם כל הכבוד וכל הקרדיט, הם שיחקו נכון, לא הצלחנו לעצור אותם, וכל הכבוד להם".

אתה חושב שזה היה משחק מוקש?

"זה גם משחק גדול, אז זו הייתה קבוצה טובה, היא אולי התחילה את השנה לא כל כך טוב, אבל היא קבוצה טובה ומסוכנת, קבוצת ההתקפה הכי טובה בליגה. אבל שוב, אני לא כל כך נותן לזה הגדרות ושמות. זה מה שזה, זה חלק מהחיים שלנו, אנחנו צריכים להתמודד עם זה ולהיות יותר טובים".

אמרת שיש בעיה עם ישראלים פצועים ודברים כאלה, יש תכנון להביא עוד ישראלים?

"אין דבר כזה. ישראלי זה כמו יהלום, זה משאב שהוא מוגבל. אין ישראלים חופשיים בשוק. צריך להתגבר על הפציעות האלה, לעבור את זה. בסך הכל אף אחד פה לא רוצה להיפצע ואף אחד לא עושה את עצמו. חבר'ה שלנו מטופלים, נפצעו, ואני מקווה שנסיים עם זה כמה שיותר מהר".

איך אתם רואים את המשחק כמו מול לובליאנה ביום שלישי?

"כמובן, משחק מפתח על המקום הראשון בבית ומהשנייה הזאת אנחנו מתחילים להתכונן אליו בשיא הרצינות".